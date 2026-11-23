Theo thông tin Bộ Công Thương công bố ngày 23/11/2026, Diễn đàn Chuyển đổi số ngành Công Thương 2026 (Vietnam Digital Industry and Trade Summit 2026 – VDIT26) dự kiến diễn ra ngày 3/12 tại Khách sạn Đối ngoại, số 33C Phạm Ngũ Lão, Hà Nội. Sự kiện do Bộ Công Thương chủ trì, hướng tới thúc đẩy ứng dụng công nghệ và tìm kiếm động lực tăng trưởng mới cho ngành.

Diễn đàn dự kiến quy tụ hơn 700 đại biểu, 20 diễn giả và 20 gian hàng triển lãm. Thành phần tham dự gồm đại diện cơ quan quản lý, địa phương, tổ chức quốc tế, trường đại học, viện nghiên cứu cùng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, sản xuất, năng lượng, thương mại điện tử, vận tải và logistics. Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, chuyển đổi số được xác định là một trong những động lực quan trọng giúp ngành Công Thương nâng cao năng suất, mở rộng thị trường và cải thiện năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn đặt ra nhiều yêu cầu về hạ tầng công nghệ, nguồn nhân lực, năng lực quản trị và sự liên kết giữa các chủ thể.

Diễn đàn Chuyển đổi số ngành Công Thương 2026 với chủ đề “Mở rộng dư địa, tạo bệ phóng thúc đẩy tăng trưởng hai con số ngành Công Thương”.

Điểm nhấn của diễn đàn là phiên toàn thể diễn ra từ 7h30 đến 11h30 ngày 3/12 với chủ đề "Mở rộng dư địa, tạo bệ phóng thúc đẩy tăng trưởng hai con số ngành Công Thương".

Các nội dung thảo luận tập trung vào hoàn thiện thể chế số, phát triển thương mại điện tử, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), khai thác dữ liệu trong sản xuất, bán lẻ và chuỗi giá trị. Đại diện doanh nghiệp và cơ quan quản lý cũng sẽ trao đổi về những khó khăn trong triển khai công nghệ, từ đó đề xuất giải pháp phù hợp với thực tiễn. Chiều cùng ngày, hai phiên chuyên đề được tổ chức song song, tập trung vào công nghiệp và thương mại điện tử.

Chuyên đề thứ nhất mang chủ đề "Bứt phá công nghệ chiến lược trong kỷ nguyên số: Năng lượng sạch, cung ứng xanh và sản xuất thông minh". Nội dung tập trung xác định những năng lực công nghiệp Việt Nam cần làm chủ đến năm 2030, tầm nhìn 2045, đồng thời tìm giải pháp tháo gỡ hạn chế về hạ tầng năng lượng, chuỗi cung ứng và công nghệ sản xuất.

Các đại biểu dự kiến thảo luận về ứng dụng AI trong nhà máy, quản trị dữ liệu, phát triển năng lượng sạch và bảo đảm nguồn điện cho giai đoạn tăng trưởng cao. Đây là những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vận hành, năng suất và khả năng tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp. Chuyên đề thứ hai tập trung tái định hình thương mại điện tử Việt Nam, khai thác tiềm năng địa phương và kết nối thị trường quốc tế. Những vấn đề được đưa ra gồm thương mại điện tử xanh, quản lý thuế, hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh, thanh toán xuyên biên giới và quản trị dòng tiền trong xuất khẩu trực tuyến.

Chương trình cũng đề cập đến giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và các sản phẩm OCOP tiếp cận nền tảng số, mở rộng kênh phân phối và nâng cao khả năng cạnh tranh. Song song với các phiên thảo luận, triển lãm công nghệ diễn ra từ 7h đến 17h, giới thiệu các giải pháp quản lý năng lượng thông minh, lưới điện số, lưu trữ năng lượng, robot công nghiệp, nhà máy thông minh, logistics điện tử và truy xuất nguồn gốc hàng hóa.

Thông qua diễn đàn, Bộ Công Thương kỳ vọng tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ, góp phần đưa chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế.