Chuyển đổi số nông nghiệp bằng 'tin học bình dân': Bước cờ liên kết hệ sinh thái của Chủ tịch AgriS Đặng Huỳnh Ức My

Tại diễn đàn khu vực NExT Forum, bà Đặng Huỳnh Ức My là Chủ tịch HĐQT AgriS kiêm Phó Chủ tịch HĐQT Betrimex đã mang đến một góc nhìn thực tiễn sắc sảo về bức tranh chuyển đổi số. Trong sự kiện, đại diện lãnh đạo AgriS đã chỉ ra những năng lực cốt lõi giúp một tổ chức đứng vững trước vòng xoáy thay đổi khốc liệt của công nghệ.

Sự bình tĩnh và năng lực linh định giữa kỷ nguyên số

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo mang đến những hệ thống khổng lồ, tốc độ thay đổi nhanh và cấu trúc ngày càng phức tạp. Đứng trước sự biến thiên này, doanh nghiệp rất dễ rơi vào trạng thái mất phương hướng. Bà Đặng Huỳnh Ức My đánh giá năng lực quan trọng nhất của tổ chức lúc này chính là sự bình tĩnh để nhận diện vấn đề và một năng lực linh định vững vàng. Nếu thiếu đi sự định tâm, các ban lãnh đạo sẽ gặp vô vàn khó khăn khi đối mặt với tình trạng tiến thoái lưỡng nan, nơi doanh nghiệp chạy tiếp cũng không được mà muốn dừng lại cũng không xong.

Tinh thần học hỏi liên tục chính là chìa khóa để tổ chức duy trì sự linh định đó. Khả năng học hỏi không ngừng nghỉ trước các hệ thống thay đổi liên tục là tấm gương phản chiếu rõ nét nhất sức mạnh và năng lực chuyển đổi thực sự của một bộ máy doanh nghiệp.

Đánh thức sự hiếu kỳ bằng chiến lược tin học bình dân

Thị trường đang chứng kiến sự thay đổi công nghệ diễn ra từng ngày từng giờ. Việc áp dụng những phương pháp tư duy thông thường, chậm chạp hay làm việc theo kiểu cầm chừng chắc chắn sẽ khiến tổ chức thụt lùi. Trong ngành nông nghiệp, một lĩnh vực đặc thù với lực lượng lao động truyền thống, sự thờ ơ hay bàng quan chính là rào cản lớn nhất cản bước tiến trình chuyển đổi.

Dù vậy, bà Đặng Huỳnh Ức My nhìn nhận người nông dân Việt Nam mang trong mình một đặc tính vô giá là sự hiếu kỳ vô cùng tận. Chính sự hiếu kỳ này đóng vai trò như một chất xúc tác tự nhiên mạnh mẽ nhất cho công cuộc chuyển đổi số. Vấn đề của doanh nghiệp là làm sao dẫn dắt đúng cách.

Thay vì áp đặt những kiến thức tin học cao cấp hay các hệ thống phức tạp, bí quyết để nông nghiệp chuyển mình nằm ở chiến lược áp dụng tin học bình dân. Khi doanh nghiệp sử dụng các công cụ truyền thông đúng và đủ, kết hợp với việc hướng dẫn người nông dân hội nhập bằng những giải pháp vừa phải thiết thực, họ sẽ tự động tạo ra một lực đỡ khổng lồ. Từ vị trí người tiếp nhận thụ động, người nông dân sẽ trở thành lực lượng đồng tham gia và trực tiếp kiến tạo nên hiệu ứng thay đổi thực chất cho toàn ngành.

Phá vỡ thế độc quyền và vươn xa bằng cái bắt tay liên hệ sinh thái

Bài toán chuyển đổi không chỉ dừng lại ở nội bộ ngành nông nghiệp. Nhìn rộng ra cấu trúc nền kinh tế, các ngành kinh doanh thực tế trong những thập niên trước đây đều vận hành theo quy trình tập trung khép kín. Tuy nhiên sự xuất hiện của các nền tảng công nghệ mới, điển hình như lĩnh vực công nghệ tài chính, đang chuyển đổi toàn bộ thế giới sang các hệ thống phân tán và phi tập trung.

Mọi thứ được chia nhỏ, tối ưu hóa và mang đến sự dễ dàng tối đa cho người tiêu dùng. Sự phân tán này đồng nghĩa với việc các tập đoàn lớn phải đối mặt với áp lực cạnh tranh không chỉ từ những đối thủ truyền thống mà còn từ vô số tay chơi mới. Đứng trước sự dịch chuyển này, Chủ tịch AgriS khẳng định doanh nghiệp không nên nhìn nhận tay chơi mới như một sự đe dọa. Đó thực chất là một động lực mạnh mẽ ép buộc các hệ thống cũ phải tự cải thiện và phát triển vượt giới hạn.

Để duy trì lợi thế cạnh tranh trên một thị trường phân mảnh, tổ chức buộc phải quay về với giá trị cốt lõi nhất là trải nghiệm khách hàng. Công nghệ cao siêu đến đâu cũng trở nên vô nghĩa nếu không giải quyết được nhu cầu thực tế của người dùng. Tổ chức sẽ đánh mất thị phần nếu xa rời nguyên lý cơ bản này.

Điều quan trọng nhất quyết định sự sống còn của doanh nghiệp trong kỷ nguyên phi tập trung chính là sự hợp tác. Không một tổ chức nào có thể đơn độc làm mọi thứ và đi đường dài. Sự hợp tác liên kết giữa các hệ sinh thái, giữa công ty công nghệ và các đối tác đa ngành sẽ mang lại giá trị vĩ đại nhất. Việc cạnh tranh theo tư duy loại trừ nhau để giành giật thị phần đã trở nên lỗi thời. Cái bắt tay hợp tác liên hệ sinh thái mới chính là chiếc chìa khóa vạn năng giúp doanh nghiệp phát triển bền vững và duy trì lợi thế cạnh tranh tuyệt đối.

Thông điệp xuyên suốt được nữ lãnh đạo đúc kết lại rất rõ ràng. Công nghệ không phải là một thế lực đáng sợ. Các nhà quản trị hãy mở lòng đón nhận sự thay đổi, biến công nghệ thành một người bạn đồng hành và một công cụ đắc lực để nâng cao hiệu suất, từ đó kiến tạo ra những giá trị vững bền cho khách hàng và toàn xã hội.