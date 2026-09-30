Chuyển đổi số-Nâng tầm nguồn nhân lực
Chuyển đổi số đang ngày càng trở thành một phần quan trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tại Quảng Trị, nhiều doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực may mặc, chế biến gỗ, đã chủ động ứng dụng công nghệ vào quản lý, sản xuất và phát triển nguồn nhân lực. Không chỉ góp phần nâng cao năng suất, những thay đổi này còn tạo dựng môi trường làm việc hiện đại, giúp người lao động thích ứng tốt hơn với yêu cầu mới và mở ra hướng phát triển bền vững cho doanh nghiệp.
Bảo Châu - Lê Tú (thực hiện)
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/multimedia/202609/chuyen-doi-so-nang-tam-nguon-nhan-luc-f58389f/