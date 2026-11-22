Năm 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý 103 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền, giảm 10 thủ tục so với năm trước. Với phương châm “Công khai - Minh bạch - Hiện đại - Hiệu quả”, Sở thường xuyên rà soát, cập nhật và niêm yết công khai đầy đủ danh mục TTHC trên Trang thông tin điện tử của ngành, Cổng thông tin điện tử tỉnh và tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, tổ chức tra cứu, tìm hiểu và thực hiện. Đồng thời, công khai địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng nhằm tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị liên quan đến quy định hành chính thuộc thẩm quyền.

Cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo xử lý hồ sơ, công việc trên hệ thống của ngành.

Từ đầu năm đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiếp nhận, giải quyết 616 hồ sơ TTHC, trong đó 95% hồ sơ được thực hiện trực tuyến toàn trình; tỷ lệ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 97,8%. Các TTHC khi được công khai đều đã được cắt giảm ít nhất 25% thời gian giải quyết so với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bên cạnh đó, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về tổ chức thực hiện, kiểm soát TTHC năm 2026. Trọng tâm là nâng cao các chỉ số quản trị, hành chính công và mức độ hài lòng của người dân, tổ chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nhất là trong tiếp nhận và giải quyết TTHC trực tuyến toàn trình.

Cán bộ Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên điện thoại.

Tại các đơn vị trường học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, công tác cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, gắn với chuyển đổi số, tập trung vào chuẩn hóa quy trình quản lý, số hóa hồ sơ, dữ liệu và đổi mới phương thức điều hành. Qua đó, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các nhà trường, giảm khối lượng công việc giấy tờ cho đội ngũ giáo viên, đồng thời tạo thuận lợi cho học sinh và phụ huynh.

Năm học 2026-2027, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh có 28 lớp với 828 học sinh và 88 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Nhà trường đã triển khai các giải pháp cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số đến toàn thể cán bộ, giáo viên. Các quy trình từ tiếp nhận, quản lý hồ sơ, cập nhật kết quả học tập đến công khai thông tin tuyển sinh, chế độ thụ hưởng... đều được số hóa và thực hiện trên các hệ thống phần mềm điện tử. Trang thông tin điện tử của trường cũng tích hợp các tính năng tra cứu điểm, thời khóa biểu, văn bản chỉ đạo, thông báo và thông tin về các hoạt động giáo dục, tạo thuận lợi cho học sinh, phụ huynh theo dõi, nắm bắt tình hình và kết quả học tập.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh tra cứu kết quả học tập trên trang thông tin điện tử của trường.

Em Quàng Như Nguyệt, lớp 12A7, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh, chia sẻ: Chỉ cần truy cập vào website của trường, em có thể chủ động tra cứu kết quả học tập, xem thời khóa biểu, đăng ký học và cập nhật nhanh chóng các hoạt động. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và cung cấp thông tin rất thuận tiện, thiết thực, giúp chúng em chủ động hơn trong học tập, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại công nghệ số.

Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030 gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết TTHC, Sở Giáo dục và Đào tạo đang sử dụng đồng bộ phần mềm hệ thống VNPT iOffice, hỗ trợ quản lý, lưu trữ và xử lý văn bản nhanh chóng, hiệu quả. Bên cạnh đó, toàn ngành phổ biến sử dụng các phần mềm chuyên biệt phục vụ quản lý, giảng dạy và học tập, như: Cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục (https://csdl.moet.gov.vn/); đăng ký thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đầu cấp (https://quanly.thitotnghiepthpt.edu.vn/); phổ cập xoá mù chữ (http://pcgd.moet.gov.vn); quản lý hồ sơ học sinh phổ thông (https://edoc.smas.edu.vn/); phần mềm quản lý mầm non (https://qlmn.vn/).

Sở Giáo dục và Đào tạo tập huấn trực tuyến về CCHC và chuyển đổi số cho các đơn vị trực thuộc.

Ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, thông tin: Đến nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành đều nhận thức đúng về vai trò, nhiệm vụ, có thái độ chuẩn mực, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Hằng năm, Sở tổ chức các chương trình tập huấn về cải CCHC, chuyển đổi số cho cán bộ, giáo viên các cơ sở giáo dục trong tỉnh. Đến nay, 100% các trường thực hiện tốt các thủ tục thuộc thẩm quyền, như: tuyển sinh, chuyển trường, cập nhật hồ sơ giáo viên, học sinh; học bạ điện tử, chữ ký số…

Với quyết tâm cao, mục tiêu chuyển đổi số, CCHC trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đang tiếp tục được triển khai hiệu quả, từng bước đổi mới toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, hướng tới một nền giáo dục thông minh, nhân văn và hội nhập.