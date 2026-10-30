Chuyển đổi số ở cơ sở: Cùng tư duy, cùng hành động

Quang cảnh buổi Tọa đàm.

Thời gian qua, việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị tại Cà Mau đã đạt nhiều chuyển biến tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được cụ thể hóa đồng bộ, đưa chuyển đổi số từng bước trở thành phương thức quản lý, điều hành hiệu quả, đặc biệt là trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đánh giá tổng thể kết quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử nêu rõ, chuyển đổi số tại Cà Mau đã ghi nhận những bước tiến quan trọng trên cả 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Về hạ tầng và dữ liệu, tỉnh đang triển khai 119 cơ sở dữ liệu theo chỉ đạo của Trung ương, 42 cơ sở dữ liệu chuyên ngành (đã hoàn thành 32/42 cơ sở dữ liệu); số hóa 100% cơ sở dữ liệu hộ tịch; hoàn thành cập nhật 1.069.657 thửa đất vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai (đạt 100%). Đồng thời, Cà Mau triển khai thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới đối với 2.234/2.234 thủ tục, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử phát biểu ý kiến tại buổi Tọa đàm.

Đến nay, 100% ấp, khóm trên địa bàn tỉnh đã được phủ sóng di động, kết nối cáp quang; hệ thống quản lý văn bản liên thông 3 cấp và nền tảng LGSP kết nối 35 hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu. Phong trào "Bình dân học vụ số" và hoạt động của các Tổ Công nghệ số cộng đồng đã hỗ trợ hàng trăm nghìn hộ gia đình tiếp cận dịch vụ số, giúp các doanh nghiệp, chủ thể OCOP mở rộng sự hiện diện trên môi trường số.

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo tỉnh Cà Mau thẳng thắn chỉ ra quá trình chuyển đổi số của địa phương vẫn còn tồn tại những hạn chế, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ như dữ liệu còn phân tán, các nền tảng số chưa liên thông hoàn toàn, nguồn nhân lực công nghệ thông tin còn thiếu, năng lực ứng dụng giữa các địa phương chưa đồng đều.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Huỳnh Quốc Việt đánh giá, những kết quả thời gian qua tạo nền tảng quan trọng để tỉnh bước sang giai đoạn chuyển đổi số sâu hơn. Trong bối cảnh Cà Mau đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, chuyển đổi số phải gắn trực tiếp với các động lực tăng trưởng, lợi thế tiềm năng của địa phương. Hiệu quả chuyển đổi số phải được đo lường bằng năng suất lao động, chi phí giảm, thời gian xử lý công việc rút ngắn, chất lượng dịch vụ nâng lên, năng lực cạnh tranh của các ngành kinh tế được cải thiện, thay vì chỉ đo bằng số lượng nền tảng hay hồ sơ được số hóa.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Huỳnh Quốc Việt phát biểu tại buổi Tọa đàm.

Chỉ rõ những rào cản cần vượt qua, ông Huỳnh Quốc Việt cho rằng, điểm nghẽn trước hết là dữ liệu còn phân tán, chưa đồng bộ; chất lượng, khả năng kết nối, chia sẻ, tái sử dụng chưa đồng đều, việc dùng dữ liệu để phân tích, dự báo và hỗ trợ ra quyết định còn hạn chế. Một số nền tảng, hệ thống chưa thật sự thông suốt, cán bộ phải thao tác trên nhiều hệ thống. Nguồn nhân lực chuyên sâu về dữ liệu, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và an toàn thông tin còn thiếu. Việc ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo vào các ngành kinh tế thế mạnh vẫn cần được thúc đẩy mạnh hơn để tạo ra sản phẩm, mô hình có khả năng nhân rộng và thương mại hóa.

Tại tọa đàm, các đại biểu, chuyên gia thảo luận, thống nhất quan điểm chuyển đổi số không phải là nhiệm vụ riêng của cơ quan chuyên môn hay bộ phận công nghệ thông tin, mà là phương thức đổi mới lãnh đạo, quản lý và phục vụ. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo, xác định rõ bài toán thực tiễn cần giải quyết, tránh chạy theo hình thức hay phong trào. Các ý kiến đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn ở cơ sở, hướng tới xây dựng dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, có kiểm chứng"; đơn giản hóa quy trình để cán bộ giảm thao tác, người dân giảm giấy tờ, thời gian đi lại. Các giải pháp được định hướng ứng dụng thiết thực, đưa dữ liệu, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý, điều hành cấp xã; hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công và phục vụ các lĩnh vực kinh tế thế mạnh, như: nuôi trồng, chế biến thủy sản, nông nghiệp, thương mại, du lịch.

Tỉnh Cà Mau cũng tập trung nâng cao năng lực thực hành cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, phát huy vai trò của Tổ Công nghệ số cộng đồng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Thông qua tọa đàm, Cà Mau có thêm cơ sở khoa học và thực tiễn để hoàn thiện cơ chế, giải pháp chuyển đổi số phù hợp, từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, hướng đến phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.