Chuyển đổi số quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông
Từ những vi phạm dừng, đỗ phương tiện sai quy định đến tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, gây cản trở giao thông, nhiều hành vi vi phạm về trật tự đô thị hiện nay có thể được phát hiện thông qua hệ thống camera giám sát. Việc ứng dụng công nghệ, đang từng bước thay đổi phương thức quản lý của lực lượng chức năng, từ kiểm tra trực tiếp sang giám sát liên tục, phát hiện kịp thời và xử lý ngay từ cơ sở.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/chuyen-doi-so-quan-ly-trat-tu-do-thi-an-toan-giao-thong-246261105163744675.htm