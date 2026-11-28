Thực tế, chuyển đổi số cũng là một trong những vấn đề được đề cập nhiều nhất tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám: Di sản đạo học, hiền tài và khát vọng phát triển đất nước, diễn ra thời gian qua. Trong bối cảnh Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được triển khai trên cả nước, những phân tích về thực tiễn Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã làm rõ quá trình ứng dụng công nghệ tại đây và các định hướng phát triển phù hợp với đặc thù di tích.

Lưu giữ thông tin, phục vụ bảo tồn

Theo ThS Nguyễn Liên Hương, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trong những năm qua, Di tích quốc gia đặc biệt này đã từng bước hình thành nguồn tài nguyên dữ liệu tương đối phong phú, đa dạng thông qua số hóa. Trung tâm đã số hóa 200 tác phẩm, tư liệu dạng 2D; 155 hiện vật dạng 3D và toàn bộ 82 bia Đề danh Tiến sĩ. Dữ liệu của 43 công trình với 94 điểm Panorama 360 độ cũng được xây dựng, cùng mô phỏng 3D khoảng 6.000 m² không gian Văn Miếu thời Lê, phim VR 360 độ và thư viện số gồm 110 ấn phẩm ở nhiều cấp độ.

Hệ thống tra cứu thông tin cùng các sản phẩm sách điện tử 2D, 3D tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Giá trị của quá trình này còn nằm ở khả năng lưu trữ, tra cứu, đối chiếu và tái sử dụng các nguồn tư liệu đã được chuyển sang môi trường số, từ hình ảnh, bản in, bản dập đến văn bia, hiện vật, kiến trúc và thông tin lịch sử liên quan. "Có thể xem đây là quá trình hình thành một "bộ nhớ số" của di sản. Nếu công trình kiến trúc và hiện vật lưu giữ những dấu tích vật chất của lịch sử, thì dữ liệu số giúp lưu giữ thêm các lớp thông tin về hiện trạng, hình dáng, cấu trúc, tư liệu và tri thức gắn với di tích tại từng thời điểm" - bà Hương chia sẻ.

Theo chuyên gia này, với một di sản đã tồn tại gần một thiên niên kỷ, trải qua nhiều lần biến đổi, tu bổ và phục hồi, việc tạo lập "bộ nhớ số" có ý nghĩa đặc biệt đối với nghiên cứu, đối chiếu và bảo tồn lâu dài. Khi được chuẩn hóa, cập nhật và quản trị tốt, nguồn dữ liệu này còn có thể phục vụ giáo dục di sản, trưng bày, phục dựng không gian lịch sử, truyền thông và phát triển sản phẩm văn hóa.

Gắn với thực tế ấy, thời gian gần đây, hoạt động số hóa tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám đang phát triển từ mục tiêu chủ yếu phục vụ giới thiệu, truyền thông sang số hóa kỹ thuật với độ chính xác cao, phục vụ trực tiếp công tác bảo tồn. Năm 2026, Trung tâm triển khai số hóa kỹ thuật 3D đối với 26 công trình kiến trúc trọng điểm bằng các công nghệ LiDAR, Photogrammetry và Gaussian Splatting. Trong đó, công nghệ quét laser 3D LiDAR được yêu cầu đạt độ chính xác khoảng 2-5 mm. Dữ liệu thu được là cơ sở xây dựng hệ thống bản vẽ kỹ thuật AutoCAD tỷ lệ 1:1, gồm mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt và các chi tiết hoa văn kiến trúc; đồng thời phục vụ khảo sát, lập thiết kế, dự toán và thẩm định các dự án tu bổ, tôn tạo.

Như đánh giá của ThS Liên Hương, đây là bước chuyển từ "ghi hình" sang "ghi nhận kỹ thuật" di sản. Cụ thể, nếu mô hình 3D ở giai đoạn đầu chủ yếu giúp công chúng hình dung và tiếp cận không gian di tích, dữ liệu kỹ thuật có độ chính xác cao cho phép cán bộ chuyên môn đo đạc, đối chiếu và sử dụng như một thành phần của hồ sơ bảo tồn.

Các chương trình tham quan buổi tối tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám kết hợp nội dung thuyết minh và trải nghiệm công nghệ. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Khi được tích lũy qua thời gian, các lớp dữ liệu có thể được so sánh để nhận biết những thay đổi về kết cấu, vật liệu và kiến trúc, tạo thêm cơ sở khoa học cho việc theo dõi hiện trạng. Trên nền tảng ấy, Trung tâm đặt định hướng nghiên cứu phát triển Digital Twin - bản sao số của di tích - phục vụ giám sát, quản lý và hỗ trợ tu bổ trong giai đoạn tiếp theo.

Dữ liệu số vì thế đang dần trở thành một lớp hạ tầng của công tác bảo tồn tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, bổ sung khả năng truy xuất và đối chiếu thông tin phục vụ công việc chuyên môn. Việc khai thác nguồn dữ liệu này vẫn cần gắn với khảo sát thực địa, nghiên cứu chuyên ngành và kỹ thuật tu bổ truyền thống.

Yêu cầu từ một di sản giáo dục

Trong bối cảnh cả nước triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, việc tiếp tục ứng dụng công nghệ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám được đặt trên nền những hoạt động số hóa đã thực hiện nhiều năm qua. Yêu cầu ấy gắn với đặc điểm của một di tích lưu giữ nhiều lớp giá trị về lịch sử giáo dục và văn hóa Việt Nam.

Trình chiếu 3D Mapping tại tour đêm Văn Miếu .Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Theo ThS Liên Hương, qua nhiều thế kỷ, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã trở thành biểu tượng của truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng hiền tài. Bên cạnh kiến trúc, cảnh quan, bia Đề danh Tiến sĩ và những hiện vật còn hiện hữu, di tích còn chứa đựng nguồn tri thức về lịch sử giáo dục, khoa cử, tư tưởng học tập và đào tạo con người. Xa hơn, đó còn là ký ức về các bậc danh nho, nhà giáo, trí thức cùng những quan niệm về đạo học, nhân cách và trách nhiệm của người có học đối với quốc gia, xã hội.

Công chúng có thể trực tiếp quan sát Khuê Văn Các, giếng Thiên Quang, hệ thống bia Tiến sĩ, điện Đại Thành hay Khu Thái học. Tuy nhiên, chỉ qua những công trình, hiện vật ấy, người xem khó hình dung đầy đủ đời sống của người thầy, người học, những câu chuyện danh nhân khoa bảng hoặc tư tưởng giáo dục được hình thành qua nhiều thế kỷ.

"Nhiều giá trị quan trọng của di tích cần được nghiên cứu, diễn giải và tổ chức lại thành những nội dung mà công chúng đương đại có thể tiếp cận", bà Hương chia sẻ. Thực tế, đây là yêu cầu đặt ra đối với việc ứng dụng công nghệ trong phát huy giá trị di tích - khi dữ liệu số tạo điều kiện lưu giữ, tra cứu và khai thác tư liệu; các công cụ diễn giải hỗ trợ chuyển những thông tin lịch sử, khoa bảng thành nội dung phù hợp với công chúng. Trên nền tảng bảo tồn công trình và hiện vật, tri thức gắn với di sản có thêm những hình thức tiếp cận thông qua trưng bày, giáo dục, xuất bản và trải nghiệm.

Du khách trải nghiệm công nghệ thực tế ảo tại Tour đêm Văn Miếu. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Yêu cầu ấy càng rõ hơn khi cách tiếp nhận thông tin thay đổi. Theo bà Hương, công chúng ngày càng muốn chủ động tìm kiếm, lựa chọn nội dung, tương tác và có trải nghiệm phù hợp nhu cầu. Việc tìm hiểu có thể bắt đầu trước chuyến đi, tiếp tục trong quá trình tham quan và kéo dài sau khi rời di tích. Nội dung số vì thế cần được tổ chức để phục vụ người sử dụng ở những thời điểm khác nhau, kể cả khi họ không hiện diện tại Văn Miếu.

Phương thức bảo tồn cũng ngày càng gắn với cơ sở dữ liệu khoa học, hồ sơ hiện trạng và tư liệu nghiên cứu dài hạn. Những dữ liệu được tạo lập cho công việc chuyên môn còn có thể phục vụ giáo dục, truyền thông và sáng tạo. Điều này đòi hỏi tính đến khả năng tra cứu, đối chiếu và sử dụng lại ngay từ quá trình số hóa, để nguồn tư liệu tiếp tục được khai thác trong nhiều hoạt động.

Cùng với đó, di sản được nhìn nhận như nguồn tài nguyên tri thức và sáng tạo. Bà Hương cho rằng kiến trúc, văn bia, lịch sử khoa bảng và các biểu tượng đạo học có thể cung cấp nội dung, cảm hứng cho nghệ thuật, thiết kế, xuất bản và công nghiệp văn hóa. Số hóa, tổ chức dữ liệu và diễn giải là những công việc cần gắn với nhau để nguồn tài nguyên ấy được sử dụng trên cơ sở nghiên cứu xác thực.

Từ những yêu cầu đó, việc ứng dụng công nghệ tại Văn Miếu cần tiếp tục đi vào cách quản lý và khai thác nguồn dữ liệu đã hình thành. Chuẩn hóa, cập nhật và tổ chức sử dụng sẽ giúp dữ liệu phục vụ các nhiệm vụ bảo tồn, nghiên cứu, đồng thời tạo cơ sở xây dựng nội dung để công chúng hiểu sâu hơn về di sản.

(Còn tiếp)