Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt ra yêu cầu kiểm soát tình trạng lạm phát điểm số, bảo đảm kết quả đánh giá phản ánh đúng năng lực người học. Yêu cầu này được đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc tại các trường đại học đang có sự chênh lệch đáng kể. Có trường chỉ vài phần trăm, nhưng cũng có nơi tỷ lệ tốt nghiệp xuất sắc vượt 50%. Vậy đâu là nguyên nhân của sự chênh lệch này, và làm thế nào để bảo đảm giá trị thực chất của những tấm bằng đại học?