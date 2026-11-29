Theo ThS Nguyễn Liên Hương (Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám), để nhìn nhận đầy đủ quá trình này, cần phân biệt việc tạo lập dữ liệu với cách tổ chức, sử dụng dữ liệu nhằm thay đổi phương thức hoạt động và phát triển sản phẩm, dịch vụ.

Hướng tới quản trị tập trung trên nền dữ liệu

Trong lĩnh vực di sản, số hóa, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo có quan hệ chặt chẽ nhưng không đồng nhất. Theo ThS Nguyễn Liên Hương, số hóa tạo nền tảng dữ liệu; chuyển đổi số đưa dữ liệu vào quản lý và phục vụ công chúng; đổi mới sáng tạo tiếp tục khai thác dữ liệu, tri thức để phát triển nội dung, sản phẩm và dịch vụ mới. Việc phân biệt 3 cấp độ này giúp tránh tình trạng chạy theo số lượng dữ liệu, mô hình hay thiết bị mà chưa làm thay đổi thực chất phương thức hoạt động của đơn vị quản lý di sản.

Các không gian tương tác trải nghiệm số, giáo dục di sản và văn hóa đọc là hướng tiếp cận quan trọng tại Văn Miếu. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Chẳng hạn, một hồ sơ hiện vật được quét và lưu trên máy tính mới dừng ở số hóa. Khi được tích hợp vào hệ thống quản lý, liên kết với nội dung thuyết minh, ứng dụng tham quan hoặc chương trình giáo dục, hồ sơ ấy đã tham gia vào một quy trình sử dụng mới. Giá trị của dữ liệu vì thế còn phụ thuộc vào cách tổ chức và khai thác trong công việc.

Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, việc ứng dụng công nghệ trong quản lý, cung cấp dịch vụ được thể hiện cụ thể ở khâu đón khách. Hệ thống bán vé điện tử được thí điểm từ ngày 8/8/2023 và chính thức áp dụng từ ngày 15/8/2023. Theo bà Hương, việc sử dụng vé QR, đặt mua trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt đã góp phần rút ngắn thời gian chờ, giảm áp lực tại quầy vé, đồng thời hỗ trợ kiểm soát và thống kê khách tham quan.

Từ đó, khả năng phục vụ quản lý tại Văn Miếu có thể được mở rộng khi dữ liệu bán vé được kết nối với thông tin về khách tham quan, sự kiện, dịch vụ và nội dung. Theo chuyên gia này, những nguồn thông tin được khai thác cùng nhau có thể hỗ trợ thống kê, dự báo, điều phối không gian, tổ chức phục vụ và điều chỉnh sản phẩm phù hợp hơn với nhu cầu thực tế.

Đó cũng là hướng phát triển được đặt ra khi Văn Miếu - Quốc Tử Giám đang tiến tới mô hình quản trị tập trung trên nền tảng dữ liệu, thay cho việc vận hành nhiều hệ thống rời rạc. Theo định hướng, hệ thống gồm 7 phân hệ: quản lý hiện vật và di tích; quản lý khách và vé; quản lý sự kiện; quản lý nhân sự; quản lý hạ tầng; báo cáo, thống kê; quản lý nội dung số.

Trong mô hình này, hồ sơ hiện vật có thể liên kết với mã QR, nội dung thuyết minh và sản phẩm giáo dục; dữ liệu vé phản ánh biến động lượng khách theo thời gian; thông tin sự kiện hỗ trợ bố trí không gian và điều phối hoạt động. Dữ liệu từ hệ thống cảm biến có thể phục vụ theo dõi môi trường, chiếu sáng và hạ tầng kỹ thuật. Việc liên thông hướng tới khả năng sử dụng phối hợp các nguồn thông tin trong quản lý, thay vì mỗi hệ thống chỉ đáp ứng một nhiệm vụ riêng lẻ.

Điểm khác biệt của tour trải nghiệm đêm Văn Miếu - Quốc Tử Giám là sử dụng công nghệ và ánh sáng, không dùng hình thức sân khấu hóa. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Định hướng kết nối với hệ thống du lịch thông minh của Hà Nội còn tạo khả năng chia sẻ, khai thác dữ liệu của di tích trong hệ thống văn hóa, du lịch của thành phố. Theo bà Hương, đây là hướng chuyển từ quản lý từng nhiệm vụ sang quản trị tổng thể trên nền tảng dữ liệu, để công nghệ hỗ trợ cả công việc chuyên môn và hoạt động phục vụ công chúng.

Công nghệ hỗ trợ diễn giải di sản

Trong hoạt động giới thiệu di sản, thuyết minh tự động, kiosk tra cứu, mã QR, ứng dụng di động và website từng bước hỗ trợ khách tiếp cận thông tin trước, trong và sau chuyến đi. Theo ThS Nguyễn Liên Hương, việc lựa chọn những phương tiện này cần xuất phát từ câu hỏi "cần kể câu chuyện gì và kể cho ai?". Với Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nội dung ấy gắn với lịch sử Quốc Tử Giám, môi trường giáo dục thời quân chủ, chế độ khoa cử, các danh nhân cùng những giá trị hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng hiền tài.

"Công nghệ cần đi sau hoặc đồng hành cùng nội dung, hỗ trợ việc diễn giải và mở rộng khả năng tiếp cận của công chúng đối với tri thức di sản", chuyên gia này chia sẻ.

Trưng bày "Sử đá lưu danh".Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Tại di tích, hệ thống thuyết minh tự động đã được phát triển với 12 ngôn ngữ. Mã QR, công nghệ nhận dạng hình ảnh, nhận dạng 3D, hệ thống thông tin địa lý (GIS), nội dung đa phương tiện và nền tảng di động giúp khách chủ động hơn trong quá trình khám phá. Trong đó, ứng dụng AR tích hợp chatbot Rùa Trạng nguyên khai thác dữ liệu về 1.307 Tiến sĩ, đưa thông tin khoa bảng đến người sử dụng qua hình thức tương tác.

Trong các trưng bày chuyên đề, âm thanh, màn hình cảm ứng, mô hình 3D, phim và công nghệ trình chiếu được kết hợp để bổ sung những nội dung mà hiện vật khó chuyển tải đầy đủ. Một số triển lãm sau khi kết thúc còn được số hóa thành không gian 360 độ, giúp công chúng tiếp tục tìm hiểu ngoài thời gian và địa điểm trưng bày trực tiếp.

Ở trưng bày Sử đá lưu danh, hệ thống 82 bia Đề danh Tiến sĩ được giới thiệu cùng sa bàn tương tác, trình chiếu và nội dung đa phương tiện. Người xem có thể tìm hiểu văn bia trong mối liên hệ với khoa bảng, giáo dục, danh nhân và bối cảnh xã hội của thời kỳ tạo lập bia, tổ chức khoa thi. Những tư liệu, câu chuyện lịch sử liên quan bổ sung cho việc quan sát bia, giúp công chúng tìm hiểu nguồn tri thức được lưu giữ trong di sản.

Việc kết hợp tư liệu với các hình thức thể hiện còn được sử dụng trong chương trình trải nghiệm đêm Văn Miếu - Quốc Tử Giám. 3 bộ phim 3D Mapping Tinh hoa đạo học, Sử đá lưu danh và Vun đắp hiền tài được xây dựng bằng sự phối hợp giữa dữ liệu, nghiên cứu lịch sử, kịch bản, âm nhạc, mỹ thuật và công nghệ trình diễn.

Theo ThS Nguyễn Liên Hương, cốt lõi của sản phẩm là cách những công việc ấy được phối hợp trong chính không gian kiến trúc di tích để hình thành mạch kể về đạo học và Quốc Tử Giám. Trải nghiệm đêm đồng thời mở rộng thời gian tiếp cận di tích ngoài khung giờ tham quan thông thường, tạo thêm sản phẩm du lịch văn hóa ban đêm cho Hà Nội.

Gắn với định hướng từ Nghị quyết số 57-NQ/TW, những ứng dụng trong quản lý và giới thiệu di sản đặt ra yêu cầu tiếp tục tổ chức, khai thác dữ liệu theo từng công việc cụ thể. Với đơn vị quản lý, thông tin cần được liên thông để hỗ trợ điều hành và phục vụ khách; với công chúng, tư liệu cần được diễn giải thành nội dung phù hợp để có thể chủ động lựa chọn, tra cứu và tìm hiểu trong quá trình tham quan.

(còn tiếp)