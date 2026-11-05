Chuyển đổi số quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông

Đại biểu Quốc hội cho rằng, muốn tăng lương từ tháng 7, dự toán ngân sách ngay từ đầu năm phải xác định rõ mức tăng và tổng kinh phí thực hiện. Theo đại biểu, thời điểm chi trả không phải căn cứ để quyết định có đưa khoản chi vào dự toán hay không.