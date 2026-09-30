Chuyển đổi số-Nâng tầm nguồn nhân lực

Thay vì dừng ở tiếp nhận và trả lời, Hà Nội đưa 124 kiến nghị của doanh nghiệp khoa học công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo và công nghệ số lên Dashboard (bảng điều khiển), phân loại bằng mã màu, gắn cơ quan chịu trách nhiệm và tiến độ xử lý.