Chuyển đổi số tại Cao Bằng: Khi công nghệ gõ cửa từng nếp nhà, đánh thức khát vọng vươn lên từ cơ sở

Với đặc thù là một tỉnh miền núi biên giới còn nhiều khó khăn về địa hình và hạ tầng, Cao Bằng đã chọn cho mình một lối đi riêng, thực chất và bền vững trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0: bắt đầu từ cơ sở và lấy sự thụ hưởng của người dân làm thước đo duy nhất.

Hệ thống chính trị vào cuộc: Đưa công nghệ về tận ngõ, gõ tận nhà

Một trong những rào cản lớn nhất của chuyển đổi số tại vùng cao là tâm lý e ngại cái mới và thói quen giao dịch truyền thống. Để phá vỡ “tảng băng” này, hệ thống chính trị cơ sở tại Cao Bằng đã thay đổi hoàn toàn tư duy quản lý: chuyển từ trạng thái chờ đợi người dân tự tìm đến dịch vụ sang chủ động mang công nghệ đến tận từng hộ gia đình.

Người dân tỉnh Cao Bằng được hướng dẫn kỹ năng số - Ảnh: CB.

Minh chứng rõ nét cho sự chuyển dịch này là mô hình điểm “Khu dân cư Kết nối số” tại phường Nùng Trí Cao. Tại đây, không gian số đã trở thành cầu nối thông suốt giữa ý Đảng và lòng dân. Thay vì những buổi họp tập trung tốn nhiều thời gian hay hệ thống loa truyền thanh đôi khi bị gián đoạn bởi địa hình, các cấp ủy Đảng và chính quyền cơ sở đã tận dụng triệt để các nền tảng số để truyền tải chủ trương, nghị quyết và chính sách từ Trung ương đến địa phương một cách tức thời, chính xác.

Không dừng lại ở công tác tuyên truyền chính trị, các nhóm kết nối số tại khu dân cư còn phát huy tối đa hiệu quả trong đời sống dân sinh. Mọi thông tin cảnh báo về phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cho đến các hướng dẫn kỹ thuật canh tác, sản xuất đều được cập nhật theo thời gian thực.

Sự minh bạch, nhanh nhạy trong công tác điều hành hành chính từ cơ sở đã tạo dựng niềm tin vững chắc, giúp người dân nhìn thấy lợi ích sát sườn của công nghệ ngay trong cuộc sống hàng ngày.

Kinh tế số bứt phá từ những phiên livestream nơi thôn dã

Nếu chính quyền số tạo ra khung quản trị minh bạch, thì kinh tế số lại chính là động lực trực tiếp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân Cao Bằng. Cuộc cách mạng số ở khu vực nông thôn đang diễn ra mạnh mẽ thông qua sự cộng hưởng giữa Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên và các Tổ công nghệ số cộng đồng.

Thông qua các buổi sinh hoạt chi hội được thiết kế lồng ghép với tập huấn kỹ năng thực hành, bà con nông dân đã dần làm quen với các ứng dụng chuyên ngành như App Nông dân Việt Nam, đồng thời hình thành thói quen thanh toán không dùng tiền mặt trong giao thương hàng ngày.

Đáng chú ý hơn cả là sự thay đổi trong tư duy tiêu thụ nông sản. Trước đây, gà, vịt, rau màu hay các đặc sản địa phương chỉ quanh quẩn ở các phiên chợ truyền thống và thường xuyên đối mặt với cảnh bị thương lái ép giá. Nay, với sự đồng hành hỗ trợ kỹ thuật của lực lượng đoàn viên thanh niên, nhiều hộ nông dân đã tự tin đứng trước ống kính điện thoại, trực tiếp livestream giới thiệu sản phẩm ngay tại vườn nhà, chuồng trại.

Không gian tiêu thụ được mở rộng không giới hạn, chuỗi giá trị nông sản được rút ngắn từ nơi sản xuất đến thẳng tay người tiêu dùng, mang lại nguồn thu nhập ổn định và mở ra hướng đi bền vững cho kinh tế hộ gia đình vùng cao.

Từ những mô hình nhỏ tại từng tổ dân phố đến sự chuyển mình của cả hệ thống chính trị, Cao Bằng đang chứng minh một chân lý giản dị: công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó phục vụ con người và mang lại hạnh phúc thiết thực cho Nhân dân. Với nền tảng vững chắc được vun đắp từ chính cơ sở, miền non nước Cao Bằng đang tự tin sải bước trên hành trình kiến tạo một xã hội số hiện đại, văn minh mà vẫn giữ trọn vẹn bản sắc văn hóa truyền thống.