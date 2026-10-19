Chuyển đổi số ở xã Hạ Lang - giảm thời gian, tăng sự hài lòng

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hạ Lang, ông Lương Văn Bảo, xóm Hồng Nhật thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Đây là thủ tục liên quan đến nhiều loại giấy tờ, đòi hỏi phải kiểm tra, đối chiếu kỹ thông tin. Được chuyên viên Trung tâm hướng dẫn kiểm tra hồ sơ ngay từ khâu tiếp nhận, những nội dung cần bổ sung được giải thích cụ thể, ông chủ động hoàn thiện các yêu cầu. Ông Bảo chia sẻ: Hồ sơ của tôi đã hoàn thành, chỉ chờ trả kết quả. So với trước đây, thời gian giải quyết thủ tục nhanh, thuận lợi cho người dân. Chỉ cần trao đổi rõ ràng, cán bộ hướng dẫn và nộp hồ sơ, không còn nhiều thủ tục như trước nên tôi rất hài lòng.

Bên cạnh tiếp nhận trực tiếp, Trung tâm từng bước hướng người dân chuyển sang sử dụng các phương thức giao dịch trực tuyến. Được chuyên viên hướng dẫn, anh Lương Văn Thụ, xóm Việt Chu dễ dàng nộp hồ sơ dịch vụ công trên môi trường số. Anh Thụ cho biết: Trước đây mỗi lần làm thủ tục phải đến Trung tâm, chuẩn bị giấy tờ rồi chờ cán bộ kiểm tra, nếu thiếu phải bổ sung. Hiện nay các thủ tục thực hiện trực tuyến, tôi thấy thuận tiện hơn, không phải đi lại nhiều lần. Lúc đầu tôi chưa quen các thao tác trên điện thoại, được chuyên viên Trung tâm hướng dẫn từng bước nên tôi đã tự thực hiện.

Đưa thủ tục lên môi trường số mới là bước đầu, quan trọng là làm sao để các dịch vụ thực sự dễ tiếp cận, nhất là những người chưa quen sử dụng công nghệ. Bên cạnh đầu tư hạ tầng, phần mềm, Trung tâm chú trọng hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp, giúp người dân từng bước hình thành kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm tiếp nhận 2.096 hồ sơ thủ tục hành chính. Trong đó, 1.123 hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần, chiếm 55%; 973 hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, chiếm 50%. Thanh toán trực tuyến 1.861 hồ sơ, đạt 89%.

Kiểm tra, giám sát hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Quyền Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hạ Lang Nông Thị Hoài cho biết: Đội ngũ chuyên viên được quán triệt thực hiện công khai thủ tục, nâng cao trách nhiệm và tinh thần, thái độ phục vụ. Khi người dân đến giao dịch, cán bộ hướng dẫn từng bước, từ chuẩn bị giấy tờ đến thao tác nộp hồ sơ trên môi trường điện tử. Trung tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, hướng dẫn người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Xã Hạ Lang được thành lập trên cơ sở sắp xếp các xã: Thị Hoa, Thống Nhất và thị trấn Thanh Nhật, trong đó có các xóm vùng biên. Nhằm đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần hơn với người dân, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã triển khai hướng dẫn lưu động tại các xóm: Thị Hoa, Bản Khau, Thịnh Nguyên. Trong quý III/2026, có 180 lượt cá nhân, doanh nghiệp được hỗ trợ thực hiện thủ tục trên môi trường mạng. Việc tuyên truyền, hướng dẫn nộp hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia được đẩy mạnh trên trang thông tin điện tử của địa phương.

Cùng với tăng tỷ lệ hồ sơ thực hiện trên môi trường điện tử, xã Hạ Lang chú trọng chất lượng giải quyết thủ tục. Trong 2.096 hồ sơ tiếp nhận, có 2.061 hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn, đạt 98,33%; không có hồ sơ phải bổ sung từ 2 lần trở lên; 2.078 hồ sơ được số hóa thành phần và kết quả, đạt 99,1%; dữ liệu số được khai thác, tái sử dụng đạt 98%, góp phần hạn chế việc cung cấp lại thông tin, giấy tờ đã có.

Từ hướng dẫn người dân tại Trung tâm đến hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở, chuyển đổi số đang được xã Hạ Lang cụ thể hóa bằng những thay đổi trong cách giải quyết thủ tục hành chính. Khi người dân giảm thời gian chờ đợi, đi lại và chủ động hơn trong giải quyết công việc, hiệu quả của cải cách hành chính được thể hiện rõ. Đây cũng là cơ sở để xã tiếp tục đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, hướng tới nền hành chính công khai, thuận tiện và phục vụ tốt hơn.