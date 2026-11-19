Cán bộ Ban Xây dựng Đảng, xã Chiềng Khoong hướng dẫn đảng viên cài đặt, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử.

Thực hiện Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 18/5/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải cách hành chính trong Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2026-2030, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Chiềng Khoong đã ban hành Kế hoạch số 51-KH/ĐU ngày 28/5/2026, xác định cụ thể nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng ban hành văn bản, đơn giản hóa quy trình xử lý công việc; phấn đấu giảm ít nhất 15% số lượng văn bản hành chính so với năm trước, tỷ lệ hội nghị trực tuyến đạt từ 60% trở lên. Cùng với đó, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, sử dụng chữ ký số, triển khai phòng họp không giấy, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng.

Đồng chí Lò Văn Thân, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Khoong, cho biết: Đảng ủy xã xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao hiệu quả công tác. Trong quá trình triển khai, xã chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; khuyến khích tự học, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra, Đảng ủy xã phân công cụ thể trách nhiệm cho từng cơ quan tham mưu, giúp việc, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Chiềng Khoong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân.

Đảng bộ xã Chiềng Khoong hiện có 44 tổ chức đảng trực thuộc, gồm 1 đảng bộ và 43 chi bộ, với 1.175 đảng viên. Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xây dựng Đảng, Ban Xây dựng Đảng đã tham mưu thành lập 7 tổ công tác, trực tiếp hướng dẫn đảng viên tại 24 chi bộ bản cài đặt, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử; đồng thời rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đảng viên. Đến nay, 100% đảng viên thuộc diện triển khai đã cài đặt, sử dụng ứng dụng.

Đồng chí Dương Hồng Quảng, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Chiềng Khoong, cho biết: Việc triển khai Sổ tay đảng viên điện tử và hệ thống điều hành tác nghiệp góp phần đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức đảng. Thông qua các nền tảng này, văn bản chỉ đạo, nghị quyết và thông tin thời sự được chuyển tải kịp thời đến đảng viên, giảm thời gian phổ biến tài liệu, tạo điều kiện để đảng viên chủ động nghiên cứu, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Cán bộ Ban Xây dựng Đảng, xã Chiềng Khoong hướng dẫn đảng viên các chi bộ bản cài đặt, sử dụng Sổ tay Đảng viên điện tử.

Tại Chi bộ bản Nà Dòn, việc ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng chí Hùng Văn Mâng, Bí thư Chi bộ bản, chia sẻ: Được sự hỗ trợ, hướng dẫn của tổ công tác Đảng ủy xã, Chi bộ đã hoàn thành cài đặt Sổ tay đảng viên điện tử cho 55 đảng viên, đạt 100% kế hoạch. Chi bộ sử dụng nhóm Zalo và Sổ tay đảng viên điện tử để gửi trước tài liệu, nghị quyết cho đảng viên nghiên cứu. Đối với những đảng viên cao tuổi, chưa thành thạo sử dụng điện thoại thông minh, Chi bộ vẫn cung cấp tài liệu giấy, bảo đảm mọi đảng viên đều được tiếp cận thông tin, tham gia sinh hoạt đầy đủ.

Cùng với đổi mới sinh hoạt Đảng, xã Chiềng Khoong đẩy mạnh xử lý văn bản trên môi trường điện tử. Đến nay, 100% văn bản đi, đến, trừ văn bản mật, được xử lý trên hệ thống điều hành tác nghiệp; văn bản được lãnh đạo phê duyệt trong ngày, không để tồn đọng; 100% văn bản thuộc diện áp dụng được ký số. Toàn bộ cán bộ, công chức được trang bị máy tính kết nối Internet. Xã có 2 phòng họp trực tuyến, phục vụ công tác hội nghị, chỉ đạo, điều hành, góp phần tiết kiệm thời gian, kinh phí.

Đảng viên Chi bộ bản Nà Dòn hướng dẫn cách sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử.

Trong giải quyết thủ tục hành chính, xã đã cung cấp 427 dịch vụ công trực tuyến, gồm 133 dịch vụ công trực tuyến một phần và 294 dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm thực hiện. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ xã đã kết nạp 35 quần chúng ưu tú vào Đảng, công nhận 10 đảng viên chính thức; phấn đấu cả năm kết nạp 49 đảng viên, bằng 132% kế hoạch được giao.

Thời gian tới, Đảng bộ xã Chiềng Khoong tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, tập trung số hóa hồ sơ đảng viên, đối chiếu dữ liệu điện tử với hồ sơ giấy, bảo đảm dữ liệu “Đúng - đủ - sạch - sống - đồng bộ - thống nhất - dùng chung”. Đồng thời, triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử. Qua đó, từng bước hiện đại hóa phương thức hoạt động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.