Chuyển đổi số ở cơ sở: Cùng tư duy, cùng hành động

Tham gia chương trình có hơn 100 đại biểu là lãnh đạo các ban, sở, ngành tỉnh; lãnh đạo, cán bộ, công chức các phường Điện Biên Phủ, Mường Thanh và xã Thanh Nưa.

Đồng chí Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi tọa đàm.

Tại phiên thứ nhất buổi tọa đàm, đại biểu đã trao đổi về chuyển đổi số trong khu vực công, thực trạng và nhu cầu đào tạo năng lực chuyển đổi số của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, cấp xã; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản trị địa phương; thảo luận, đề xuất giải pháp nâng cao năng lực chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đại biểu tham dự buổi tọa đàm.

Phiên thứ hai diễn ra theo hình thức tọa đàm bàn tròn. Các câu hỏi tập trung làm rõ cách thức triển khai chuyển đổi số tại cấp xã, chính sách hỗ trợ của Trung ương và vai trò chủ động của chính quyền địa phương trong quản trị dữ liệu, ứng dụng AI. Các chuyên gia và đại biểu đã dành thời gian trao đổi về những năng lực cán bộ cần chủ động trau dồi, vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng và kinh nghiệm hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm các mô hình chuyển đổi số được duy trì hiệu quả, bền vững.

Phiên tọa đàm bàn tròn tập trung trao đổi giải pháp nâng cao năng lực chuyển đổi số cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh và cấp xã.

Phát biểu bế mạc Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, chuyển đổi số phải tạo chuyển biến thực chất trong quản lý, điều hành và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Đồng chí đề nghị các sở, ngành, địa phương xác định nhiệm vụ ưu tiên, nâng cao năng lực số cho cán bộ, nhất là cấp xã; chú trọng xây dựng dữ liệu đồng bộ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, hiệu quả. Đồng thời, lấy sự thuận tiện và mức độ hài lòng của người dân làm thước đo, cụ thể hóa các ý kiến tại Tọa đàm thành nhiệm vụ thiết thực, rõ trách nhiệm và thời hạn thực hiện. Tỉnh Điện Biên mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các chuyên gia, nhà khoa học trong thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp.