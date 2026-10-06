Chuyển đổi số thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia

Các bộ, ngành được đề nghị lựa chọn tối thiểu 3 nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số để hoàn thành trước ngày 10/10/2026, ưu tiên xử lý các điểm nghẽn trong hệ thống chính trị. Trong hoạt động quản lý nhà nước, chuyển đổi số được đẩy mạnh thông qua việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, khai thác dữ liệu số, ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Các địa phương tiếp tục phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng, tập trung hỗ trợ người dân nâng cao kỹ năng và sử dụng các dịch vụ số; tổ chức hoạt động hưởng ứng, ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, hợp tác xã và người dân tiếp cận nền tảng, dịch vụ số; đồng thời có các chương trình ưu đãi, tư vấn, đào tạo và thử nghiệm giải pháp chuyển đổi số trong tháng 10/2026...

Chuyển đổi số không chỉ là việc ứng dụng công nghệ thông tin, mà còn là quá trình thay đổi căn bản tư duy, phương thức quản lý, cách thức làm việc và thói quen sinh hoạt của toàn xã hội. Đối với Nhà nước, chuyển đổi số góp phần xây dựng bộ máy hành chính hiện đại, minh bạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, chuyển đổi số giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất, giảm chi phí vận hành, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo thêm nhiều giá trị mới. Đối với người dân, chuyển đổi số mang lại những lợi ích thiết thực như có thể nộp hồ sơ trực tuyến, nhận kết quả dịch vụ công ngay tại nhà, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại; được tiếp cận dịch vụ y tế số, đặt lịch khám bệnh trực tuyến, tư vấn từ xa; tham gia học tập trực tuyến để mở rộng kiến thức, kỹ năng; thực hiện các giao dịch, thanh toán không dùng tiền mặt nhanh chóng, an toàn; đồng thời thuận tiện hơn trong mua sắm, kinh doanh qua các nền tảng thương mại điện tử.

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân nâng cao nhận thức, chủ động tiếp cận công nghệ, khai thác hiệu quả các nền tảng và dữ liệu số, từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ số trong công việc và đời sống hằng ngày.