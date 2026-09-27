Chuyển đổi số - nâng cao chất lượng dạy và học

Cô và trò Trường THPT Mộc Lỵ trong một tiết học Tiếng Anh sử dụng màn hình tương tác thông minh

Năm học 2026 - 2027, Trường THPT Mộc Lỵ có 1.381 học sinh cùng 69 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu để nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp công nghệ trên tất cả các mặt hoạt động. Trong công tác quản lý, nhà trường đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm chuyên dụng như SMAS, Cơ sở dữ liệu ngành, cùng các hệ thống quản lý nhân sự (CCVC), tài chính (MISA) và thư viện (Buca). Nhờ đó, áp lực hành chính được giảm tải đáng kể, đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong công tác thống kê, báo cáo. Đặc biệt, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã chuẩn hóa hồ sơ điện tử cho học sinh cả ba khối lớp 10, 11 và 12. Việc vận hành sổ điểm điện tử kết hợp cập nhật thông tin thường xuyên trên website nhà trường đã tối ưu hóa quy trình quản lý, giúp phụ huynh dễ dàng đồng hành, theo dõi sát sao và minh bạch kết quả học tập, rèn luyện của con em mình.

Nhà trường cũng chủ động rà soát, tham mưu cấp trên đầu tư trang thiết bị, nâng cấp hạ tầng công nghệ, như: kết nối Internet, Wi-Fi, thiết bị dạy học hiện đại... Công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn dữ liệu và tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh về kỹ năng số, bảo vệ dữ liệu cá nhân, tham gia môi trường số an toàn được chú trọng. Bên cạnh đó, việc điều hành và trao đổi thông tin nội bộ được số hóa thông qua các nền tảng trực tuyến. Nhờ đó, hiệu quả quản lý nâng cao, tiết kiệm thời gian và chi phí cho nhà trường.

Giáo viên trường THPT Mộc Lỵ cập nhật thông tin hồ sơ điện tử của học sinh.

Song hành cùng những đột phá trong quản trị số, Trường THPT Mộc Lỵ xác định đổi mới phương pháp dạy và học mới chính là yêu cầu cốt lõi của quá trình chuyển đổi số giáo dục. Đến nay, 100% cán bộ, giáo viên nhà trường chủ động chuyển đổi tư duy giảng dạy theo hướng phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực người học, kiên trì "lấy học sinh làm trung tâm".

Nhờ sự kết hợp linh hoạt giữa không gian lớp học truyền thống với các nền tảng công nghệ hiện đại, mỗi giờ học tại Trường THPT Mộc Lỵ không còn là sự tiếp thu kiến thức một chiều mà trở thành hành trình khám phá đầy hứng khởi. Các thầy cô đã tích cực đưa các hoạt động giáo dục STEM, nghiên cứu khoa học và trải nghiệm thực tiễn vào chương trình, giúp học sinh chủ động làm chủ tri thức.

Không dừng lại ở những trang sách, nhà trường còn linh hoạt "số hóa" công tác giáo dục kỹ năng sống và văn hóa số cho học sinh qua các buổi ngoại khóa sinh động. Những chủ đề thời sự, như: An toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội hay văn hóa ứng xử trên mạng được truyền tải mềm mại qua video tương tác, diễn đàn trực tuyến... Qua đó, đã nâng cao tri thức và kỹ năng sống cho các em, từng bước bồi đắp nên những "công dân số" bản lĩnh, có trách nhiệm.

Nhờ những nỗ lực chuyển đổi số toàn diện, Trường THPT Mộc Lỵ đã số hóa 100% văn bản điều hành, kế hoạch và hồ sơ chuyên môn; đồng thời, đưa vào vận hành kho học liệu số với hàng nghìn bài giảng, bộ đề dùng chung. Công tác quản lý và kiểm định chất lượng được minh bạch hóa tối đa.

Năm học vừa qua, Trường THPT Mộc Lỵ liên tiếp ghi dấu ấn đậm nét bằng những thành tích xuất sắc tại các sân chơi trí tuệ. Ở cấp quốc gia, nhà trường xuất sắc đạt 1 giải Ba môn Ngữ văn, 1 giải Khuyến khích môn Tiếng Anh; kỳ thi Học sinh giỏi (HSG) THPT và xuất sắc giành trọn bộ Huy chương Vàng, Bạc, Đồng tại Cuộc thi Olympic Tiếng Anh. Tại các hội thi cấp tỉnh, thầy và trò nhà trường khẳng định vị thế khi mang về 142 giải HSG, trong đó có 5 giải Nhất, cùng 2 giải Nhì Cuộc thi Khoa học kỹ thuật và 1 giải Nhì Cuộc thi Khởi nghiệp.

Giáo viên trường THPT Mộc Lỵ xây dựng kho học liệu số và ngân hàng câu hỏi trực tuyến.

Đặc biệt, tại Cuộc thi Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2026, dự án "Community Project Lab (CPL) - Nền tảng AI hỗ trợ phát hiện vấn đề, kiến tạo giải pháp, chuyển hóa các vấn đề cộng đồng thành dự án hành động" của nhà trường đã xuất sắc vượt qua nhiều đề tài để ghi tên vào vòng chung kết, khẳng định tư duy đổi mới sáng tạo và năng lực ứng dụng công nghệ vượt trội của học sinh Mộc Lỵ.

Với sự đầu tư đúng hướng cùng tinh thần hiếu học, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh, chuyển đổi số đang tạo nền tảng quan trọng để Trường THPT Mộc Lỵ tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, từng bước hiện đại hóa hoạt động dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong thời đại số.