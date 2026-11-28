Chuyển đổi số tạo diện mạo mới cho giáo dục phường Phương Liệt
Sau khi ổn định bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tinh gọn mạng lưới trường lớp, giáo dục phường Phương Liệt (Hà Nội) đang tạo dấu ấn bứt phá nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số. Năm học 2026-2027, phường đã chuẩn hóa dữ liệu cư trú, ứng dụng bản đồ số GIS vào tuyển sinh trực tuyến và hoàn thành 100% học bạ điện tử. Đồng thời, việc giám sát bán trú qua HanoiCheck cùng đưa STEM, AI vào giảng dạy đang kiến tạo môi trường học tập hiện đại.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/chuyen-doi-so-tao-dien-mao-moi-cho-giao-duc-phuong-phuong-liet-1768063.html