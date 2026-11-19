Tọa đàm được phát trực tiếp trên nền tảng Báo điện tử Kiểm toán (baokiemtoan.vn), cùng với kênh YouTube và Fanpage của Báo.

Chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội cho ngành phân bón Việt Nam, từ nâng cao hiệu quả quản trị, sản xuất, kinh doanh đến minh bạch thông tin thị trường, truy xuất nguồn gốc và giúp người nông dân canh tác hiệu quả hơn. Đây cũng là giải pháp quan trọng góp phần bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp, quyền lợi người tiêu dùng và gia tăng giá trị nông sản.

Chương trình có sự tham gia của:

- TS. Phùng Hà - Chủ tịch Hiệp hội Phân bón Việt Nam.

- Ông Trần Đại Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

Thời gian: 10h, thứ Năm, ngày 19/11/2026.

Địa điểm: Trường quay Báo Kiểm toán, tầng 7, số 111 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, TP. Hà Nội.