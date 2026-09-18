Chuyển đổi số thực chất, nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp

Các công ty công nghệ trưng bày các giải pháp chuyển đổi số tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Để nâng cao năng lực sản xuất cho doanh nghiệp, đồng thời cụ thể hóa các quyết sách của Trung ương về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026-2030 (Đề án).

Đề án hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh, từng bước thích ứng với yêu cầu của nền kinh tế số và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời, là tiền đề quan trọng giúp cộng đồng doanh nghiệp thành phố nâng cao năng suất, chất lượng và lợi thế cạnh tranh cốt lõi trong nền kinh tế số.

Ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Để chuyển đổi số đi vào thực chất, mang lại dòng tiền và giá trị thặng dư thực sự cho doanh nghiệp, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực bằng nhiều cách làm cụ thể.

Tuy nhiên, sự đổi mới này không thể thiếu vai trò đồng hành từ các tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức tín dụng, và đặc biệt là tinh thần chủ động, dám thay đổi của chính các chủ doanh nghiệp.

Đại diện các doanh nghiệp tập huấn ứng dụng AI trong sản xuất kinh doanh. (Ảnh: CTV)

Theo ông Nguyễn Hữu Yên, sự kết hợp giữa các cơ chế đặc thù của thành phố, cùng khát vọng vươn tầm của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ tạo nên một xung lực mới, đưa kinh tế số của Thành phố Hồ Chí Minh phát triển bứt phá, khẳng định vị thế trung tâm đổi mới sáng tạo năng động của khu vực.

Với vai trò là cơ quan đầu mối tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc và điều phối thực hiện Đề án chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026-2030, Sở Khoa học và Công nghệ tập trung triển khai ba trọng tâm hành động đột phá từ nay đến năm 2030.

Thứ nhất, cam kết đồng hành và hỗ trợ thực chất với các mục tiêu cụ thể. Trong đó, thành phố đặt mục tiêu hỗ trợ từ 150.000 đến 200.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong số này, ít nhất 100.000 doanh nghiệp sẽ được tiếp cận và ứng dụng các sản phẩm công nghệ số, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo (AI).

Sở Khoa học và Công nghệ xác định việc hỗ trợ doanh nghiệp phải đi vào thực chất, tránh triển khai theo phong trào hoặc đầu tư dàn trải. Trọng tâm là đánh giá đúng mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp thông qua Bộ tiêu chí đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số (DBI).

Ngoài ra, xây dựng cẩm nang, lộ trình chuyển đổi phù hợp từng ngành, lĩnh vực mũi nhọn; tuyển chọn, xây dựng 200 doanh nghiệp tiêu biểu làm mô hình mẫu, tạo hiệu ứng lan tỏa và thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp cùng chuyển đổi.

Thứ hai, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp đẩy nhanh phủ sóng 5G tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất, tạo nền tảng cho phát triển sản xuất thông minh và ứng dụng Internet vạn vật công nghiệp (IIoT).

Thành phố cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp thuận lợi tiếp cận, khai thác hiệu quả hệ thống trang thiết bị, phòng thí nghiệm và nguồn dữ liệu chuyên ngành trên Cổng dữ liệu mở (Open Data) của thành phố.

Các gói hỗ trợ tài chính, phiếu hỗ trợ thuê, mua giải pháp công nghệ và chi phí tư vấn sẽ được đơn giản hóa thủ tục, giúp doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ.

Thứ ba, thành phố xác định con người là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả chuyển đổi số. Theo đó, thành phố sẽ phát triển và chuẩn hóa mạng lưới ít nhất 500 tổ chức, cá nhân tư vấn chuyển đổi số chuyên nghiệp, đồng thời thành lập Ban tư vấn và thúc đẩy chuyển đổi số SMEs để đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp theo nhu cầu cụ thể.

Các chương trình đào tạo về chuyển đổi kép (chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh-ESG), bồi dưỡng tư duy chiến lược cho lãnh đạo doanh nghiệp và nâng cao kỹ năng số cho người lao động sẽ được triển khai thường xuyên, phù hợp từng nhóm đối tượng.

Khách tham quan các giải chuyển đổi số được trưng bày tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Để chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ đi vào thực chất, ông Lý Minh Tuân, Trưởng phòng Kinh tế số, xã hội số, Sở Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh giữ vai trò kiến tạo, dẫn dắt, tháo gỡ rào cản thể chế, thiết lập hành lang pháp lý thông thoáng và điều phối hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ. Quan điểm xuyên suốt là lấy hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp làm tiêu chí đánh giá chính, đồng thời giảm tối đa các hoạt động trung gian không tạo ra giá trị.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, mục tiêu của Đề án nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy chuyển đổi số thực chất, toàn diện, giúp doanh nghiệp thích ứng với biến động thị trường và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đồng thời, Đề án bảo đảm tính đồng bộ, kế thừa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ những chương trình hiện có, tránh chồng chéo; gắn chuyển đổi công nghệ với đào tạo, nâng cao kỹ năng số cho người lao động.

Qua đó, chuyển đổi số được đặt trong tổng thể quá trình đổi mới phương thức quản trị, sản xuất và kinh doanh, với mục tiêu cuối cùng là nâng cao hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.