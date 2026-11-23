Hàng giá rẻ Trung Quốc đang ồ ạt vào thị trường Anh, với giá trị nhập khẩu theo kiện nhỏ tăng gấp 4 lần trong hai năm, lên 5,3 tỷ bảng. Làn sóng này làm gia tăng sức ép cạnh tranh đối với các nhà bán lẻ trong nước, trong bối cảnh chính sách miễn thuế hàng nhập khẩu vẫn chưa được bãi bỏ.