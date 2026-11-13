Chuyển đổi số phải tạo lợi ích thiết thực để người dân chủ động tham gia

Ngày 13/11, Bộ Công an phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Lễ tổng kết, vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu hưởng ứng Ngày Công dân số Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Việt Nam số – kết nối tương lai”.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu tại chương trình.

Cùng dự có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trần Anh Tiến, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Lê Tấn Cận, Thứ trưởng Bộ Tài chính; Đặng Ngọc Điệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc các ban, bộ, ngành Trung ương và UBND TP Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại Lễ tổng kết, vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu hưởng ứng Ngày Công dân số Việt Nam năm 2026.

Nhiều kết quả thiết thực hưởng ứng Ngày Công dân số

Phát biểu tại lễ tổng kết, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận và biểu dương sự tích cực triển khai của các bộ, ngành, địa phương; sự tận tụy của cán bộ tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công, các Tổ công nghệ số cộng đồng; sự đồng hành của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, doanh nghiệp và cơ quan báo chí.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tặng hoa 6 cá nhân tiêu biểu chủ động sử dụng các dịch vụ, tiện ích số.

Phó Thủ tướng đánh giá cao sự chủ động, đóng góp, xây dựng của người dân trong cung cấp dữ liệu, đánh giá mức độ hài lòng và góp ý đối với các dịch vụ số.

Qua không gian triển lãm và phim tổng kết, Phó Thủ tướng nhận thấy một chuyển động rất rõ nét: Chuyển đổi số đang chuyển từ "có nền tảng" sang "có người dùng", từ "cung cấp dịch vụ" sang "tạo ra giá trị và sự thuận tiện thực chất".

Đánh giá kết quả triển khai, Phó Thủ tướng ghi nhận 34 địa phương đã rà soát, triển khai các cơ chế khuyến khích miễn, giảm phí, lệ phí, qua đó người dân chủ động cung cấp 22 loại giấy tờ, thông tin của mình cho cơ quan Nhà nước; các bộ, ngành, địa phương đã kết nối, liên thông dữ liệu, cắt giảm thành phần hồ sơ đối với 634 thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Bên cạnh đó, 34 địa phương đã huy động ít nhất 1 cán bộ và 3 Đại sứ số hỗ trợ người dân tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công và khu vực miền núi, quan tâm giúp đỡ người yếu thế, người gặp khó khăn trong tiếp cận các dịch vụ số. Trên toàn quốc, 164/209 điểm lõm sóng đã được xử lý, khắc phục, góp phần mở rộng vùng phủ sóng và nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ viễn thông của người dân.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tặng hoa tập thể có đóng góp tích cực trong xây dựng Chính phủ số, xã hội số.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá, hệ thống đấu giá tài sản công do Bộ Công an triển khai chính thức đã tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tham gia đấu giá trực tuyến, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả trong xử lý tài sản công, với 214 cuộc đấu giá thành công; đồng thời hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra, giám sát của cơ quan Nhà nước.

Phó Thủ tướng nêu rõ, những kết quả đạt được cần tiếp tục được phát huy, duy trì thường xuyên và nhân rộng trong thời gian tới, tránh tình trạng chỉ tập trung tuyên truyền, phát động trong thời gian ngắn hoặc triển khai mang tính hình thức.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục. Mức độ sử dụng dịch vụ số giữa các nhóm dân cư, các địa bàn chưa đồng đều. Mặc dù số người thường xuyên sử dụng VNeID ngày càng tăng, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến mới đạt 59,78%; tình trạng lừa đảo, giả mạo trên không gian mạng vẫn diễn biến phức tạp; công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ số còn chưa đồng đều.

Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, sau lễ tổng kết, cần chuyển những kết quả của đợt hưởng ứng thành các nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; lấy giá trị thiết thực mà người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng làm thước đo hiệu quả.

Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ cập kỹ năng số; phát huy hiệu quả nền tảng Bình dân học vụ số; hướng dẫn người dân tích hợp các loại giấy tờ trên VNeID và các nền tảng số; bố trí cán bộ trực tiếp tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công để hướng dẫn, hỗ trợ người dân theo phương châm “cầm tay chỉ việc”. Bảo đảm tính bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số.

Phó Thủ tướng và các đại biểu khai trương Hệ thống đấu giá trực tuyến.

Đồng thời, cần khuyến khích, tạo điều kiện để người dân chủ động, tự giác tham gia môi trường số, qua đó trực tiếp thụ hưởng các lợi ích mà chuyển đổi số mang lại. Tiếp tục rà soát, mở rộng các chính sách miễn, giảm phí, lệ phí và các ưu đãi nhằm khuyến khích người dân tham gia môi trường số. Việc triển khai các chính sách này cần có sự đồng hành, hưởng ứng tích cực của cộng đồng doanh nghiệp thông qua các chương trình giảm giá vé máy bay, vé tàu xe và khuyến mại khi sử dụng dịch vụ số.

“Phải chuyển mạnh từ tư duy ‘vận động người dân sử dụng’ sang ‘tạo ra lợi ích để người dân chủ động tham gia và hình thành thói quen số’”, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện và khai thác dữ liệu thực chất, hiệu quả, lấy phục vụ người dân, doanh nghiệp làm mục tiêu. Các bộ, ngành, địa phương phải khẩn trương hoàn thiện, làm sạch, chuẩn hóa, kết nối và chia sẻ dữ liệu; dữ liệu được làm sạch đến đâu thì phải đưa vào khai thác, phục vụ cắt giảm thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ đến đó. Bảo đảm thực hiện nhất quán nguyên tắc: Nhà nước đã có thông tin thì không yêu cầu người dân kê khai, cung cấp lại thông tin.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham quan không gian triển lãm tại Lễ vinh danh.

Bên cạnh đó, tiếp tục phát triển VNeID và các nền tảng số trở thành điểm truy cập thuận tiện, tin cậy, thống nhất cho người dân. Đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công trực tuyến, cấp chữ ký số và cung cấp những tiện ích thiết yếu trong các lĩnh vực thanh toán, an sinh xã hội, y tế, giáo dục. Mỗi dịch vụ, tiện ích mới phải mang lại hiệu quả cụ thể, đo đếm được thông qua việc cắt giảm quy trình, thời gian xử lý, số lần đi lại và thành phần hồ sơ.

Cùng với đó, cần bảo đảm an ninh, an toàn và xây dựng văn hóa số; tăng cường xác thực tài khoản giao dịch, triển khai các giải pháp định danh, xác thực trên không gian mạng; chủ động cảnh báo sớm các nguy cơ, rủi ro, phòng, chống lừa đảo trên môi trường số. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi công dân trong phát triển kỹ năng số, ứng xử văn minh và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trên không gian mạng.

Để các nhiệm vụ trên được triển khai đồng bộ, thực chất và hiệu quả, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện; xác định rõ việc, rõ người, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả. Kết quả thực hiện phải được đo lường bằng mức độ sử dụng thực tế; thời gian và chi phí tiết kiệm được; mức độ an toàn và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Xây dựng thói quen số, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ, đưa những công nghệ, sản phẩm và dịch vụ tốt nhất vào phục vụ người dân; chú trọng thiết kế sản phẩm dễ sử dụng, dễ tiếp cận, an toàn, phù hợp với mọi nhóm đối tượng.

Đối với mỗi người dân, Phó Thủ tướng mong muốn tiếp tục đóng góp cho công tác xây dựng công dân số bằng những hành động cụ thể: chủ động cung cấp, cập nhật, hoàn thiện dữ liệu cá nhân trên VNeID; học thêm ít nhất một kỹ năng số; chủ động bảo vệ tài khoản, tài sản và dữ liệu cá nhân; hướng dẫn, hỗ trợ người thân tiếp cận công nghệ số; kịp thời phát hiện, phản ánh các hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và các đại biểu tham quan không gian triển lãm.

Nhấn mạnh ý nghĩa lâu dài của Ngày Công dân số, Phó Thủ tướng khẳng định, đây không chỉ dừng lại ở một ngày phát động, hưởng ứng mà phải thực sự trở thành động lực thúc đẩy mỗi người dân từng bước hình thành thói quen số, phát triển kỹ năng số; qua đó góp phần xây dựng xã hội số, công dân số, thúc đẩy phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Tại buổi lễ, Bộ Công an vinh danh 6 cá nhân tiêu biểu chủ động sử dụng các dịch vụ, tiện ích số và 8 tập thể có đóng góp tích cực trong xây dựng Chính phủ số, xã hội số.

Cũng tại chương trình, Bộ Công an công bố Hệ thống đấu giá trực tuyến, góp phần đổi mới phương thức tổ chức đấu giá tài sản, mở rộng cơ hội tiếp cận và tham gia đấu giá trên phạm vi toàn quốc, không phụ thuộc khoảng cách địa lý.

Thông qua việc ứng dụng VNeID để định danh, xác thực người tham gia, hệ thống góp phần phòng ngừa tình trạng mạo danh, gian lận, đồng thời tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Bước đầu, hệ thống đã tổ chức thành công 214 cuộc đấu giá, với tổng giá trúng đấu giá khoảng 560 tỷ đồng, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực tài sản.