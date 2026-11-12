Chuyển đổi số phải đo bằng hiệu quả phục vụ người dân
Tại phiên chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đã làm rõ các nội dung đại biểu quan tâm về tiến độ phân bổ, giải ngân nguồn lực, làm chủ công nghệ chiến lược; thúc đẩy chuyển đổi số, kết nối, liên thông dữ liệu quốc gia và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) gắn với bảo đảm an toàn thông tin.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/chuyen-doi-so-phai-do-bang-hieu-qua-phuc-vu-nguoi-dan-246261112230629921.htm