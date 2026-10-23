Chuyển đổi số ở cơ sở phải thực chất, hiệu quả

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, từ ngày 19/10, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số cùng các doanh nghiệp viễn thông triển khai thí điểm hỗ trợ, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số tại một số sở, ngành và các xã, phường. Trong đó, Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số bố trí 6 cán bộ hỗ trợ 6 sở, ngành; các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh cử 90 cán bộ hỗ trợ tại 30 xã, phường.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc - Ảnh: T.Đ

Qua những ngày đầu triển khai, đội ngũ cán bộ hỗ trợ đã phối hợp với các cơ quan, địa phương rà soát hạ tầng máy tính, mạng nội bộ, hệ thống wifi công cộng, camera giám sát và các điều kiện phục vụ chuyển đổi số. Một số giải pháp bước đầu được đề xuất, như: Tư vấn hệ thống camera AI tại xã Khe Sanh, hỗ trợ xây dựng cổng thông tin giới thiệu nông sản tại xã Vĩnh Linh, hướng dẫn cán bộ xã Bến Hải ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công việc và tập huấn ứng dụng AI tại xã Triệu Cơ.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: T.Đ

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai cũng cho thấy nhiều khó khăn về thiết bị công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu, hạ tầng mạng còn hạn chế, thiếu giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng và nhân lực chuyên trách tại cơ sở. Tại một số sở, ngành, hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu chưa đồng bộ; tiến độ thực hiện một số dự án chuyển đổi số sử dụng vốn đầu tư công còn chậm.

Doanh nghiệp viễn thông báo cáo tình hình triển khai thí điểm tăng cường cán bộ công nghệ thông tin hỗ trợ các sở, ngành và địa phương - Ảnh: T.Đ

Sau khi nghe lãnh đạo các sở, ngành, địa phương báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả bước đầu đã đạt được, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục khắc phục hạn chế, bảo đảm hoạt động hỗ trợ đi vào thực chất, đáp ứng đúng nhu cầu của từng cơ quan, địa phương. Đồng chí đánh giá cao cách làm của một số địa phương, trong đó có xã Khe Sanh và đề nghị các xã, phường nghiên cứu, học tập kinh nghiệm, lựa chọn giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế.

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: T.Đ

Yêu cầu đội ngũ cán bộ được tăng cường rà soát tổng thể hiện trạng máy móc, thiết bị, hạ tầng mạng LAN, hệ thống camera và các điều kiện bảo đảm an toàn, an ninh mạng tại cơ sở; đồng thời tư vấn giải pháp nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, hỗ trợ hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Việc hỗ trợ không chỉ dừng ở xử lý các vấn đề kỹ thuật trước mắt mà phải đánh giá đầy đủ hiện trạng, xác định rõ nhu cầu và đề xuất phương án tổng thể, có tính khả thi, bảo đảm khai thác hiệu quả các hệ thống sau đầu tư.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, việc cử cán bộ doanh nghiệp viễn thông về hỗ trợ cấp xã là cơ hội để doanh nghiệp tư vấn, giới thiệu các sản phẩm, giải pháp công nghệ phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương. Các đề xuất phải bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, tránh đầu tư trùng lặp, dàn trải, lãng phí.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: T.Đ

Các địa phương rà soát nhu cầu đầu tư công nghệ thông tin, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đã được bố trí vốn; xác định những hạng mục thực sự cần thiết, cấp bách để đề xuất bố trí nguồn lực, trong đó ưu tiên các địa bàn còn khó khăn.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các địa phương rà soát toàn bộ danh mục dự án, nhiệm vụ sử dụng nguồn vốn khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm đúng lĩnh vực, mục tiêu, nội dung và quy định; kịp thời tham mưu xử lý những nội dung chưa phù hợp; tăng cường theo dõi, đôn đốc, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn hoàn thành từng nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.