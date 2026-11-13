Chuyển đổi số ngành đường bộ đạt kết quả tích cực

Cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng đường bộ được rà soát, làm sạch và chuẩn hóa, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác hệ thống đường bộ trên toàn quốc.

Hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ được giao

Thực hiện Quyết định số 1226/QĐ-BXD ngày 15/7/2026 của Bộ trưởng Xây dựng về ban hành Kế hoạch triển khai Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị của Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam đã tập trung chỉ đạo, huy động nguồn lực, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được giao.

Theo Báo cáo số 7749/BC-CĐBVN ngày 12/11/2026 do Phó Cục trưởng Nguyễn Thanh Hoài ký gửi Bộ Xây dựng, trong thời gian từ ngày 15/7 đến ngày 12/11/2026, Cục Đường bộ Việt Nam đã hoàn thành 15/15 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 100%. Không có nhiệm vụ chậm tiến độ hoặc tồn đọng.

Kết quả trên cho thấy sự chủ động, quyết liệt của Cục Đường bộ Việt Nam trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, tập trung xử lý những khó khăn, vướng mắc liên quan thể chế, hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu và nguồn nhân lực. Qua đó, từng bước tạo nền tảng cho việc đổi mới phương thức quản lý, điều hành trong lĩnh vực đường bộ theo hướng hiện đại, đồng bộ và dựa trên dữ liệu số.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Cục Đường bộ Việt Nam tập trung triển khai là chuẩn hóa, đối soát và làm sạch dữ liệu, xác định đây là điều kiện quan trọng để bảo đảm hiệu quả kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu trong quá trình chuyển đổi số.

Đến thời điểm báo cáo, tỷ lệ dữ liệu đủ điều kiện đồng bộ đã được làm sạch đạt hơn 90%, vượt chỉ tiêu tối thiểu 80% được giao. Đáng chú ý, đối với Cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng đường bộ, Cục đã hoàn thành rà soát, làm sạch và chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu thuộc phạm vi quản lý đối với hệ thống Quốc lộ trên cả nước.

Cụ thể, 7.378 tuyến Quốc lộ, 11.699 cầu đường bộ và 34 hầm đường bộ đã được rà soát, làm sạch, chuẩn hóa, đạt tỷ lệ 100% ở cả ba nhóm dữ liệu. Đây là cơ sở quan trọng phục vụ công tác quản lý, theo dõi tài sản kết cấu hạ tầng, lập kế hoạch bảo trì, xây dựng quy hoạch và nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống đường bộ.

Cùng với đó, Cục đã hoàn thành đồng bộ các thông tin dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành theo quy định tại Nghị định số 70/2024/NĐ-CP và Nghị định số 58/2026/NĐ-CP. Các nhóm dữ liệu được đồng bộ gồm thông tin giấy phép kinh doanh vận tải, giấy phép vận tải qua biên giới và chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ.

Trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng, Cục đã phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ, tổ chức kiểm thử xâm nhập đối với Hệ thống cơ sở dữ liệu thanh toán điện tử giao thông đường bộ và Hệ thống điều hành trung tâm dữ liệu thu phí (Back-End) thuộc Ban Quản lý dự án 7.

Đồng thời, Cục đã hoàn thành ký kết hợp đồng tư vấn giám sát an ninh mạng 24/7 đối với Hệ thống cơ sở dữ liệu về đào tạo lái xe và chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ; thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin giám sát trực tiếp với Trung tâm An ninh mạng quốc gia (Bộ Công an).

Những kết quả này góp phần nâng cao chất lượng dữ liệu chuyên ngành, tăng cường khả năng kết nối, chia sẻ thông tin và chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn, an ninh mạng đối với các hệ thống thông tin phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực đường bộ.

Nâng cao chất lượng dịch vụ công, phát triển nền tảng số

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành và làm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đường bộ. (Trong ảnh: Camera AI ghi và định vị chính xác từng phương tiện và người tham gia giao thông trên tuyến đường đông)

Hướng tới mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, Cục Đường bộ Việt Nam đã phối hợp Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ Xây dựng) hoàn thiện Hệ thống thông tin làm thủ tục hành chính tập trung, bảo đảm kết nối đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện đã được bảo đảm khả năng khai thác dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu dùng chung, hạn chế việc yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại những giấy tờ, thông tin đã có trong hệ thống. Đây là bước tiến trong cải cách thủ tục hành chính, góp phần giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục và nâng cao tính công khai, minh bạch trong giải quyết công việc.

Trong phát triển nền tảng số, Cục đã ban hành Kế hoạch triển khai Nền tảng quản lý hệ thống giao thông thông minh đường bộ (ITS); đồng thời công bố danh mục dữ liệu mở, trong đó có dữ liệu về các đơn vị kinh doanh vận tải và dữ liệu tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô-tô.

Việc công khai dữ liệu chuyên ngành không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành mà còn tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân tiếp cận, khai thác thông tin, thúc đẩy ứng dụng công nghệ và phát triển các dịch vụ số trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Cùng với đầu tư hạ tầng và nền tảng công nghệ, công tác phát triển nguồn nhân lực số cũng được chú trọng. Cục đã phối hợp tổ chức đào tạo về quản trị dữ liệu, an toàn thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) trên Nền tảng “Bình dân học vụ số”.

Kết quả, hơn 95% cán bộ tham mưu, cán bộ chuyên trách và nhân sự trực tiếp làm thủ tục hành chính đã hoàn thành chương trình đào tạo, đạt yêu cầu kiểm tra đầu ra theo tiến độ đề ra. Qua đó, từng bước nâng cao kỹ năng số, khả năng ứng dụng công nghệ và năng lực thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về kinh phí hỗ trợ nhân lực số

Cục Đường bộ Việt Nam chú trọng đào tạo, nâng cao kỹ năng số, năng lực ứng dụng công nghệ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo số 7749/BC-CĐBVN cũng nêu một số khó khăn trong triển khai chính sách hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng theo Nghị định số 179/2025/NĐ-CP.

Theo báo cáo, Cục Đường bộ Việt Nam đã hoàn thành việc rà soát, ban hành các quyết định phê duyệt danh sách và dự toán kinh phí hỗ trợ năm 2026; đồng thời có Văn bản số 5651/CĐBVN-KHTC ngày 26/8/2026 đề nghị điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước để bảo đảm nguồn kinh phí thực hiện chính sách.

Tuy nhiên, do kinh phí hỗ trợ chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt nên việc chi trả cho cán bộ chuyên trách chưa thể triển khai. Trước mắt, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía bắc đã chủ động sử dụng nguồn quỹ tự chủ của đơn vị để chi hỗ trợ 5 tháng cho 1 cán bộ chuyên trách.

Để bảo đảm thực hiện đầy đủ chính sách, quyền lợi của người làm công tác chuyên trách, đồng thời tạo động lực duy trì và phát triển đội ngũ nhân lực phục vụ chuyển đổi số, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị lãnh đạo Bộ Xây dựng sớm xem xét, phê duyệt nội dung đề xuất tại Văn bản số 5651/CĐBVN-KHTC ngày 26/8/2026, làm cơ sở giải quyết chế độ hỗ trợ theo quy định.

Việc hoàn thành 15/15 nhiệm vụ trong Kế hoạch hành động 100 ngày là kết quả tích cực, thể hiện quyết tâm của Cục Đường bộ Việt Nam trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng. Đây cũng là tiền đề để đơn vị tiếp tục đẩy mạnh chuẩn hóa dữ liệu, hoàn thiện các nền tảng số, tăng cường bảo đảm an toàn thông tin và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công.

Trong thời gian tới, việc duy trì, khai thác hiệu quả các kết quả đã đạt được, gắn chuyển đổi số với cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước sẽ là yêu cầu quan trọng, góp phần hiện đại hóa lĩnh vực đường bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng giao thông và phục vụ ngày càng tốt hơn người dân, doanh nghiệp.