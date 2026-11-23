Ban Thường vụ Đảng ủy phường An Khê tổ chức hội nghị sinh hoạt chi bộ mẫu năm 2026. Ảnh: T.CÔNG

Đổi mới từ những việc cụ thể ở cơ sở

Tại Chi bộ thôn Nước Oa (xã Trà Tân), ứng dụng công nghệ số trong công tác xây dựng Đảng được triển khai bằng những cách làm phù hợp với điều kiện thực tế. Trong đó, Sổ tay đảng viên điện tử và nhóm zalo trở thành kênh thông tin quan trọng hỗ trợ chi ủy kết nối, trao đổi công việc với đảng viên.

Bí thư Chi bộ Hồ Văn Thành cho biết, chi bộ đã tập trung tuyên truyền, hướng dẫn đảng viên cài đặt, đăng nhập và thường xuyên truy cập Sổ tay đảng viên điện tử để nghiên cứu nghị quyết, chỉ thị, văn bản của Đảng. Đến nay, 100% đảng viên trong chi bộ cài đặt ứng dụng và hoàn thành làm sạch dữ liệu đảng viên.

Song song đó, chi bộ sử dụng nhóm zalo để thông báo lịch sinh hoạt, chuyển tải tài liệu, triển khai nhiệm vụ và gửi trước dự thảo nghị quyết, những vấn đề trọng tâm trước mỗi kỳ họp.

Theo ông Thành, việc kết hợp Sổ tay đảng viên điện tử với nhóm zalo giúp thông tin được chuyển tải nhanh chóng, kịp thời. Đảng viên có điều kiện nghiên cứu tài liệu trước khi họp, nhờ đó giảm thời gian phổ biến nội dung thông báo, dành nhiều thời gian hơn cho thảo luận, đóng góp ý kiến và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ.

Cách làm này còn hình thành thói quen tự nghiên cứu, giúp đảng viên gắn vấn đề chung với thực tiễn địa bàn, mạnh dạn tham gia xây dựng nghị quyết và phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm tại khu dân cư.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn khó khăn do một số đảng viên lớn tuổi chưa thành thạo sử dụng điện thoại thông minh, chưa có thói quen thường xuyên truy cập các nền tảng số. Thời gian tới, chi bộ tiếp tục phân công đảng viên trẻ hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp; đồng thời kết hợp phương thức thông tin truyền thống để bảo đảm mọi đảng viên đều tiếp cận được các nội dung công tác Đảng.

Tại Chi bộ Vân Dương 2 (phường Liên Chiểu) có 20 đảng viên sinh hoạt nơi cư trú, việc ứng dụng nền tảng số được gắn với thực hiện các thủ tục hành chính trong Đảng.

Bí thư Chi bộ Ngô Thị Tuyết Trang cho biết, chi bộ đã hướng dẫn đảng viên sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, đưa việc trao đổi thông tin, tiếp nhận tài liệu và thực hiện nghiệp vụ công tác Đảng lên môi trường số. Nhờ vậy, đảng viên chủ động hơn trong nghiên cứu văn bản, cập nhật thông tin, còn chi ủy thuận tiện hơn trong quản lý, điều hành và triển khai nhiệm vụ.

Ban Thường vụ Đảng ủy phường An Khê tổ chức hội nghị sinh hoạt chi bộ mẫu năm 2026. Ảnh: T.CÔNG

Hình thành phương thức làm việc trên môi trường số

Theo bà Lưu Thị Hiền, Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Liên Chiểu, địa phương xác định chuyển đổi số là giải pháp quan trọng nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng từ cơ sở.

Trong số hơn 2.700 đảng viên của phường, 100% đã đăng nhập Sổ tay đảng viên điện tử, 100% chi bộ tổ chức sinh hoạt qua ứng dụng và 99,32% đảng viên hoàn thành làm sạch cơ sở dữ liệu. Phường cũng triển khai 4 thủ tục hành chính trong Đảng trên môi trường điện tử, giúp giảm giấy tờ, thời gian đi lại cho đảng viên, đồng thời hỗ trợ cấp ủy cập nhật, theo dõi thông tin có hệ thống.

Việc đầu tư trang thiết bị tại các tổ dân phố tiếp tục tạo điều kiện để cán bộ cơ sở tiếp cận, xử lý công việc trên môi trường số. Đến nay, 100% tổ dân phố trên địa bàn phường Liên Chiểu đã được trang bị máy tính, máy in, máy scan.

Khi hạ tầng được bảo đảm, các chi bộ có thêm điều kiện chuẩn hóa quy trình trao đổi, lưu trữ tài liệu, cập nhật dữ liệu đảng viên và thực hiện nghiệp vụ thường xuyên; từ đó hình thành phương thức làm việc khoa học, giảm phụ thuộc hồ sơ giấy và nâng cao tính kịp thời trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện.

Tại phường Hòa Xuân, Đảng bộ có 77 chi bộ với 3.200 đảng viên, chuyển đổi số được Đảng ủy xác định là một trong những giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng.

Ông Vũ Thành Liêm, Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Hòa Xuân thông tin, địa phương chú trọng triển khai Sổ tay đảng viên điện tử, từng bước số hóa dữ liệu, đổi mới cách thức trao đổi thông tin và quản lý đảng viên. Cùng với vận hành nền tảng số, Đảng ủy phường quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ các chi bộ, nhất là những đảng viên còn hạn chế về kỹ năng công nghệ, bảo đảm việc ứng dụng đồng bộ, thiết thực và gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đánh giá về chuyển biến này, ông Nguyễn Trọng Hùng, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy cho rằng, chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng không đơn thuần là đưa quy trình, nghiệp vụ lên môi trường điện tử mà quan trọng hơn là đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Số hóa dữ liệu, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử và triển khai thủ tục hành chính trực tuyến giúp cấp ủy quản lý thông tin kịp thời, giảm công việc hành chính, nâng cao hiệu quả phối hợp.

Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả thực chất, cần chú trọng tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở, nhất là đối với đảng viên lớn tuổi; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu. Việc ứng dụng công nghệ phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, tránh hình thức, chạy theo tỷ lệ.

“Một văn bản được chuyển tải nhanh hơn, một tài liệu được nghiên cứu trước kỳ sinh hoạt hay một thủ tục được giải quyết thuận tiện hơn đều góp phần nâng cao hiệu quả công tác. Vì vậy, bên cạnh hoàn thiện hạ tầng và nền tảng kỹ thuật, cấp ủy các cấp cần tăng cường hướng dẫn, xây dựng mô hình điểm, chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng cách làm hiệu quả”, ông Hùng nhấn mạnh.

Đồng thời, cần quan tâm bồi dưỡng kỹ năng số phù hợp với từng nhóm đối tượng để ứng dụng công nghệ không trở thành rào cản trong sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; cấp ủy có thẩm quyền phải thường xuyên chỉ đạo cập nhật kịp thời thông tin, văn bản mới trên Sổ tay đảng viên điện tử để phần mềm luôn “sống”, luôn “động”, giúp đảng viên khai thác và sử dụng hiệu quả.