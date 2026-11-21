Tại NHTMCP Tiên Phong (TPBank), việc ứng dụng công nghệ hiện đại đang đi liền với quá trình tái sắp xếp công việc và phân bổ lại nguồn nhân lực. Ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc TPBank cho biết, ngân hàng không có chủ trương cắt giảm cơ học tổng thể quy mô nhân sự mà tập trung tái cơ cấu, dịch chuyển nguồn lực sang các khâu tạo giá trị cao hơn. Theo đó, một số vị trí gián tiếp đảm nhiệm các tác vụ lặp lại, nhập liệu thủ công được tinh gọn; đồng thời ngân hàng tiếp tục mở rộng tuyển dụng cho các vị trí trực tiếp kinh doanh và các lĩnh vực mũi nhọn như công nghệ, dữ liệu và AI.

Theo ông Hưng, những quy trình nghiệp vụ trước đây cần hàng giờ, thậm chí mất nửa ngày để xử lý thủ công, nay công nghệ có thể hoàn tất chỉ trong vài phút. Sự chuyển dịch này tạo điều kiện để ngân hàng bố trí nhân sự sang những công việc đòi hỏi hàm lượng chuyên môn sâu, năng lực tư vấn tài chính và chăm sóc khách hàng nhiều hơn.

Khách hàng đến TPBank giao dịch nhanh chóng mà không cần giấy tờ

Hiện nay, AI và tự động hóa (RPA) đang được TPBank ứng dụng sâu rộng trong quản trị, vận hành, hỗ trợ xử lý dữ liệu lớn, kiểm soát chứng từ, đối chiếu báo cáo và các nghiệp vụ phức tạp. Theo số liệu ngân hàng công bố ngày 15/10/2026, các giải pháp công nghệ này đã giúp rút ngắn tới 50% thời gian xử lý giao dịch tín dụng, tiết kiệm khoảng 100.000 giờ vận hành mỗi năm. Nhờ khối lượng công việc thủ công giảm mạnh, đội ngũ nhân viên có thêm nhiều thời gian để tư vấn chuyên sâu và nâng cao trải nghiệm phục vụ khách hàng.

Trong khi đó, tại NHTMCP Kỹ Thương (Techcombank), định hướng chiến lược lấy AI làm trọng tâm phát triển đang được cụ thể hóa bằng những khoản đầu tư quy mô lớn cho hạ tầng công nghệ và chiến lược nâng tầm nguồn nhân lực. Hiện ngân hàng đang vận hành hơn 55 mô hình AI trong các hoạt động kinh doanh, quản trị khách hàng và cá nhân hóa dịch vụ tài chính; đồng thời đặt mục tiêu đào tạo lại (reskilling) cho 1.000 nhân viên về khoa học dữ liệu và AI trong những năm tới. Bà Nguyễn Lê Thảo Nguyên, Phó Giám đốc Khối phụ trách Đối tác Nhân sự, Khối Quản trị Nguồn nhân lực, Techcombank cho biết, ngân hàng đặc biệt chú trọng xây dựng nhóm nhân sự Digital Innovator - những nhân sự hội tụ kỹ năng, kinh nghiệm về dữ liệu, số hóa, công nghệ cùng khả năng dẫn dắt hoặc trực tiếp triển khai các sáng kiến chuyển đổi số. Đây chính là lực lượng nòng cốt đóng vai trò quan trọng trong việc sáng tạo, đề xuất các giải pháp số hóa đột phá và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng.

Tại NHTMCP Quân đội (MB), chiến lược đầu tư cho nhân lực công nghệ được duy trì song hành với việc phát triển hạ tầng và hệ sinh thái ứng dụng số. Theo Báo cáo thường niên năm 2025, ngân hàng hiện sở hữu đội ngũ hơn 2.500 nhân sự công nghệ thông tin, chiếm tỷ trọng trên 15% tổng số nhân sự toàn ngân hàng. Lực lượng chuyên trách hùng hậu này giúp MB hoàn toàn làm chủ việc phát triển, vận hành hệ thống công nghệ lõi và triển khai nhanh các ứng dụng phục vụ kinh doanh. Yêu cầu về kỹ năng số cũng ngày càng thể hiện rõ nét ngay tại các đơn vị trực tiếp kinh doanh.

Bà Đỗ Thị Mai, Giám đốc MB Việt Trì chia sẻ, hiện khoảng 99% giao dịch của khách hàng tại MB được thực hiện qua kênh số. Dữ liệu lớn và AI đang hỗ trợ đắc lực cho nhân viên chi nhánh trong việc phân tích hành vi, tự động lập báo cáo, nhận diện khách hàng tiềm năng và nâng cao hiệu quả bán hàng. Chính vì vậy, nhu cầu tuyển dụng và đào tạo nhân sự có khả năng làm chủ công nghệ, khai thác tốt dữ liệu ngày càng được các chi nhánh đặc biệt quan tâm.

Những thay đổi mang tính bước ngoặt trong phương thức vận hành đang đặt ra yêu cầu đào tạo diện rộng trên toàn hệ thống, thay vì chỉ tập trung vào đội ngũ chuyên gia công nghệ thông tin. Đội ngũ nhân viên kinh doanh và vận hành tuyến đầu cũng bắt buộc phải sử dụng thành thạo các công cụ số, có tư duy phân tích dữ liệu và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn, bảo mật thông tin trong suốt quá trình phục vụ khách hàng.

Nhìn nhận ở góc độ cơ quan quản lý, ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, NHNN khẳng định, yếu tố con người luôn giữ vai trò quyết định đối với sự thành công của tiến trình chuyển đổi số, bởi đây chính là lực lượng trực tiếp vận hành, làm chủ và khai thác công nghệ để kiến tạo ra các sản phẩm, dịch vụ thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao vẫn đang thiếu hụt ở nhiều cấp độ, trong khi nhu cầu về chuyên gia dữ liệu, AI, an ninh mạng và quản trị rủi ro công nghệ ngày càng gia tăng. Bài toán nhân lực này đòi hỏi không chỉ nỗ lực tự thân từ phía các ngân hàng, mà còn cần sự gắn kết chặt chẽ với các cơ sở đào tạo để xây dựng chương trình giảng dạy, trang bị kỹ năng sát với nhu cầu thực tiễn của thị trường. Bên cạnh đó, áp lực cạnh tranh tuyển dụng còn đến từ việc các ngân hàng phải cùng tìm kiếm nhân tài trên một thị trường chung với các tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp viễn thông và các công ty công nghệ tài chính (Fintech). Đối với các vị trí chuyên sâu về AI, khoa học dữ liệu, an ninh mạng hay điện toán đám mây, việc tuyển dụng được nhân sự phù hợp đã khó, song để giữ chân và phát triển đội ngũ gắn bó lâu dài còn đòi hỏi sự đầu tư bài bản cho đào tạo liên tục và xây dựng môi trường làm việc sáng tạo.

Đồng quan điểm, TS. Nguyễn Quốc Anh, chuyên gia đến từ Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) nhận định, trong những năm tới, sự bứt phá của AI và các công nghệ mới sẽ tiếp tục tái định hình sâu sắc cơ cấu việc làm trong ngành Ngân hàng. Cuộc đua chuyển đổi số vì thế không đơn thuần là cuộc đua về quy mô vốn đầu tư hay hạ tầng nền tảng công nghệ, mà thực chất là cuộc đua về chất lượng nguồn nhân lực. Vì vậy, ngân hàng nào sớm xây dựng được đội ngũ nhân sự vừa tinh thông nghiệp vụ tài chính - ngân hàng, vừa am hiểu công nghệ, sở hữu tư duy dữ liệu và năng lực đổi mới sáng tạo sẽ nắm giữ lợi thế vượt trội trong việc nâng cao năng suất lao động, quản trị rủi ro hiệu quả và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.