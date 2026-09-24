Chuyển đổi số thực chất trong công tác tổ chức xây dựng Đảng

Cán bộ Ban Xây dựng Đảng xã Hùng Việt tập trung nguồn lực triển khai số hóa hồ sơ đảng viên bảo đảm tiến độ. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Chuyển đổi số đang trở thành yêu cầu tất yếu trong đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành của các cấp ủy, tổ chức đảng. Đối với ngành Tổ chức xây dựng Đảng, yêu cầu này càng có ý nghĩa đặc biệt bởi đây là lĩnh vực có khối lượng lớn hồ sơ, dữ liệu về tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên,... đòi hỏi tính chính xác, đồng bộ và bảo mật cao.

Đáp ứng yêu cầu đó, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã ban hành Kế hoạch số 16-KH/ BCĐ, ngày 16/7/2026 triển khai Chiến dịch 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số. Chiến dịch hướng tới tạo chuyển biến căn bản, thực chất và đo lường được trong công tác quản trị, điều hành của ngành trên nền tảng dữ liệu số.

Thay đổi phương thức làm việc

Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, mỗi dữ liệu đều liên quan trực tiếp công tác tham mưu, quản lý và quyết định của cấp ủy. Vì vậy, nếu phương thức quản lý vẫn chủ yếu dựa trên hồ sơ giấy, tổng hợp thủ công và xử lý thông tin theo từng khâu riêng lẻ thì khó đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về tính kịp thời, chính xác và hiệu quả. Với mục tiêu tạo chuyển biến căn bản, thực chất và đo lường được, Kế hoạch số 16 đặt trọng tâm chuyển đổi là từ quản lý hồ sơ giấy thủ công sang quản trị dữ liệu và quy trình số thống nhất. Việc điều hành, tham mưu, kiểm tra và ra quyết định trong công tác tổ chức xây dựng Đảng sẽ từng bước dựa trên dữ liệu thời gian thực.

Các cấp ủy, tổ chức đảng đang thực hiện đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tổ chức xây dựng Đảng với khối lượng lớn dữ liệu được số hóa, từng bước tạo nền tảng để chuyển phương thức làm việc, quản lý sang môi trường số. Thanh Hóa là một trong những địa phương triển khai quyết liệt với quyết tâm cao, nhằm bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của Trung ương.

Tính đến ngày 10/8/2026, Đảng bộ tỉnh có hơn 251 nghìn đảng viên, trong đó tỷ lệ thông tin cơ bản đảng viên đã làm sạch đạt 99%; tỷ lệ chuẩn hóa loại hình tổ chức đảng đạt 100%; tỷ lệ đảng viên sử dụng ứng dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử đạt 89,58%; tỷ lệ chỉnh lý hồ sơ đảng viên đạt 92,26%; số hóa hồ sơ đạt 39,32%...

Tại Nghệ An, tiến độ thực hiện cũng đạt những kết quả đáng ghi nhận. Đến nay, 100% dữ liệu tổ chức đảng và đảng viên được chuẩn hóa trên hệ thống cơ sở dữ liệu 4.0 để đồng bộ sang ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”. Cùng với đó, toàn bộ 136 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy hoàn thành việc cài đặt và phân quyền quản trị hệ thống; triển khai sử dụng ứng dụng trong hoạt động của tổ chức đảng.

Để chuyển đổi số thật sự tạo ra thay đổi về chất cùng với số hóa dữ liệu, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng phải đồng thời đổi mới phương thức quản trị, tổ chức công việc và kiểm soát tiến độ. Theo đồng chí Hoàng Bá Khang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nam Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh), chuyển đổi số trong công tác tổ chức xây dựng Đảng là nhiệm vụ quan trọng. Chuyển từ việc quản lý hồ sơ thủ công sang quản trị theo dữ liệu; từ đó dữ liệu sẽ được cập nhật thường xuyên thay vì tổng hợp thông tin theo từng đợt. Đồng thời, việc đánh giá dựa trên tiến độ và dữ liệu thực tế, giảm sự phụ thuộc vào báo cáo.

Tạo chuyển biến thực chất

Bảo đảm chất lượng dữ liệu là điều kiện quyết định thành công của chuyển đổi số. Vì thế, yêu cầu “ đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung” được xác định xuyên suốt Chiến dịch 100 ngày. Trong đó, “sống” là yêu cầu đặc biệt quan trọng, bởi dữ liệu phải thường xuyên được bổ sung, điều chỉnh theo thực tế và có thể khai thác hiệu quả trong thực tiễn. Đây cũng là yêu cầu gắn trực tiếp với trách nhiệm của từng địa phương, tổ chức đảng và cán bộ được giao nhiệm vụ.

Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh (nay là Thành ủy Quảng Ninh) ban hành Kế hoạch số 18-KH/ BTCTU, ngày 16/7/2026 triển khai Chiến dịch 100 ngày các nhiệm vụ về chuyển đổi số của ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Điểm đặc biệt của kế hoạch là bổ sung chức năng theo dõi chất lượng dữ liệu trên hệ thống. Từ định hướng của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy phường Hồng Gai chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập các tổ công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, cá nhân với các mốc thời gian hoàn thành. Mục tiêu đến năm 2027, Đảng ủy phường hoàn thành số hóa toàn bộ 3.633 hồ sơ đảng viên thuộc các chi bộ, đảng bộ trực thuộc và 18 chi bộ khu phố. Đảng ủy phường xác định rõ “tuyệt đối không số hóa hình thức”, hoàn thành đúng tiến độ song không đánh đổi chất lượng, dữ liệu hoàn thiện phải có khả năng khai thác trong thực tiễn.

Yêu cầu về tạo chuyển biến thực chất cũng được thể hiện rõ ở nguyên tắc “6 rõ - 1 xuyên suốt”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả và xuyên suốt từ giao việc, tổ chức thực hiện, kiểm tra, nghiệm thu đến đánh giá. Nguyên tắc này giúp mỗi nhiệm vụ vừa được giao đúng người, đúng việc, đúng thời hạn vừa được kiểm chứng bằng kết quả cụ thể và đánh giá trên hiệu quả thực tế. Đảng bộ xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng hiện có 49 chi bộ, đảng bộ trực thuộc, 2.614 đảng viên với tổng số 2.565 hồ sơ cần số hóa.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hòa, Trưởng ban Xây dựng Đảng (Đảng ủy xã Hòa An) thông tin: Đảng bộ xã đang từng bước thực hiện chuyển đổi số trong công tác tổ chức xây dựng Đảng trên cơ sở bám sát nguyên tắc “6 rõ-xuyên suốt”. Đến nay, 100% cán bộ, công chức sử dụng phần mềm tác nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ; 87,81% đảng viên sử dụng ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”. Đối với công tác số hóa hồ sơ đảng viên, Đảng ủy xã xác định thực hiện theo lộ trình, làm đến đâu chắc đến đó, bảo đảm dữ liệu chính xác, đầy đủ, có giá trị thật. Dự kiến đến hết tháng 12, Đảng bộ xã hoàn thành số hóa 100% hồ sơ đủ điều kiện, đồng thời tiếp tục chỉnh lý, bổ sung đối với những hồ sơ còn thiếu hoặc có vướng mắc.

Thực tiễn triển khai chuyển đổi số vẫn đặt ra không ít khó khăn cần tháo gỡ: Khối lượng hồ sơ giấy lớn, nhiều tài liệu cần được số hóa trong khi đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng Đảng ở cơ sở còn mỏng, phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ. Việc xác minh, chỉnh lý, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu đòi hỏi nhiều thời gian, công sức do không ít hồ sơ được lập từ lâu, thiếu giấy tờ hoặc thông tin quan trọng.

Bên cạnh đó, tại một số khu vực, hạ tầng viễn thông chưa đồng bộ, còn tình trạng lõm sóng, đường truyền internet thiếu ổn định, ảnh hưởng việc triển khai các nhiệm vụ trên môi trường số. Khả năng tiếp cận và sử dụng các nền tảng số của một bộ phận đảng viên, nhất là đảng viên cao tuổi ở khu vực nông thôn, miền núi còn hạn chế; có trường hợp chưa sử dụng điện thoại thông minh. Dù còn những điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ, thực tiễn bước đầu tại các địa phương cho thấy chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi rõ nét trong phương thức tổ chức, quản lý và xử lý công việc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.