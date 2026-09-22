Chuyển đổi số tạo động lực đổi mới giáo dục

Giáo viên ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy môn Toán tại Trường THCS Trại Cau (Thái Nguyên).

Đa dạng hóa hoạt động dạy và học

Chuyển đổi số đang trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng được các cơ sở giáo dục tại Thái Nguyên quan tâm triển khai. Từ công tác quản lý nhà trường đến tổ chức các hoạt động dạy học, công nghệ ngày càng được khai thác nhằm hỗ trợ giáo viên, học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục.

Tại Trường THCS Trại Cau, xã Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên việc ứng dụng công nghệ được triển khai trong nhiều hoạt động chuyên môn và quản lý. Các nền tảng hỗ trợ dạy học trực tuyến, quản lý học tập và thu thập dữ liệu giúp giáo viên có thêm công cụ tổ chức bài giảng, theo dõi quá trình học tập của học sinh.

Thông qua các phần mềm và nền tảng số, việc xây dựng kế hoạch giáo dục, tổ chức hoạt động học tập, kiểm tra, đánh giá và tổng hợp thông tin được hỗ trợ thuận lợi hơn. Đây cũng là cơ sở để nhà trường từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường sự phối hợp giữa cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh.

Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Hiệu trưởng Điểm chính Trường THCS Trại Cau, chia sẻ: “Nhà trường xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ quan trọng, được triển khai nghiêm túc trong công tác quản lý và dạy học. Việc ứng dụng công nghệ giúp giáo viên thuận lợi hơn trong tổ chức các hoạt động giáo dục, đồng thời tạo thêm sự trực quan, sinh động cho bài học”.

Theo đó, chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở việc sử dụng các thiết bị điện tử hay phần mềm quản lý, mà còn hướng đến thay đổi cách tổ chức dạy học, khai thác học liệu và hỗ trợ học sinh trong quá trình tiếp nhận kiến thức.

Trong các giờ học, giáo viên có thể kết hợp phương pháp giảng dạy truyền thống với hình ảnh, video, bài tập tương tác và các công cụ trực tuyến. Việc lựa chọn, sử dụng công nghệ phù hợp với nội dung bài học giúp học sinh có thêm cơ hội quan sát, thực hành và vận dụng kiến thức.

Đối với môn Âm nhạc, chuyển đổi số cũng góp phần giúp bài giảng sinh động hơn.

Công nghệ hỗ trợ phát huy tính chủ động của học sinh

Cùng với việc sử dụng các phần mềm phục vụ công tác quản lý, giáo viên Trường THCS Trại Cau chủ động khai thác những nền tảng hỗ trợ dạy học như OLM, LMS và các phần mềm chuyên môn khác.

Đây là những công cụ góp phần mở rộng không gian học tập, hỗ trợ giáo viên giao nhiệm vụ, cung cấp tài liệu, tổ chức hoạt động luyện tập và theo dõi kết quả học tập của học sinh. Tùy theo đặc điểm môn học, nội dung bài giảng và điều kiện thực tế, giáo viên có thể lựa chọn phương thức sử dụng phù hợp.

Việc kết hợp giữa phương pháp dạy học truyền thống và công cụ số giúp bài giảng trở nên trực quan, sinh động hơn. Những nội dung khó quan sát hoặc khó hình dung bằng cách trình bày thông thường có thể được minh họa bằng hình ảnh, sơ đồ, video hoặc các mô hình trực quan.

Đối với học sinh, việc tiếp cận đa dạng nguồn học liệu cũng tạo thêm cơ hội tìm hiểu, ôn tập và củng cố kiến thức. Các em có thể tham gia hoạt động học tập theo hướng chủ động hơn, đồng thời từng bước hình thành kỹ năng khai thác thông tin và sử dụng công nghệ phục vụ học tập.

Thầy Nguyễn Đình Thông, giáo viên môn Toán Trường THCS Trại Cau cho biết, việc ứng dụng công nghệ trong dạy học giúp học sinh hứng thú hơn với bài giảng. Những nội dung vốn khó hình dung có thể được minh họa bằng hình ảnh, video hoặc các công cụ trực quan, qua đó hỗ trợ học sinh tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn.

Theo thầy Thông, trong môn Toán, việc sử dụng các công cụ trực quan có thể hỗ trợ giáo viên trình bày những khái niệm trừu tượng, biểu diễn hình học hoặc mô phỏng các bài toán. Khi được quan sát và tương tác với nội dung học tập, học sinh có thêm điều kiện để hiểu bản chất vấn đề, thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức qua lời giảng hoặc hình thức ghi chép.

Tuy nhiên, công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi được sử dụng đúng mục đích, phù hợp với yêu cầu cần đạt của bài học. Vai trò tổ chức, định hướng và hỗ trợ của giáo viên vẫn giữ vị trí quan trọng trong quá trình dạy học.

Thực tiễn triển khai cho thấy, chuyển đổi số trong giáo dục cần được thực hiện đồng bộ, gắn với nhu cầu thực tế của nhà trường, giáo viên và học sinh. Bên cạnh việc khai thác các nền tảng số, công tác bồi dưỡng năng lực công nghệ thông tin cho đội ngũ giáo viên cũng có ý nghĩa quan trọng.

Việc lựa chọn phần mềm, xây dựng học liệu số, tổ chức hoạt động học tập và quản lý dữ liệu cần bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Đồng thời, nhà trường cần quan tâm đến điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng mạng và khả năng tiếp cận công nghệ của học sinh.

Chuyển đổi số cũng đặt ra yêu cầu về nâng cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân, sử dụng internet an toàn và khai thác thông tin có trách nhiệm. Đây là những kỹ năng cần thiết đối với học sinh trong môi trường giáo dục hiện đại.

Từ những kết quả bước đầu, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tại các trường học đang mở ra thêm những phương thức tổ chức dạy học và quản lý giáo dục. Với sự chủ động của cán bộ quản lý, giáo viên cùng sự phối hợp của học sinh và phụ huynh, chuyển đổi số được kỳ vọng tiếp tục góp phần xây dựng môi trường giáo dục linh hoạt, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.