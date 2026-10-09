Chuyển đổi số phải được đánh giá bằng kết quả thực chất

Các đại biểu nghe giới thiệu các sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số, công nghệ số. Ảnh: Lê Minh

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, sau 6 năm, chuyển đổi số quốc gia đã đạt được những kết quả trên nhiều lĩnh vực, từ hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng số đến triển khai dịch vụ công trực tuyến và thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tính đến tháng 9-2026, mạng 5G đã phủ sóng 91,9% dân số. 81.600 doanh nghiệp công nghệ số đang hoạt động, doanh thu đạt gần 3,6 triệu tỷ đồng.

Dịch vụ công đã được xử lý trên môi trường số. Kinh tế số chiếm gần 72% GDP, từng bước trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế. Xã hội số tiếp tục được mở rộng, với công dân số, công nghệ số từng bước phổ cập đến các thôn, bản và hộ gia đình.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân. Ảnh: L.M

Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho hay, chuyển đổi số được đánh giá bằng kết quả thực chất: Năng suất cao hơn, chi phí thấp hơn, dịch vụ thuận tiện hơn và năng lực cạnh tranh được cải thiện mạnh mẽ hơn.

Tuy nhiên, tốc độ giải ngân của nhóm khoa học công nghệ vẫn chậm nhất. Các doanh nghiệp Việt Nam vẫn đối diện với 5 thách thức, đó là tiến độ sản xuất dữ liệu ở một số lĩnh vực chưa thực sự nhanh chóng. Các nền tảng cũng được đầu tư phát triển nhưng vẫn còn chậm. Hạ tầng, điển hình như toán điện nâng cao cho nghiên cứu AI hay vùng loãng sóng chưa xử lý được hoàn toàn.

Các doanh nghiệp mong muốn ứng dụng AI nhưng chưa tiến triển nhanh như mong đợi. Yếu tố quan trọng nhất là nhân lực giỏi vẫn còn thiếu.

Trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, cụ thể hóa bằng sản phẩm. Đồng thời phát triển các công cụ giám sát, tạo điều kiện cho kết quả được đo bằng dữ liệu, bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống.

Việc phát triển công nghệ số hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp. Phát triển xã hội số và niềm tin số bao trùm, toàn diện, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền.

Tại Chương trình, Bộ Khoa học và Công nghệ đã khai trương "Ứng dụng hỗ trợ chuyển đổi số cấp xã".

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương ứng dụng chuyển đổi số.