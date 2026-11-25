Thông qua việc tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia và đẩy mạnh chuyển đổi số từ cơ sở, Quảng Trị đang từng bước đưa dịch vụ công, tiện ích thiết yếu và cơ hội phát triển đến gần hơn với đồng bào dân tộc thiểu số.