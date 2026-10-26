Chuyển đổi số phải lấy hiệu quả thực chất và sự hài lòng của người dân làm thước đo

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trụ sở UBND tỉnh có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên BCĐ cấp tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trụ sở UBND tỉnh.

10 tháng năm 2026, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh ghi nhận nhiều kết quả tích cực.

Tỉnh đã hoàn thành 173/273 nhiệm vụ Trung ương giao cùng hàng trăm chỉ tiêu, nhiệm vụ cấp tỉnh. Đặc biệt, Thanh Hóa là địa phương thứ hai trong cả nước sau TP Hà Nội đã thành lập và đưa vào hoạt động Công ty CP Quỹ Đầu tư mạo hiểm Thanh Hóa và Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo Thanh Hóa.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Trịnh Văn Giang báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị 10 tháng năm 2026.

Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục có bước đột phá với tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 97,74%, dẫn đầu cả nước về phân cấp, ủy quyền thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng/năm cho người dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó, nhiều mô hình CĐS phục vụ người dân, doanh nghiệp được triển khai hiệu quả như: Mô hình dịch vụ công lưu động hỗ trợ 41.339 lượt người, 8.345 hồ sơ trực tuyến; mô hình Kiosk thông minh tại 10 đơn vị thí điểm, thu hút hơn 35.000 lượt tiếp cận; mô hình liên thông khai sinh, thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi hỗ trợ trên 5.000 trường hợp...

Các điểm cầu dự hội nghị (Ảnh chụp màn hình).

Công tác phát triển hạ tầng số được quan tâm đẩy mạnh cơ bản đáp ứng yêu cầu CĐS. Công tác xây dựng, làm sạch và khai thác dữ liệu số đạt nhiều kết quả nổi bật; trong đó dữ liệu đất đai được làm sạch đạt tỷ lệ 92,09%, xếp thứ 19/34 toàn quốc. Thanh Hóa là tỉnh đầu tiên trên cả nước hoàn thành việc tích hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lên ứng dụng VNeID trên phạm vi toàn tỉnh.

Công tác phát triển nhân lực và phổ cập kỹ năng số được đẩy mạnh; toàn tỉnh đã tập huấn 43.545 lượt cán bộ, người dân, triển khai 1.933 Tổ công tác Đề án 06 và 1.933 Tổ công nghệ số cộng đồng, phủ kín 100% địa bàn dân cư...

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế phát biểu tại hội nghị.

Đại diện lãnh đạo Sở KH&CN phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, tỉnh đã chủ động và bước đầu triển khai các công nghệ chiến lược như Blockchain, Robot, AI và UAV/DroneAI; đồng thời triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển công dân số, kinh tế số, xã hội số, bảo đảm an toàn thông tin, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, làm rõ những thuận lợi, khó khăn, “điểm nghẽn” trong công tác ĐMST, CĐS và thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; chia sẻ kinh nghiệm, chỉ rõ những nội dung mới, cấp bách mà các ngành, đơn vị, địa phương cần phải triển khai thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy KHCN, ĐMST và CĐS trên các lĩnh vực.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW và các nhiệm vụ CĐS của tỉnh thời gian qua như: CĐS góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, giảm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp; dữ liệu và hạ tầng số tiếp tục được mở rộng, tạo nền tảng cho đổi mới quản trị, điều hành dựa trên dữ liệu; ứng dụng KHCN từng bước đi vào đời sống, sản xuất, kinh doanh, lan tỏa đến cộng đồng, tạo ra những giá trị cụ thể...

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh cũng phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, “điểm nghẽn” cần tập trung khắc phục trong thời gian tới liên quan đến nhiều vấn đề như việc bố trí sử dụng nguồn lực; công tác làm sạch dữ liệu; quá trình vận hành, khai thác, cập nhật dữ liệu lên Trung tâm IOC Thanh Hóa; nguồn nhân lực công nghệ thông tin...

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện hiệu quả “3 chuyển đổi” đó là: Chuyển từ quản trị tiến độ sang quản trị kết quả, sản phẩm; chuyển từ xây dựng nền tảng sang khai thác giá trị; chuyển từ đo lường đầu vào sang đánh giá đóng góp cho tăng trưởng; hướng đến nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí, tạo giá trị kinh tế và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Mỗi nhiệm vụ phải bảo đảm “6 rõ, 1 xuyên suốt”.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương phải siết kỷ luật thực thi và chỉ tính kết quả bằng sản phẩm cụ thể. Đối với công tác cải cách thủ tục hành chính, phải lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Phát triển kinh tế số phải gắn với bảo đảm an toàn thông tin ở cơ sở và phải tạo chuyển biến thực chất ở cấp xã.

Ngoài những nhiệm vụ trọng tâm được xác định và giao cho các sở, ngành, đơn vị, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương bám sát các nhiệm vụ cụ thể được giao theo kế hoạch để triển khai thực hiện bảo đảm đúng yêu cầu và tiến độ thời gian đã đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCĐ về kết quả thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nhấn mạnh: Nghị quyết số 57-NQ/TW chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi người dân tiết kiệm được thời gian, doanh nghiệp giảm được chi phí, cơ quan nhà nước nâng cao được hiệu quả và sản phẩm công nghệ của tỉnh được đưa vào ứng dụng, có thị trường; đóng góp thực chất vào nâng cao năng suất lao động và tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Vì vậy, ngay sau hội nghị, các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương phải bắt tay ngay vào thực hiện những nhiệm vụ được giao, thường xuyên kiểm đếm tiến độ, chủ động tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm đến cùng về kết quả được giao.