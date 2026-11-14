Chuyển đổi số ngành Thuế: Người dân, doanh nghiệp chủ động làm chủ công nghệ, cơ quan quản lý tận tâm phục vụ

Hơn 3 triệu hộ kinh doanh "bắt nhịp" thanh toán thuế số

Trải nghiệm của những người kinh doanh bận rộn tại TP. Hồ Chí Minh là minh chứng sinh động nhất cho hiệu quả số hóa. Thay vì phải mất thời gian tra cứu, tìm đến cơ quan quản lý để hỏi thông tin từng khoản thuế, giờ đây, việc tiếp nhận phiếu báo nợ hay thực hiện kê khai thuế được xử lý nhanh chóng trên ứng dụng eTax Mobile. Tương tự, nhiều người dân cũng đã chủ động tra cứu phát hiện và hoàn thành các khoản nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp còn thiếu từ nhiều năm trước nhờ hệ thống liên thông minh bạch.

Theo số liệu từ Cục Thuế, eTax Mobile đang từng bước trở thành "sổ tay tài chính số" không thể thiếu. Hiện có hơn 3 triệu hộ kinh doanh sử dụng ứng dụng này, tương đương 91,2% số hộ đang hoạt động. Số liệu còn cho thấy 99,6% trong tổng số 1,69 triệu tờ khai đã được nộp điện tử, với tỷ lệ nộp đúng hạn đạt tới 98,2% và tổng số thuế kê khai xấp xỉ 9.768 tỷ đồng.

Cộng đồng doanh nghiệp cũng không nằm ngoài xu thế khi tỷ lệ sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử đạt 99,4% và tỷ lệ đăng ký nộp thuế điện tử với ngân hàng đạt 98,9%. Lũy kế đến nay, eTax Mobile ghi nhận hơn 16 triệu lượt tải với 24,9 triệu giao dịch nộp thuế thành công qua ngân hàng, tổng số tiền đạt khoảng 45.000 tỷ đồng. Đi kèm với đó, hệ thống đã xử lý mượt mà khoảng 29 tỷ hóa đơn điện tử, tạo nền tảng dữ liệu vững chắc cho công tác quản lý điều hành kinh tế vĩ mô.

Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) thăng hạng chất lượng dịch vụ

Tiên phong trong công tác đổi mới phương thức phục vụ, ngành Thuế đang tích hợp mạnh mẽ Trí tuệ nhân tạo (AI) để trở thành "trợ lý đắc lực" cho cả công chức thuế và người dân. Thuế TP. Hồ Chí Minh đã ra mắt tổng đài AI thực hiện các cuộc gọi tự động đôn đốc nợ thuế và thông báo tạm dừng xuất cảnh, đồng thời mô phỏng phản hồi giải đáp thông tin nhanh nhạy.

Ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh việc ứng dụng AI không chỉ giảm tải áp lực xử lý thủ công cho cơ quan thuế mà còn giúp truyền tải thông tin thuế chính xác, kịp thời, bảo vệ người dân khỏi các nguồn tin giả mạo lừa đảo. Trên phạm vi toàn quốc, hệ thống Chatbot AI đã được tích hợp trên eTax Mobile và Cổng Dịch vụ công ngành Thuế, hỗ trợ người nộp thuế giải đáp các chính sách thuế, hóa đơn và văn bản pháp luật bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Điểm ưu việt của Chatbot là các câu trả lời đều kèm dẫn chiếu cụ thể đến từng điều khoản pháp luật gốc giúp người dùng dễ dàng tra cứu.

Các chuyên gia kinh tế và pháp lý đánh giá, sự chuyển mình của ngành Thuế đã tháo gỡ hoàn toàn hình ảnh người dân phải xếp hàng chờ giải quyết hồ sơ giấy. Thay vào đó, dữ liệu thuế số hóa đang trở thành thước đo minh bạch giúp ngân hàng, nhà đầu tư đánh giá chính xác năng lực tài chính và uy tín của doanh nghiệp trên thị trường.

Thành công của quá trình chuyển đổi số minh chứng rõ nét phương châm lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ. Khi công nghệ giải phóng sức lao động, cơ quan quản lý thuế không chỉ thu đúng, thu đủ cho ngân sách mà còn kiến tạo một môi trường tài chính thông minh, thuận tiện, đồng hành cùng sự thịnh vượng của người dân và doanh nghiệp.