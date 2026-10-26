Chuyển đổi số thúc đẩy đổi mới giáo dục ở Hà Tĩnh

Tiết Ngữ văn với nội dung nói và nghe tại lớp 12A2 - Trường THPT Cẩm Bình, giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI), giúp bài học trở nên sinh động, dễ tiếp cận hơn. Thay vì chủ yếu tiếp nhận kiến thức qua lời giảng và sách giáo khoa, học sinh được học thông qua hình ảnh, video và các hoạt động tương tác, qua đó tăng hứng thú, phát huy tư duy và khả năng diễn đạt.

Giáo viên Trường THPT Cẩm Bình ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

Em Phạm Thuỳ Trang - học sinh lớp 12A2, Trường THPT Cẩm Bình chia sẻ: “So với cách học chủ yếu nghe giảng và ghi chép, những tiết học có ứng dụng công nghệ với hình ảnh, video và nội dung được thiết kế trực quan giúp chúng em dễ hiểu bài, ghi nhớ kiến thức tốt hơn. Đặc biệt, khi được tham gia các hoạt động tương tác, chúng em có thêm cơ hội thể hiện quan điểm, rèn luyện kỹ năng trình bày và làm việc nhóm”.

Không chỉ tạo hứng thú cho học sinh, công nghệ còn hỗ trợ giáo viên đổi mới cách tổ chức bài giảng, lựa chọn học liệu và thiết kế hoạt động phù hợp với mục tiêu từng tiết học. Cô giáo Bùi Quỳnh Anh - giáo viên môn Ngữ văn, Trường THPT Cẩm Bình cho biết: “Ứng dụng công nghệ thông tin giúp chúng tôi thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm, thiết kế học liệu, xây dựng bài giảng trực quan và tổ chức các hoạt động tương tác. Đặc biệt, với sự hỗ trợ của AI, giáo viên có thêm công cụ tham khảo để phát triển ý tưởng, thiết kế tình huống học tập và đa dạng hóa cách tiếp cận kiến thức. Tuy nhiên, giáo viên phải chủ động kiểm chứng thông tin, lựa chọn nội dung phù hợp với mục tiêu bài học”.

Ứng dụng công nghệ thông tin giúp giáo viên thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm, thiết kế học liệu, xây dựng bài giảng trực quan.

Không chỉ đổi mới hoạt động dạy học, chuyển đổi số còn góp phần thay đổi cách quản lý hồ sơ và theo dõi quá trình học tập, rèn luyện của học sinh. Tại Trường THCS Tô Hiến Thành (xã Toàn Lưu), học bạ số giúp thông tin học sinh được cập nhật, lưu trữ trên hệ thống, tạo thuận lợi cho giáo viên trong quá trình theo dõi, đánh giá; đồng thời giảm thao tác thủ công, hạn chế áp lực hồ sơ, sổ sách. Việc số hóa dữ liệu cũng góp phần bảo đảm tính thống nhất, minh bạch trong quản lý.

Cô giáo Nguyễn Thị Oanh - chủ nhiệm lớp 9D, Trường THCS Tô Hiến Thành chia sẻ: “Học bạ số và các nền tảng quản lý giáo dục, sổ liên lạc điện tử giúp giáo viên quản lý thông tin học sinh khoa học, thuận tiện hơn; đồng thời tạo điều kiện để nhà trường, giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh trao đổi thông tin kịp thời. Khi dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác, việc theo dõi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh có cơ sở rõ ràng, góp phần nâng cao tính minh bạch. Qua đó, phụ huynh cũng chủ động nắm bắt tình hình học tập của con em, phối hợp với giáo viên nhắc nhở, động viên và hỗ trợ các em tiến bộ”.

Học bạ số, sổ liên lạc điện tử giúp cô giáo Nguyễn Thị Oanh quản lý thông tin học sinh khoa học, thuận tiện.

Tại Trường Tiểu học Gia Hanh (xã Gia Hanh), công nghệ số hỗ trợ nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành, nhất là trong bối cảnh sau sáp nhập. Việc cập nhật, tổng hợp thông tin trên hệ thống giúp ban giám hiệu thuận tiện hơn trong xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, theo dõi tiến độ và đánh giá kết quả thực hiện. Qua đó, giảm thao tác thủ công và nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ giữa các điểm trường.

Cô Nguyễn Thị Thanh Tịnh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Gia Hanh cho biết: “Với đặc thù có 6 điểm trường, chúng tôi phải thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động, đội ngũ, học sinh và các nhiệm vụ chuyên môn tại từng điểm. Ứng dụng công nghệ thông tin giúp việc trao đổi, cập nhật thông tin và tổng hợp báo cáo nhanh chóng hơn, qua đó hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành tại các điểm trường sát với thực tế, bảo đảm các nhiệm vụ chuyên môn được triển khai thống nhất, hiệu quả”.

Trường Tiểu học Gia Hanh tăng cường tập huấn kiến thức về chuyển đổi số cho cán bộ, giáo viên.

Thực tiễn tại các cơ sở giáo dục cho thấy, chuyển đổi số đang từng bước hỗ trợ đổi mới hoạt động dạy học, quản trị nhà trường và quản lý dữ liệu học sinh. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm hỗ trợ giảng dạy và AI góp phần đa dạng hóa cách tổ chức bài học, tăng cơ hội tương tác, tạo điều kiện để học sinh chủ động tiếp cận kiến thức. Đối với công tác quản lý, đến nay, 100% học sinh tiểu học, THCS và THPT ở Hà Tĩnh đã được tạo lập học bạ số; 99,97% học bạ đã phát hành, kết nối thành công với hệ thống của Bộ GD&ĐT. Đầu năm học 2026 - 2027, tỷ lệ học sinh được cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu ngành đạt 88,94%.

Những kết quả đạt được là cơ sở để ngành giáo dục Hà Tĩnh tiếp tục hoàn thiện dữ liệu, nâng cao năng lực số cho đội ngũ và khai thác hiệu quả các công cụ công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, quản trị nhà trường, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.