Chuyển đổi số phải tạo giá trị thực

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương của thành phố đã đẩy mạnh CĐS trên nhiều lĩnh vực. Hàng triệu dữ liệu về đất đai, giáo dục, hộ tịch được số hóa; dịch vụ công trực tuyến ngày càng phổ biến; các nền tảng quản lý, điều hành từng bước được đưa vào sử dụng. Doanh nghiệp cũng quan tâm ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. Những chuyển biến này tạo nền tảng cho cách quản lý và phát triển mới.

Tuy nhiên, số hóa không đồng nghĩa với CĐS. Nếu chỉ đưa hồ sơ giấy lên môi trường mạng, xây dựng thêm phần mềm nhưng quy trình xử lý vẫn rườm rà, người dân vẫn phải đi lại nhiều lần thì hiệu quả chưa đạt yêu cầu. Điều Đồng Nai cần là thay đổi cách làm, từ quản lý hành chính đến tổ chức sản xuất, kinh doanh. Công nghệ phải giúp công việc nhanh hơn, chi phí thấp hơn và tạo ra giá trị lớn hơn.

Trước hết, thành phố cần giải quyết tình trạng dữ liệu còn phân tán, thiếu kết nối giữa các ngành, các cấp. Dữ liệu phải được chuẩn hóa, cập nhật và chia sẻ để phục vụ công tác quản lý, điều hành. Thông tin người dân đã cung cấp không nên phải khai báo nhiều lần. Thủ tục hành chính phải được giải quyết xuyên suốt, có thể theo dõi tiến độ và xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan.

Trong phát triển kinh tế, CĐS phải đi vào những lĩnh vực có thế mạnh của Đồng Nai như: công nghiệp, thương mại - dịch vụ, logistics, du lịch, nông nghiệp... Đặc biệt, trong tháng 12-2026, Cảng hàng không quốc tế Long Thành đưa vào khai thác thương mại, thành phố có nhiều điều kiện để ứng dụng công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo vào sản xuất và dịch vụ. Đồng thời, thành phố cần tạo điều kiện để doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận công nghệ mới, giảm chi phí, tăng năng suất và nâng chất lượng sản phẩm. Bởi nếu doanh nghiệp vẫn sản xuất theo phương thức cũ, năng suất thấp, chi phí cao thì khó tạo ra tăng trưởng cao. CĐS phải được đo bằng hiệu quả sản xuất, năng lực cạnh tranh và giá trị gia tăng.

Bên cạnh đó, Đồng Nai cần đào tạo nguồn nhân lực làm chủ công nghệ để CĐS mới đem lại hiệu quả. Cán bộ, công chức phải có kỹ năng xử lý công việc trên môi trường số; người lao động cần được đào tạo để đáp ứng với dây chuyền sản xuất hiện đại. Người dân cũng cần được hướng dẫn sử dụng các dịch vụ số, nhất là những dịch vụ thiết yếu liên quan đến y tế, giáo dục, hành chính và an sinh xã hội. CĐS là để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Đồng Nai đặt mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Muốn đạt mục tiêu nêu trên, thành phố cần ưu tiên đầu tư cho công nghệ và phải sử dụng công nghệ hiệu quả. Tăng trưởng từ CĐS cần đo đếm bằng giá trị tạo thêm cho nền kinh tế, mức độ người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng. Đó mới là giá trị thực mà thành phố cần hướng tới.