Chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân

T

Đăng ký khám, chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thuận Châu.

Toàn tỉnh có 1.385.585 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN). Bảo hiểm xã hội tỉnh đang tập trung chuẩn hóa dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ông Đinh Thanh Tùng, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Đơn vị đã thành lập Tổ hỗ trợ triển khai chuyển đổi sử dụng số định danh cá nhân, căn cước công dân thay thế mã số BHXH và bộ mã quản lý trên các phần mềm nghiệp vụ. Đồng thời, chỉ đạo BHXH cơ sở rà soát các trường hợp trùng đóng, chuẩn hóa dữ liệu chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Đến tháng 9/2026, toàn tỉnh hoàn thành chuyển đổi 99,9%. Còn 872 mã số BHXH chưa chuyển đổi, BHXH cơ sở đang phối hợp với UBND cấp xã và lực lượng công an xác minh, đối chiếu thông tin. Cùng với đó, đơn vị đã hướng dẫn, xử lý vướng mắc 14 lượt đơn vị sử dụng lao động thực hiện kê khai trên Cổng giao dịch điện tử; hỗ trợ khắc phục các lỗi phát sinh trên phần mềm tiếp nhận hồ sơ, quản lý nghiệp vụ, bảo đảm hoạt động giao dịch được duy trì.

Việc giao dịch điện tử, giúp giảm thời gian đi lại, thuận lợi cho các doanh nghiệp trong kê khai, điều chỉnh thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Công ty cổ phần In Sơn La, cho biết: Công ty đang tạo việc làm cho trên 60 lao động; thu nhập bình quân đạt 11,5 triệu đồng/người/tháng. Từ khi thực hiện giao dịch trên môi trường điện tử, việc thực hiện kê khai, điều chỉnh, đóng, nộp BHXH, BHYT, BHTN cho công nhân thực hiện ngay tại công ty, đảm bảo chính xác, nhanh chóng, kịp thời, tiết kiệm thời gian, đảm bảo quyền lợi người lao động.

Viên chức BHXH cơ sở Mộc Châu hướng dẫn nhân dân tra cứu thông tin trên ứng dụng VssID và VneID.

Chuyển đổi số còn được đẩy mạnh trong lĩnh vực khám, chữa bệnh BHYT. BHXH tỉnh phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu, thực hiện liên thông hồ sơ đề nghị thanh toán chi phí khám, chữa bệnh lên Hệ thống thông tin giám định BHYT; hỗ trợ cài đặt chữ ký số cho tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh; bổ sung quyền truy cập phần mềm giám định các tài khoản theo yêu cầu nghiệp vụ. Đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Thuận Châu khám bệnh, chị Lò Thị Chở, chia sẻ: Trước đây, đi khám, chữa bệnh cần nhiều giấy tờ, có lúc quên, hỏng, gây khó khăn cho việc đăng ký. Nay chỉ cần căn cước là đã đăng ký và thanh toán khám, chữa bệnh BHYT rất thuận tiện, các nhân viên đón tiếp nhiệt tình, làm thủ tục rất nhanh.

Đưa tiện ích số phục vụ người dân và doanh nghiệp, BHXH tỉnh tích cực ứng dụng các phần mềm nghiệp vụ, hệ thống giao dịch điện tử triển khai gắn với cải cách thủ tục hành chính; cử cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, xử lý những vướng mắc trong quá trình thực hiện giao dịch; hướng dẫn niêm yết thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan BHXH và Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Viên chức BHXH cơ sở Thuận Châu ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết chế độ BHXH, BHYT cho nhân dân.

Đến nay, 100% dịch vụ công của ngành BHXH được thực hiện ở mức độ 4, kết nối, tích hợp cung cấp 15 dịch vụ công của ngành và dịch vụ công liên thông trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số; 100% hồ sơ được tạo lập, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định. Có 1.258.843 người tham gia BHXH, BHYT được đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đạt 99,95%. Trong tháng 9/2026, toàn tỉnh tiếp nhận, xử lý 43.368 hồ sơ, đã giải quyết 38.710 hồ sơ, còn 4.658 hồ sơ đang giải quyết theo đúng tiến độ. Ngoài ra, BHXH tỉnh còn triển khai chi trả các chế độ BHXH, BHTN không dùng tiền mặt, với 45.898 người hưởng nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, đạt 99,94%…

Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp triển khai các tiện ích số, như: Sổ BHXH điện tử, thẻ BHYT điện tử, các dịch vụ liên thông trên ứng dụng VNeID; đẩy mạnh chi trả các chế độ BHXH, BHTN qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Phấn đấu đến hết năm 2026, duy trì cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền trên Cổng dịch vụ công quốc gia; tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt tối thiểu 80%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến trong thực hiện dịch vụ công đạt tối thiểu 60%.