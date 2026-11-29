Kết nối các lớp tư liệu

Nhìn vào thực tiễn Văn Miếu - Quốc Tử Giám, PGS-TS Nguyễn Văn Hiệu và TS Vũ Đường Luân (Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, ĐHQG Hà Nội) ghi nhận những chuyển biến trong việc sử dụng dữ liệu cho sản phẩm trải nghiệm, phát triển các hình thức tương tác và hợp tác với các chủ thể sáng tạo. Tuy nhiên, 2 chuyên gia này cũng nhắc tới một hạn chế tại đây: dữ liệu còn phân tán, thiếu kết nối. Đặc biệt, trong giai đoạn tới, khi Văn Miếu - Quốc Tử Giám được định hướng tập trung vào chuẩn hóa dữ liệu, tăng khả năng liên thông và tiếp tục số hóa kiến trúc, cần có giải pháp để những nguồn tư liệu đã tạo lập có thể được khai thác cùng nhau, phục vụ nghiên cứu, giáo dục và phát triển nội dung.

Theo 2 chuyên gia, khó khăn trong vấn đề này thường đến từ việc dữ liệu được hình thành qua nhiều dự án có mục tiêu, thời gian và nguồn kinh phí khác nhau. Nếu sử dụng những tiêu chuẩn và cấu trúc không thống nhất, các dự án số hóa hình ảnh, bản đồ kiến trúc hoặc nghiên cứu văn bản, nhân vật có thể tạo ra những bộ dữ liệu khó liên kết. Hình ảnh, bản dịch, hồ sơ kiểm kê và kết quả nghiên cứu về cùng một hiện vật vì thế vẫn có thể tồn tại rời rạc.

Chuyển đổi số đã góp phần lan tỏa giá trị di sản tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nâng cao sức hấp dẫn với người dân và du khách. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Riêng với nguồn tư liệu lịch sử tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, việc liên kết còn đòi hỏi thông tin đầy đủ và được đặt đúng bối cảnh. Chẳng hạn, mô hình 3D có thể ghi nhận hình dáng, kích thước và bề mặt bia Tiến sĩ. Nhưng để hiểu nội dung và ý nghĩa lịch sử của tấm bia, người sử dụng còn cần văn bản chữ Hán, phiên âm, dịch nghĩa, thông tin về khoa thi, nhân vật và quá trình tạo lập. Những lớp thông tin ấy cần được tổ chức trong mối liên hệ với nhau để người dùng có thể tra cứu, đối chiếu.

Việc tổ chức dữ liệu cũng phải tính đến những biến đổi và điểm chưa chắc chắn của thông tin lịch sử - khi địa danh có thể thay đổi theo thời gian, còn niên đại hoặc quan hệ giữa các nhân vật có khi chưa đủ căn cứ để xác định. Do vậy, 2 chuyên gia đề xuất thông tin về từng đối tượng cần được ghi rõ nguồn và mức độ tin cậy; những giả thuyết chưa được xác nhận phải được thể hiện rõ để tránh tạo ra liên kết sai lệch. Khi được tổ chức phù hợp, nguồn tư liệu có thể phục vụ nghiên cứu, đồng thời cung cấp nội dung cho bản đồ, dòng thời gian, học liệu và các hình thức tương tác dành cho công chúng.

Việc liên kết tư liệu này là một phần của định hướng xây dựng hệ sinh thái tri thức số, với sự tham gia của đơn vị quản lý di sản, cơ sở nghiên cứu và giáo dục, doanh nghiệp công nghệ, các chủ thể sáng tạo cùng công chúng. Trong mô hình được đề xuất, tư liệu được nghiên cứu, kiểm chứng và diễn giải để phát triển sản phẩm. Quá trình sử dụng sản phẩm cung cấp thông tin về nhu cầu của người dùng, giúp bổ sung dữ liệu và điều chỉnh nội dung. Sự tương tác này tạo nên điểm khác biệt so với một kho dữ liệu hoặc nền tảng giới thiệu di sản riêng lẻ.

"Chuyển đổi số Văn Miếu - Quốc Tử Giám phải được hiểu trước hết là chuyển đổi phương thức tổ chức và lưu chuyển tri thức, chứ không chỉ là đổi mới công nghệ trình diễn di sản", 2 chuyên gia nhấn mạnh.

Ở góc độ khác, để các nguồn dữ liệu có thể được kết nối và sử dụng lâu dài, ThS Trương Quốc Toàn (Cơ quan hỗ trợ hợp tác quốc tế Vùng Paris tại Việt Nam) lưu ý việc chuẩn bị phải bắt đầu ngay từ khi xây dựng dự án số hóa. Đơn vị thực hiện cần kiểm kê, phân loại tài liệu, hiện vật, đánh giá tình trạng bảo tồn và xác định nội dung ưu tiên. Mục tiêu bảo tồn, nghiên cứu hoặc nhóm công chúng cần phục vụ phải được làm rõ trước khi lựa chọn công cụ, đối tác, quy trình và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Các chương trình tham quan buổi tối tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám thường kết hợp với trải nghiệm công nghệ. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Chuyên gia này cũng đặt ra yêu cầu kiểm soát chất lượng, sao lưu, lưu trữ dài hạn và dự báo nguy cơ công nghệ lỗi thời để duy trì khả năng đọc, sử dụng các tệp dữ liệu. Việc chia sẻ cần dung hòa giữa mục tiêu mở rộng tiếp cận với quyền sở hữu trí tuệ, quyền của chủ sở hữu hoặc cộng đồng gìn giữ di sản. Theo ông Toàn, chuyển đổi số đòi hỏi cam kết lâu dài đối với việc bảo tồn và chia sẻ tri thức, thay vì kết thúc cùng thời điểm hoàn thành một dự án công nghệ.

Công nghệ gắn với chất lượng tri thức

Khi tư liệu được sử dụng để phát triển các sản phẩm dành cho công chúng, chất lượng diễn giải cần được xem xét cùng với hình thức thể hiện. Dù đánh giá cao chương trình trải nghiệm đêm Tinh hoa đạo học tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, PGS-TS Nguyễn Văn Hiệu và TS Vũ Đường Luân lưu ý cũng nên tính tới khả năng người xem ghi nhớ hiệu ứng thị giác nhiều hơn là kiến thức về di sản.

Từ đó, 2 chuyên gia đề xuất cần có thêm hình thức đánh giá, xem xét người xem hiểu được gì về chủ đề đạo học, cảm nhận ra sao về không gian di sản, thay vì chỉ dựa vào số vé bán và doanh thu. Những tác động của ánh sáng, âm thanh, lượng khách và chi phí duy trì cũng cần được tính đến để có cơ sở hoàn thiện sản phẩm.

Tour đêm "Tinh hoa đạo học" có thể kết nối với kho dữ liệu và học liệu di sản

Để việc tìm hiểu không kết thúc cùng buổi diễn, các chuyên gia cũng đề xuất kết nối sản phẩm trải nghiệm với kho dữ liệu và học liệu di sản. Chẳng hạn, chương trình trình chiếu về lịch sử khoa cử có thể gắn với cơ sở dữ liệu văn bia, giúp người xem tiếp tục tra cứu những nhân vật, sự kiện đã được giới thiệu. Nội dung bổ sung sau chương trình sẽ hỗ trợ người có nhu cầu tìm hiểu sâu hơn.

Với mô hình 3D và thực tế ảo, độ tin cậy còn phụ thuộc vào việc phân biệt dữ liệu ghi nhận hiện trạng với nội dung phục dựng lịch sử. Mô hình hiện trạng chủ yếu dựa trên đo đạc, quan sát vật chất; mô hình phục dựng có thể phải sử dụng những nguồn tư liệu không đồng nhất và chứa các giả định nghiên cứu. Sản phẩm cần thể hiện rõ phần nào đã được xác nhận bằng tư liệu, phần nào được tái tạo theo giả thuyết, để người xem hiểu đúng mức độ chắc chắn của những hình ảnh được giới thiệu.

Tra cứu thông tin qua hệ thống màn hình tại Văn Miếu. Ảnh Khánh Hoà - TTXVN

Yêu cầu kiểm chứng cũng được đặt ra khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Theo 2 chuyên gia, AI có thể hỗ trợ xử lý văn bản, tìm kiếm bằng ngôn ngữ tự nhiên, xây dựng công cụ hỏi đáp, học tập tương tác và phân tích tư liệu. Tuy nhiên, khả năng xử lý dữ liệu không bảo đảm rằng thông tin do công cụ đưa ra đã được xác thực bằng phương pháp nghiên cứu lịch sử.

"Sự minh bạch về mức độ tin cậy cần được coi là yêu cầu bắt buộc, chứ không phải tính năng bổ sung", 2 chuyên gia này nhấn mạnh.

Theo hướng đề xuất, công cụ AI cần truy xuất nguồn tư liệu đã được thẩm định, gắn câu trả lời với văn bản, trang tài liệu hoặc dữ liệu gốc để người dùng đối chiếu. Khi thiếu căn cứ, công cụ cần từ chối trả lời hoặc thông báo chưa đủ dữ liệu. Nội dung dùng trong sản phẩm giáo dục chính thức phải được kiểm duyệt chuyên môn; người biên tập và cơ quan công bố chịu trách nhiệm cuối cùng.

Việc bổ sung tư liệu, kiểm chứng nội dung và điều chỉnh sản phẩm từ thực tế sử dụng vì thế cần được duy trì sau khi từng dự án hoàn thành. Với hệ sinh thái tri thức số được đề xuất cho Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đó là những công việc cần thiết để nguồn tri thức tiếp tục phục vụ nghiên cứu, học tập và tìm hiểu di sản.

(Còn tiếp)