Chuyển đổi số nâng cao chức năng phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc
Trong kỷ nguyên số, mọi mặt của đời sống xã hội, những tiện ích trong cuộc sống đều gắn bó chặt chẽ với công nghệ số. Điều này đòi hỏi mọi người dân đều phải thích ứng, học hỏi và thích nghi để phù hợp với thời đại 4.0. MTTQ phường Dương Nội cũng đã tận dụng tiện ích của công nghệ số để triển khai mô hình dân vận khéo - Điểm chạm số vì dân, thu thập lắng nghe tiếng nói phản biện của nhân dân để điều chỉnh, xử lý các vấn đề bức xúc dân sinh trên địa bàn phường, rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và nhân dân.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/chuyen-doi-so-nang-cao-chuc-nang-phan-bien-xa-hoi-cua-mat-tran-to-quoc-246261123153108916.htm