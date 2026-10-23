Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả quản lý tín dụng chính sách

Việc ứng dụng công nghệ giúp ngân hàng, chính quyền địa phương, các tổ chức nhận ủy thác và tổ tiết kiệm, vay vốn tăng cường kết nối thông tin, nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận và sử dụng nguồn vốn chính sách.

Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn rà soát hộ hay trên ứng dụng VBSP SmartBanking. Ảnh: Trần Việt – TTXVN

* Đưa công nghệ đến cơ sở

Quản lý tín dụng chính sách đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa ngân hàng, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và tổ tiết kiệm, vay vốn. Với quy mô dư nợ lớn, số lượng khách hàng đông, việc cập nhật thông tin, theo dõi tình hình trả nợ, trả lãi và kiểm tra mục đích sử dụng vốn đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức quản lý, nhất là tại cấp cơ sở.

Trước yêu cầu đó, Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Bắc Ninh đẩy mạnh triển khai ứng dụng Quản lý tín dụng chính sách đến các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng, Bí thư cấp ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, cán bộ các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và ban quản lý các tổ tiết kiệm và vay vốn.

Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Bắc Ninh cho biết, quá trình triển khai ứng dụng công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ còn gắn với hướng dẫn sử dụng, rà soát và cập nhật tài khoản, đặc biệt sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, kiện toàn tổ chức và cán bộ. Qua đó, những người trực tiếp tham gia quản lý tín dụng chính sách từng bước tiếp cận công nghệ, khai thác thông tin phục vụ công việc.

Theo số liệu ông Nguyễn Văn Cường cung cấp, nhóm thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng và cán bộ các tổ chức chính trị - xã hội cấp thành phố có 22 tài khoản; nhóm Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và cán bộ các tổ chức hội cấp xã có 1.758 tài khoản. Đối với ban quản lý các tổ tiết kiệm và vay vốn, số tài khoản đạt 4.836, trong đó 100% đã kích hoạt và sử dụng ứng dụng trong giao dịch thực tế.

Cán bộ NHCSXH Lục Nam hướng dẫn tổ trưởng tổ tiết kiệm tra cứu các chương trình vay vốn trên ứng dụng VBSP SmartBanking. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Thông qua ứng dụng, các đơn vị, tổ chức tham gia quản lý có thể tiếp cận thông tin tín dụng theo phạm vi được phân quyền, theo dõi dư nợ, nợ quá hạn, kết quả kiểm tra, giám sát và các thông báo nghiệp vụ. Đối với tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn, công nghệ hỗ trợ nắm bắt tình hình các khoản vay, cập nhật thông tin hộ vay và phối hợp với ngân hàng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ứng dụng góp phần tăng cường kết nối giữa ngân hàng với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức hội, đoàn thể và tổ tiết kiệm, vay vốn. Khi thông tin được trao đổi kịp thời, những vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý có thể được phát hiện, xử lý sớm hơn, hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành và giám sát nguồn vốn.

Tại xã Trung Chính, bà Phùng Thị Minh Thúy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, cho biết thời gian đầu triển khai, một số tổ trưởng còn lúng túng khi thao tác trên ứng dụng. Tuy nhiên, nhờ được cán bộ ngân hàng hướng dẫn trực tiếp, các tổ trưởng từng bước làm quen và vận dụng công nghệ vào công việc hằng ngày.

Theo Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trung Chính, ứng dụng giúp giảm bớt sự vất vả cho tổ trưởng, hạn chế việc phải đi thu lãi trực tiếp, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ cơ sở nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ. Đây là bước chuyển cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức quản lý tín dụng chính sách.

*Nâng cao chất lượng quản lý, phục vụ người dân

Cùng với số hóa công tác quản lý, giám sát, Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Bắc Ninh khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử phù hợp, mở tài khoản và nhận tiền giải ngân qua tài khoản. Các phương thức giao dịch này góp phần giảm thời gian đi lại, nâng cao tính thuận tiện và từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ ngân hàng số.

Cán bộ NHCSXH hướng dẫn khách hàng mở tài khoản thanh toán tại điểm giao dịch xã Trung Chính. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Tại tổ tiết kiệm và vay vốn thuộc Hội Cựu chiến binh ở thôn Chính Thượng, xã Bắc Lũng, ông Trần Minh Thắng, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn cho biết ứng dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội kết hợp với việc thông báo thu lãi qua các nhóm liên lạc giúp công việc thuận tiện hơn, giảm công sức và chi phí đi lại.

Hằng tháng, lịch thu lãi được thông báo qua Zalo để các hộ chủ động thực hiện nghĩa vụ trả lãi. Hiện khoảng 40% hộ vay trong tổ đã chuyển tiền trực tiếp qua ứng dụng hoặc tài khoản ngân hàng. Sau đó, ông Thắng tổng hợp và nộp về ngân hàng, giúp quá trình thu lãi nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Thực tế cho thấy, chuyển đổi số không chỉ dừng ở việc đưa phần mềm vào sử dụng mà còn thúc đẩy thay đổi cách thức phối hợp, trao đổi thông tin và thực hiện nghiệp vụ. Khi dữ liệu được cập nhật thuận tiện, tổ trưởng có thêm điều kiện theo dõi các khoản vay, nhắc nhở hộ vay trả nợ, trả lãi đúng hạn và phối hợp với ngân hàng xử lý những vấn đề phát sinh.

Tuy nhiên, mức độ tiếp cận công nghệ giữa các nhóm khách hàng chưa đồng đều. Vì vậy, việc tiếp tục hướng dẫn thao tác, hỗ trợ người còn hạn chế kỹ năng sử dụng thiết bị và bảo đảm thông tin được cập nhật đầy đủ là yêu cầu quan trọng. Công nghệ cũng không thể thay thế hoàn toàn hoạt động kiểm tra trực tiếp, bởi việc đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cần gắn với tình hình sản xuất, kinh doanh và hoàn cảnh thực tế của từng hộ vay.

Tra cứu danh sách hộ vay và các chương trình cho vay được niêm yết công khai tại điểm giao dịch xã. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Tính đến ngày 30/9, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố Bắc Ninh đạt 15.557,7 tỷ đồng, với hơn 172.000 khách hàng đang vay vốn. Trong 9 tháng năm 2026, nguồn vốn đã hỗ trợ 36.365 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; góp phần tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 13.136 lao động. Quy mô tín dụng lớn đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý, kiểm soát rủi ro và bảo đảm vốn vay đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Trong bối cảnh đó, công nghệ số tạo thêm công cụ để các bên tham gia quản lý theo dõi tình hình tín dụng, tăng cường tính minh bạch và kịp thời phát hiện những vấn đề cần xử lý. Kết hợp dữ liệu số với kiểm tra thực tế giúp nâng cao hiệu quả giám sát, đồng thời hỗ trợ ngân hàng và các tổ chức nhận ủy thác đồng hành cùng người dân trong quá trình sử dụng vốn.