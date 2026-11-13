Chuyển đổi số nâng tầm Di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy

Từ tiếng khèn vùng cao đến những cung đàn bầu sâu lắng, Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2026 cho thấy sức sống của âm nhạc truyền thống khi gặp gỡ những tìm tòi mới. Sau sân khấu, cuộc thi còn là câu chuyện đưa di sản đến gần công chúng, mở thêm cơ hội cho du lịch và công nghiệp văn hóa.