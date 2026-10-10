Chuyển đổi số tạo sức bật mới

10/10

Ngày chuyển đổi số quốc gia

Phường Hòa Khánh

99,25điểm

Xếp hạng nhất về chuyển đổi số khối cấp xã năm 2025

Kinh tế số

27%GRDP

Mục tiêu năm 2026

Hệ sinh thái khởi nghiệp

212bậc

Mức tăng hạng năm 2026, lên vị trí thứ 554 toàn cầu (StartupBlink)

Phường Hội An Tây

100%

Tỷ lệ hài lòng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Đoàn viên thanh niên thành phố trải nghiệm các hoạt động tại Festival Thanh niên Đà Nẵng tiên phong chuyển đổi số năm 2026. Ảnh: HỮU ANH

Lan tỏa tinh thần chuyển đổi số

Hướng tới Ngày chuyển đổi số quốc gia (10/10), các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn thành phố đồng loạt kích hoạt tuần lễ cao điểm với những hoạt động thiết thực; qua đó tạo ra chuyển động rõ nét, đưa công nghệ số lan tỏa vào đời sống.

Sôi nổi từ cơ sở

Tại các địa phương, công tác tuyên truyền và hướng dẫn kỹ năng số được triển khai linh hoạt, sáng tạo thông qua các cuộc thi và chiến dịch lưu động.

Giữa tháng 9/2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đại Lộc phát động cuộc thi ảnh và clip với chủ đề “Nét đẹp chuyển đổi số - Công nghệ gần dân, cuộc sống thêm tiện ích”. Đây là hoạt động trọng tâm nhằm hưởng ứng đợt cao điểm “Bình dân học vụ số - An sinh số - Dữ liệu số” và Ngày chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn.

Cuộc thi là cách để ghi nhận, lan tỏa những câu chuyện thực tế về việc ứng dụng công nghệ tại các khu dân cư. Thông qua những tấm ảnh, những đoạn phim ngắn do chính người dân thực hiện, các mô hình hay và cá nhân tích cực trong công cuộc số hóa sẽ được biểu dương kịp thời.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đại Lộc kỳ vọng sự lan tỏa này sẽ giúp nâng cao nhận thức, khuyến khích mỗi công dân chủ động tiếp cận công nghệ để xây dựng một cộng đồng số, chính quyền số vững mạnh ngay tại cơ sở.

Ngày 1/10, UBND xã Tam Xuân phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2026. Cuộc thi được thiết kế trên nền tảng số, giúp người tham gia vừa tìm hiểu các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, vừa hình thành thói quen khai thác các tiện ích số trong công việc và đời sống.

Lãnh đạo UBND xã Tam Xuân cho biết, việc phát động cuộc thi trực tuyến là giải pháp thiết thực để phát huy tính năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ trong việc tìm ra các sáng kiến mới mang lại hiệu quả cao. Qua đó, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch, hướng tới mục tiêu phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Tổ công nghệ số cộng đồng xã Duy Xuyên hướng dẫn người dân cài đặt định danh điện tử VNeID. Ảnh: ĐVCC

Tại xã Duy Xuyên, tinh thần chuyển đổi số được cụ thể hóa bằng việc đẩy mạnh chiến dịch “đi từng ngõ, gõ từng nhà”. Ông Nguyễn Phước Minh, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, địa phương chú trọng tổ chức các hoạt động lồng ghép phù hợp với điều kiện thực tế, kết hợp nhuần nhuyễn giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Xã tập trung nguồn lực hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đăng ký tài khoản định danh điện tử VNeID và thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Việc lồng ghép với phong trào “Bình dân học vụ số” đã giúp những người cao tuổi, người dân vùng nông thôn dễ dàng tiếp cận các tiện ích số thiết yếu, xóa bỏ rào cản về khoảng cách công nghệ.

Đa dạng hoạt động hưởng ứng

Không chỉ dừng lại ở cấp cơ sở, các hoạt động hưởng ứng ở cấp thành phố mang tầm vóc chiến lược hơn.

Ngày 4/10 vừa qua, Festival Thanh niên Đà Nẵng tiên phong chuyển đổi số năm 2026 do Thành đoàn tổ chức trở thành ngày hội của tuổi trẻ thành phố.

Xã Tam Anh ra mắt mô hình "Dịch vụ công lưu động", hỗ trợ người dân chuyển đổi số. Ảnh: UBND xã

Với các không gian triển lãm sản phẩm số, lớp tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chương trình “Robotics Day” với chủ đề “Đánh thức tư duy công nghệ”, các bạn trẻ đã có cơ hội trải nghiệm thực tế những xu hướng công nghệ mới nhất.

Điểm nhấn của festival là ra mắt ứng dụng “AI kết nối - Áo xanh hành động” và ứng dụng Tammi OA dành cho đoàn viên thanh niên.

Với phương châm “Thu hẹp khoảng cách - Mở rộng cơ hội - Chung sức vì sự phát triển Đà Nẵng”, các công cụ này được kỳ vọng là trợ thủ đắc lực để thanh niên thành phố phát huy vai trò xung kích trong công cuộc số hóa, góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị thông minh, đáng sống.

Ở góc độ kinh tế, một sự kiện thu hút sự quan tâm lớn của nông dân và doanh nghiệp là hội thảo “Chuyển đổi số thúc đẩy tăng trưởng hai con số trong phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại Đà Nẵng” diễn ra ngày 2/10 do UBND thành phố tổ chức.

Tại đây, các nhà quản lý, doanh nghiệp và nhà nông cùng thảo luận về việc ứng dụng công nghệ số, IoT, AI, bản đồ số và nhật ký điện tử vào sản xuất.

Hội thảo khẳng định, chuyển đổi số chính là “chìa khóa” để tối ưu hóa chi phí, tăng năng suất và đưa nông sản địa phương thâm nhập sâu các sàn thương mại điện tử quốc tế.

Việc phát triển chuỗi liên kết qua công nghệ số sẽ giúp kinh tế nông nghiệp, nông thôn của thành phố bứt phá, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng chung.

Để các hoạt động này diễn ra đồng bộ và hiệu quả, ngay từ sớm, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 475/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Ngày công dân số Việt Nam (15/10).

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì chuỗi sự kiện chuyên đề, bao gồm hội thảo xây dựng Đề án “Thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030” và 6 hội nghị tập huấn về chữ ký số, chuyển đổi số, “Bình dân học vụ số”, ứng dụng AI, blockchain, các công nghệ số mới trong hoạt động công vụ.

Thành phố cũng đặt ra yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò của chuyển đổi số đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, để tinh thần này lan tỏa sâu rộng đến từng tổ chức, doanh nghiệp và mỗi người dân. Những tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo sẽ được thành phố biểu dương, khen thưởng kịp thời để tạo động lực cho chặng đường phía trước.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia

Giữa tháng 9/2026

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đại Lộc phát động cuộc thi ảnh và clip “Nét đẹp chuyển đổi số - Công nghệ gần dân, cuộc sống thêm tiện ích”.

1/10

UBND xã Tam Xuân phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2026.

2/10

Hội thảo “Chuyển đổi số thúc đẩy tăng trưởng hai con số trong phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại Đà Nẵng”.

4/10

Festival Thanh niên Đà Nẵng tiên phong chuyển đổi số năm 2026 do Thành đoàn tổ chức.

10/10

Ngày chuyển đổi số quốc gia.

15/10

Ngày công dân số Việt Nam.

Chuyển biến thực chất từ cơ sở

Chuyển đổi số tại Đà Nẵng đang đi vào chiều sâu, trở thành công cụ đắc lực để chính quyền cơ sở chủ động phục vụ nhân dân.

Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Tây Trà (xã Quế Sơn) đến nhà hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: ĐVCC

Hướng về từng hộ dân

Tại xã Quế Sơn, việc đưa công nghệ số vào đời sống được xác định phải bắt đầu từ những người gần dân nhất. Tổ công nghệ số cộng đồng được xem là “cánh tay nối dài” của chính quyền trong phổ cập kỹ năng và đưa dịch vụ số đến tận nhà. Sau sắp xếp thôn, xã Quế Sơn hiện vận hành 19 tổ công nghệ số cộng đồng tương ứng với 19 thôn, với sự tham gia hiệp lực của cán bộ, công chức, đoàn viên...

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Trưởng thôn Tây Trà (xã Quế Sơn) chia sẻ về hành trình “đi từng ngõ, gõ từng nhà” đầy trách nhiệm: “Tổ công nghệ số cộng đồng của thôn tranh thủ lúc bà con có mặt ở nhà để hướng dẫn cài đặt VNeID, dịch vụ công trực tuyến hay chữ ký số cá nhân. Đối với những người đi làm ăn xa, chúng tôi gọi điện hỗ trợ từ xa. Riêng với người lớn tuổi, các thành viên trong tổ đến tận nhà hỗ trợ từng bước. Khi người dân hiểu được cái lợi của việc đi khám bệnh không cần mang tập hồ sơ giấy, hay thanh toán tiền điện, tiền nước chỉ bằng một cái chạm trên điện thoại, họ phấn khởi và phối hợp rất tốt”.

“Khi người dân hiểu được cái lợi của việc đi khám bệnh không cần mang tập hồ sơ giấy, hay thanh toán tiền điện, tiền nước chỉ bằng một cái chạm trên điện thoại, họ phấn khởi và phối hợp rất tốt”.

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Trưởng thôn Tây Trà (xã Quế Sơn)

Mô hình “Dịch vụ công lưu động” xã Tam Anh đưa cán bộ về tận khu dân cư hỗ trợ người dân thực hiện định danh điện tử vào ngày Chủ nhật. Ảnh: UBND xã

Sự thay đổi này không chỉ dừng lại ở việc cài đặt ứng dụng mà là sự chuyển dịch mạnh mẽ trong tư duy quản trị. Theo bà Lê Thị Lập, Phó Chủ tịch UBND xã Quế Sơn, kết quả quan trọng nhất của chuyển đổi số không nằm ở số lượng thiết bị được đầu tư mà là sự thay đổi trong tư duy quản trị. Xã đã chuyển mạnh từ “chờ dân hỏi” sang chủ động phục vụ. Việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về dữ liệu số, hỗ trợ hộ kinh doanh và khảo sát sự hài lòng đã giúp tiện ích số trở thành quyền lợi thực thụ mà người dân được thụ hưởng.

Cùng chung tinh thần chủ động phục vụ, xã Tam Anh đã triển khai mô hình “Dịch vụ công lưu động”. Mô hình được tổ chức định kỳ 2 phiên làm việc/tháng, vào Chủ nhật tuần thứ nhất và tuần thứ ba của mỗi tháng, đưa cán bộ đến gần người dân để hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và định danh điện tử.

Bà Huỳnh Thị Hồng Kiều, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Anh cho rằng, mô hình giúp tạo điều kiện để người dân thuận tiện tiếp cận dịch vụ công, góp phần giảm thời gian và chi phí đi lại. Nhìn chung, công tác chuyển đổi số tại địa phương đang được triển khai theo hướng ngày càng gắn chặt với nhiệm vụ cụ thể, kết quả đầu ra và yêu cầu thực tế của nhân dân.

Phường Hội An Tây đưa các giải pháp số đến trực tiếp người dân, hộ kinh doanh. Ảnh: UBND phường

Kiến tạo giá trị thực

Hiệu quả thực chất của chuyển đổi số tại Đà Nẵng còn được minh chứng qua con số về sự hài lòng của người dân. Tại phường Hội An Tây, phong trào “Bình dân học vụ số” gắn với “Học tập số” đã tạo nên làn sóng nâng cao kỹ năng công nghệ rộng khắp trong đội ngũ cán bộ và cộng đồng.

Bà Lê Thị Hồng Thảo, Phó Chủ tịch UBND phường Hội An Tây cho biết, địa phương thường xuyên lấy ý kiến, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Kết quả ghi nhận trên hệ thống khảo sát của thành phố cho thấy, tỷ lệ hài lòng đối với phường đạt tuyệt đối 100%, đưa địa phương vào nhóm dẫn đầu thành phố.

“Các nhiệm vụ triển khai đã từng bước chuyển trọng tâm từ xây dựng nền tảng sang xử lý các điểm nghẽn, nâng cao chất lượng dữ liệu và đưa các giải pháp số đến trực tiếp người dân, hộ kinh doanh”, bà Thảo nói.

Ngay cả ở những địa bàn miền núi vốn gặp nhiều trở ngại về hạ tầng như xã Sông Vàng, chuyển đổi số cũng đang tạo ra những bước tiến tích cực. Từ cuối năm 2025 đến tháng 9/2026, địa phương đã tiếp nhận 4.516 hồ sơ. Kết quả, tỷ lệ hồ sơ trả trước và đúng hạn đạt 99,96%; hồ sơ trực tuyến đạt 99,89% và thanh toán trực tuyến đạt 98,26%.

Bà Đinh Thị Ngơi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sông Vàng cho hay, sự vào cuộc quyết liệt của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã giúp công tác chuyển đổi số tại xã có chuyển biến rõ rệt. Công nghệ đã thực sự trở thành “đòn bẩy” để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

Xã Sông Vàng

4.516

hồ sơ được tiếp nhận từ cuối năm 2025 đến tháng 9/2026

Hồ sơ trả trước và đúng hạn99,96%

Hồ sơ trực tuyến99,89%

Thanh toán trực tuyến98,26%

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Sông Vàng. Ảnh: TRẦN TRÚC

“Ngọn cờ đầu” trong khối cấp xã của thành phố là phường Hòa Khánh, địa phương xếp hạng nhất về chuyển đổi số năm 2025 với 99,25 điểm. Chủ tịch UBND phường Huỳnh Anh Vũ chia sẻ: “Muốn chuyển đổi số thành công ở cơ sở phải bắt đầu từ một nhu cầu thật, một người dân thật và một việc làm thật. Truyền thông phải đến đúng người, đúng nơi, đúng nhu cầu. Công nghệ phải giúp người dân bớt chờ đợi, bớt đi lại và dễ tiếp cận chính quyền hơn. Đồng thời chính quyền phải biết kết nối trường đại học, doanh nghiệp và cộng đồng để huy động nguồn lực xã hội cùng tham gia. Kết quả xếp hạng là sự ghi nhận, nhưng cũng là trách nhiệm để Hòa Khánh tiếp tục đổi mới. Với tinh thần “làm thật - hiệu quả thật - người dân hưởng lợi thật”, Hòa Khánh phấn đấu để mỗi người dân, mỗi hộ kinh doanh và mỗi tổ dân phố trở thành một chủ thể của chuyển đổi số”.

“Muốn chuyển đổi số thành công ở cơ sở phải bắt đầu từ một nhu cầu thật, một người dân thật và một việc làm thật. Truyền thông phải đến đúng người, đúng nơi, đúng nhu cầu”.

Ông Huỳnh Anh Vũ, Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh

Có thể thấy, hành trình chuyển đổi số tại các địa phương của Đà Nẵng đã hiện hữu sinh động qua từng giao dịch hành chính, từng mã QR thanh toán và từng nụ cười hài lòng của người dân. Chuyển đổi số tại Đà Nẵng đang tiếp tục đi vào thực chất, trở thành nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của thành phố trong kỷ nguyên số.

Động lực số thúc đẩy tăng trưởng

Xác định chuyển đổi số là động lực tăng trưởng then chốt, Đà Nẵng đang nỗ lực xây dựng chính quyền phục vụ, phát triển kinh tế số và xã hội số bền vững. Những kết quả thực chất đang tạo nên diện mạo mới cho một đô thị thông minh và hiện đại.

Người dân thực hiện thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thanh Khê. Ảnh: KIM THỦY

Những dấu ấn trên bản đồ số

Ngày 30/12/2025, UBND thành phố ban hành Đề án chuyển đổi số góp phần thúc đẩy, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035. Theo Sở Khoa học và Công nghệ, đến nay thành phố đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên cả 3 trụ cột từ khi ban hành đề án.

Về chính quyền số, các giải pháp chuyển đổi số sáng tạo đã hỗ trợ hiệu quả công tác phân cấp, phân quyền, nâng cao tính chủ động của chính quyền các cấp, giúp công tác chỉ đạo, điều hành linh hoạt, công khai và minh bạch hơn. Thành phố triển khai thí điểm dịch vụ hành chính công chủ động với 27 dịch vụ công trong năm 2025 và tiếp tục thí điểm 43 dịch vụ mới trong năm 2026. Trong khi đó, công tác tiếp nhận, xử lý và trả kết quả thủ tục hành chính của các sở, ngành, địa phương được quản lý, giám sát theo thời gian thực trên Hệ thống IOC thành phố; góp phần cải thiện mạnh mẽ kết quả Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp của thành phố.

Về kinh tế số, thành phố triển khai nhiều giải pháp đột phá, ưu tiên để phát triển kinh tế số đạt 27% GRDP năm 2026 và góp phần tăng trưởng GRDP thành phố 2 con số. Cụ thể, triển khai đồng bộ việc hỗ trợ cửa hàng, hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ chuyển đổi số trên địa bàn.

Đáng chú ý, Đà Nẵng vừa ban hành các quyết định phê duyệt thực hiện thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với 4 giải pháp công nghệ mới, tập trung mạnh mẽ vào lĩnh vực tài sản số, công nghệ tài chính (fintech) và du lịch thông minh (lũy kế đến nay đã cấp phép 6 giải pháp). Các giải pháp được cấp phép thí điểm này góp phần tạo tiền đề thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực fintech, blockchain, góp phần hình thành hệ sinh thái tài chính số hiện đại và minh bạch; định vị Đà Nẵng như một trung tâm tài sản số hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Đặc biệt, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ. Theo báo cáo “Chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2026” do Trung tâm Nghiên cứu và lập bản đồ hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu StartupBlink công bố, Đà Nẵng tăng 212 bậc, vươn lên vị trí thứ 554 toàn cầu, so với vị trí 766 của năm 2025.

Chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu (StartupBlink)

NĂM 2025

766

→Tăng 212 bậc

NĂM 2026

554

Vị trí của Đà Nẵng trong bảng xếp hạng toàn cầu.

Đối với xã hội số, trong quá trình chuyển đổi số của thành phố, chữ ký số là hạt nhân, đóng vai trò “chìa khóa” mở ra không gian giao dịch điện tử an toàn, giúp xây dựng thành công chính quyền số và công dân số.

Hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến trong đời sống. Ảnh: TRẦN TRÚC

Ngoài ra, thành phố triển khai thí điểm 11 trạm dịch vụ công số đầu tiên tại miền Trung, là mô hình thí điểm Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử (trạm dịch vụ công số). Đây là giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ nhận dạng thông minh tiên tiến, giúp tự động hóa quy trình cấp bản sao số và thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Kết quả trên 3 trụ cột chuyển đổi số

Chính quyền số

43

Dịch vụ hành chính công chủ động tiếp tục thí điểm trong năm 2026, sau 27 dịch vụ năm 2025.

Kinh tế số

6

Giải pháp công nghệ được cấp phép thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), trong đó 4 giải pháp vừa được phê duyệt.

Xã hội số

11

Trạm dịch vụ công số đầu tiên tại miền Trung được triển khai thí điểm.

Hướng đến đô thị thông minh

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho hay, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xác định quan điểm trước tiên và xuyên suốt là “Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, ngăn chặn nguy cơ tụt hậu, đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới”.

Thanh niên phường Thanh Khê hướng dẫn người dân các tiện ích số. Ảnh: TRẦN TRÚC

Đối với thành phố Đà Nẵng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đặt ra một trong 3 nhiệm vụ đột phá là “Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng suất, chất lượng, hiệu quả trên các lĩnh vực”.

Với việc triển khai quyết liệt, bám sát các chủ trương, tầm nhìn như trên, thành phố Đà Nẵng hôm nay được biết đến là một đô thị lớn, một trung tâm kinh tế, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị công bố kết quả đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số năm 2025 vào ngày 25/9 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu nhấn mạnh, mặc dù vẫn còn khó khăn nhưng công tác chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố đang dần ổn định, đi vào ứng dụng một cách hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công việc của từng đơn vị, góp phần vào thành công chung của thành phố.

Theo lãnh đạo thành phố, chuyển đổi số không phải là phong trào thi đua hình thức để lấy điểm số hay thành tích, mà đo lường bằng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và hiệu suất quản trị điều hành của bộ máy.

Để công tác chuyển đổi số năm 2026 và các năm tiếp theo của Đà Nẵng thực sự trở thành động lực dẫn dắt kinh tế số và đô thị thông minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt đồng bộ các nhóm nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số đã được ban hành.

Trọng tâm là chuyển dịch từ số hóa quy trình sang quản trị dựa trên dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo; tăng cường kết nối, chia sẻ thực chất dữ liệu mở lên Cổng dữ liệu thành phố; đẩy nhanh ứng dụng trợ lý ảo, phân tích dữ liệu đô thị tại Trung tâm IOC thành phố, kết nối sâu rộng vào các bài toán quản lý giao thông, đất đai, quy hoạch và an sinh xã hội. Đồng thời chú trọng tối ưu hóa trải nghiệm số tại cơ sở. Cấp xã phải là nơi đưa dịch vụ công đến gần dân nhất thông qua tổ công nghệ số cộng đồng...

Nội dung: HỮU ANH - KIM THỦY - TRẦN TRÚC

Trình bày: MINH TẠO