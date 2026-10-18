Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Ngày 17/10, phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định xếp hạng I của Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị, Sở Y tế Cà Mau và bệnh viện tiêp tục nâng cao chất lượng điều trị, lựa chọn chuyên khoa ưu tiên theo nhu cầu thực tế và năng lực đáp ứng, trước hết là tim mạch, thần kinh, ung bướu, chấn thương chỉnh hình.

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau trao quyết định xếp hạng I và tặng hoa cho Ban Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu. Ảnh: Tuấn Kiệt – TTXVN

Bệnh viện quan tâm đào tạo, thu hút và giữ chân bác sĩ giỏi gắn với nhu cầu của từng chuyên khoa, nhất là hồi sức cấp cứu, gây mê hồi sức và các lĩnh vực còn thiếu nhân lực; tăng cường hợp tác với bệnh viện tuyến trên, đào tạo tại chỗ, chuyển giao kỹ thuật và xây dựng đội ngũ kế cận; quan tâm điều kiện làm việc, đời sống viên chức, người lao động để đội ngũ y tế yên tâm cống hiến.

Sở Y tế tỉnh Cà Mau, Bệnh viên đa khoa Bạc Liêu đẩy mạnh chuyển đổi số; cải tiến quy trình để giảm thời gian chờ và nâng cao hiệu quả quản lý. Đội ngũ thầy thuốc bệnh viện giữ vững y đức, nâng cao trách nhiệm phục vụ và hỗ trợ tuyến dưới. Mỗi thầy thuốc cần tận tâm trong điều trị, tôn trọng, lắng nghe và giải thích rõ cho người bệnh. Bệnh viện tiếp nhận, xử lý phản ánh kịp thời, lấy chất lượng điều trị và sự hài lòng của người bệnh làm thước đo cải tiến; đồng thời tăng cường hỗ trợ chuyên môn, phối hợp cấp cứu và chuyển người bệnh an toàn trong toàn mạng lưới.

Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu có gần 120 năm xây dựng và phát triển, giữ vai trò quan trọng, cùng với Bệnh viện Đa khoa Cà Mau và Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau tạo nền tảng phát triển chuyên môn, hỗ trợ nâng cao năng lực khám, chữa bệnh toàn tỉnh. Bệnh viện hiện có 1.050 nhân lực, trong đó có 259 bác sĩ, quy mô 1.030 giường bệnh kế hoạch. Công suất sử dụng giường bệnh 9 tháng năm 2026 đạt 102%, cho thấy nhu cầu điều trị lớn và áp lực thường xuyên đối với đội ngũ y tế.

Theo Ban Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu, thời gian qua, đơn vị từng bước phát triển tim mạch can thiệp, can thiệp mạch máu não điều trị đột quỵ, phẫu thuật thay khớp và các chuyên khoa ngoại. Dự án xây dựng bệnh viện giai đoạn 3 chuẩn bị đưa vào sử dụng sẽ bổ sung điều kiện phục vụ người bệnh.