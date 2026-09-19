Chuyển đổi số ở Hoàng Liệt: Bám sát thực tiễn, vì lợi ích của dân

Thực hiện Kế hoạch số 277/KH-UBND của UBND Thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 239/KH-UBND của phường về đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số, UBND phường Hoàng Liệt đã ban hành Kế hoạch số 283/KH-UBND ngày 08/9/2026 triển khai mô hình “Tuyến phố thương mại 4.0 – Không dùng tiền mặt” và “Chợ số”.

Phường Hoàng Liệt khởi động mô hình “Tuyến phố thương mại 4.0 – Không dùng tiền mặt” và “Chợ số”. Ảnh TA.

Chuyển biến sâu sắc từ nhận thức đến hành động

Tại phường Hoàng Liệt địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh và quy mô dân số đông đúc, có khoảng 3.000 hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Công tác chuyển đổi số đang tạo nên những bước chuyển sâu sắc từ nhận thức đến hành động, lấy mục tiêu thực chất, hiệu quả và tối ưu hóa chi phí cho nhân dân làm thước đo cao nhất.

Nhận thức rõ chuyển đổi số là động lực kiến tạo phát triển, Đảng ủy và UBND phường Hoàng Liệt đã xác định: Muốn chuyển đổi số thành công, trước hết phải "chuyển đổi nhận thức" của cả bộ máy chính quyền lẫn người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Thay cho tâm lý e ngại công nghệ, thói quen giao dịch tiền mặt truyền thống, chính quyền phường đã chủ động lan tỏa thông điệp: "Mỗi người dân là một Công dân số, mỗi đơn vị kinh doanh là một Doanh nghiệp số".

Sự thay đổi nhận thức thể hiện rõ nét qua việc các ban ngành, đoàn thể, Tổ chuyển đổi số cộng đồng cùng Ban Quản lý chợ Tựu Liệt trực tiếp "đi từng ngõ, gõ từng quầy", kiên trì hướng dẫn tiểu thương cài đặt ví điện tử, tạo mã QR thanh toán. Đến nay, người dân và hộ kinh doanh Hoàng Liệt dần nhận thấy lợi ích thiết thực: Giao dịch nhanh chóng, chính xác, an toàn, không lo tiền rách, tiền giả hay nhầm lẫn khi trả lại, từ đó chủ động đón nhận công nghệ với tâm thế tự tin, tích cực.

Các đoàn thể MTTQ phường vào cuộc hỗ trợ người dân trong chuyển đổi số. Ảnh TA.

Lựa chọn ngành hàng, đối tác hỗ trợ

Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của phường Hoàng Liệt là bám sát thực tiễn địa phương, chú trọng hiệu quả thực chất và giảm tối đa chi phí cho người dân. Phường không triển khai dàn trải mà có lộ trình phân loại, lựa chọn ngành hàng trọng tâm theo từng địa bàn đặc thù:

Tại mô hình “Chợ số” (Chợ Tựu Liệt), tập trung vào toàn bộ khoảng 100 tiểu thương kinh doanh các mặt hàng thiết yếu hàng ngày (thực phẩm tươi sống, rau củ quả, tạp hóa) – nơi có tần suất giao dịch bán lẻ dày đặc nhất. Phường đặt mục tiêu 100% tiểu thương tại đây được cấp mã QR đa năng, tạo thuận lợi tối đa cho người dân đi chợ.

Tại mô hình “Tuyến phố thương mại 4.0 – Không dùng tiền mặt”: Triển khai đồng loạt tại 5 tuyến phố: Văn Tân, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Phan Chánh, Đạm Phương và Hoàng Liệt. Đối tượng trọng tâm là các cơ sở kinh doanh dịch vụ thương mại, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, những ngành hàng có lượng khách trẻ, nhu cầu thanh toán trực tuyến cao.

Để giảm gánh nặng chi phí cho người dân và tiểu thương, UBND phường đã trực tiếp làm việc, ký kết hợp tác với các ngân hàng thương mại uy tín và doanh nghiệp viễn thông, công nghệ. Các đơn vị đối tác cam kết hỗ trợ toàn diện: Trang bị bảng quét mã QR đa năng miễn phí tận nơi, miễn phí mở tài khoản/ví điện tử, miễn phí duy trì dịch vụ giao dịch và áp dụng các chương trình ưu đãi, khuyến mại kích cầu người tiêu dùng số. Nhờ đó, người bán hàng không tốn kém chi phí đầu tư ban đầu, còn người mua được hưởng tiện ích thanh toán tiện lợi.

Hướng dẫn 3.000 hộ và doanh nghiệp, kết hợp Livestream tương tác

Bên cạnh giải pháp kỹ thuật thanh toán, rào cản lớn nhất khiến nhiều hộ kinh doanh băn khoăn là các chính sách thuế, quy định về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và thủ tục kê khai nghĩa vụ tài chính khi chuyển đổi sang mô hình số. Thấu hiểu tâm lý đó, UBND phường Hoàng Liệt phối hợp mời các chuyên gia, cán bộ chuyên trách của ngành thuế trực tiếp về địa phương tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho hơn 3.000 hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn.

Tại buổi hướng dẫn, cán bộ thuế đã trực tiếp phổ biến cặn kẽ các quy định pháp luật mới nhất, tháo gỡ các vướng mắc cụ thể về hạch toán chi phí, xuất hóa đơn điện tử và hướng dẫn kê khai thuế điện tử một cách nhanh chóng, minh bạch.

Đặc biệt, để khắc phục khó khăn về thời gian và không gian của các tiểu thương bận rộn buôn bán, phường Hoàng Liệt đã đổi mới phương thức truyền thông bằng việc tổ chức Livestream (phát sóng trực tiếp) buổi tập huấn trên Trang thông tin điện tử, Fanpage chính thức của phường và các hội nhóm cộng đồng dân cư.

Thông qua buổi livestream: Hàng nghìn hộ kinh doanh và người dân không thể dự trực tiếp vẫn theo dõi trọn vẹn nội dung ngay tại quầy hàng hoặc ở nhà. Cán bộ thuế và các chuyên gia giải đáp trực tiếp (Q&A) từng câu hỏi, bình luận thắc mắc của người dân gửi về qua khung chat. Phòng Kinh tế và Hạ tầng, đô thị phường tạo các video hướng dẫn được lưu trữ lại trên nền tảng số, trở thành cẩm nang tra cứu trực quan, lâu dài cho mọi công dân.

Phấn đấu 100% mua bán tại chợ Tựu Liệt không dùng tiền mặt. Ảnh TA.

“Sự kiện ra mắt mô hình “Tuyến phố 4.0 – Không dùng tiền mặt” và “Chợ số” (với lực lượng nòng cốt là 30 cán bộ Hội Phụ nữ và 30 đoàn viên Thanh niên xung kích trực tiếp hỗ trợ tại chỗ) đánh dấu bước ngoặt trong nỗ lực xây dựng chính quyền phục vụ của phường Hoàng Liệt. "Sau giai đoạn thí điểm, phường sẽ đánh giá tỷ lệ giao dịch thực tế, mức độ hài lòng của người dân để hoàn thiện quy trình và tiếp tục nhân rộng ra toàn bộ các chợ, tuyến phố thương mại còn lại trên địa bàn”, Phó Chủ tịch UBND phường Tạ Việt Dũng khẳng định.

Bằng việc kết hợp giữa nâng cao nhận thức, thúc đẩy tuyên truyền và đồng hành hỗ trợ, việc chuyển đổi số tại phường Hoàng Liệt đã và đang mang lại hiệu quả bền vững, tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch, văn minh, nâng cao chất lượng đời sống của người dân.