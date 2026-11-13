Chuyển đổi số nâng tầm Di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy
Việc ứng dụng công nghệ số, tối ưu hóa trải nghiệm cho du khách và nâng cao hiệu quả quản lý di sản đang trở thành hướng đi tất yếu. Từ đây, Di tích Quốc gia đặc biệt chùa Thầy đang khẳng định bước chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy làm du lịch, góp phần đưa thắng cảnh đến gần hơn với công chúng bằng các phương thức hiện đại. Chính những đổi mới tích cực đã tạo sức hút mạnh mẽ, giúp điểm đến tâm linh Di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy đón hơn 300.000 lượt khách tính từ đầu năm đến nay, tăng 20% so với cùng
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/chuyen-doi-so-nang-tam-di-tich-quoc-gia-dac-biet-chua-thay-1765679.html