Chuyển đổi số phải đo bằng hiệu quả phục vụ người dân

Năng lực khoa học, công nghệ của một quốc gia không chỉ được tạo nên bởi những phòng thí nghiệm hiện đại hay các công trình nghiên cứu có giá trị, mà trước hết được quyết định bởi chất lượng đội ngũ trí thức và khả năng phát huy nguồn lực con người. Trong hành trình phát triển của đất nước, nhiều nhà khoa học Việt Nam đã lựa chọn trở về sau những năm tháng học tập, nghiên cứu ở nước ngoài, mang theo tri thức và kinh nghiệm quốc tế để đóng góp cho quê hương.