Chuyển đổi số, mở lối tiêu thụ nông sản ở Phú Xuyên

Hội Nông dân xã Phú Xuyên duy trì tổ chức các phiên livestream giới thiệu, quảng bá, bán hàng nông sản. Ảnh: PV

Trước đây, việc tiêu thụ nông sản của nhiều hộ sản xuất phụ thuộc chủ yếu vào thương lái, chợ truyền thống và các kênh phân phối quen thuộc. Vì vậy, vào mùa thu hoạch, không ít mặt hàng sản xuất với số lượng lớn phải đối mặt với áp lực đầu ra, giá cả biến động, trong khi khả năng tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng còn hạn chế.

Sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội đã tạo thêm cơ hội mới để người sản xuất dễ dàng tiếp cận khách hàng mà không bị giới hạn bởi rào cản địa lý. Đặc biệt, đối với các phiên livestream phát trực tiếp, người bán có thể giới thiệu sản phẩm một cách trực quan, người tiêu dùng có thể đặt câu hỏi, trao đổi qua lại trước khi quyết định lựa chọn đặt mua hàng.

“Tại các phiên livestream, chúng tôi có điều kiện giới thiệu về vùng trồng, quy trình sản xuất, chất lượng và giá trị của từng loại sản phẩm nông sản. Người tiêu dùng được nhìn thấy hình ảnh sản phẩm và trao đổi, lựa chọn quyết định chốt đơn mua hàng. Sản phẩm đảm bảo uy tín chất lượng kết hợp với cách dẫn dắt, tạo sự gần gũi khi livestream sẽ mở ra nhiều cơ hội để hàng nông sản vươn xa trên thị trường”, chị Nguyễn Thị Tuyển - Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Nam Phú cho biết.

Gian hàng nông sản tại các phiên livestream ở xã Phú Xuyên được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo chất lượng phục vụ nhu cầu người tiêu dùng. Ảnh: PV

Để các phiên livestream mang lại hiệu quả thiết thực, thời gian qua các cơ sở sản xuất, kinh doanh ở xã Phú Xuyên đã tập trung lựa chọn sản phẩm chất lượng, chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, cách giới thiệu và phương thức chốt đơn phù hợp. Ngoài ra, việc công khai về nguồn gốc, quy cách đóng gói, giá bán, thời hạn sử dụng, điều kiện bảo quản sản phẩm… khi phát trực tiếp cũng được chú trọng, góp phần khẳng định, nâng cao mức độ nhận diện thương hiệu nông sản.

“Qua theo dõi các phiên livestream giới thiệu, bán sản phẩm nông sản, chúng tôi thấy công tác tổ chức ngày càng đổi mới, chuyên nghiệp, mặt hàng cũng phong phú hơn. Về góc độ người tiêu dùng thì đây là dịp để mọi người được tìm hiểu kỹ về sản phẩm, riêng cá nhân tôi cũng đã mua ổi, bưởi, rau mồng tơi về sử dụng và cảm nhận sản phẩm đạt chất lượng, rất thuận lợi trong giao dịch mua bán”, bà Vũ Thị Thuý ở xã Phú Xuyên cho biết.

Mô hình trồng nho Hạ đen ở xã Phú Xuyên được giới thiệu, quảng bá rộng rãi qua các phiên livestream, góp phần tăng doanh số bán hàng. Ảnh: PV

Dù mang lại nhiều cơ hội, vậy nhưng nhìn vào thực tế việc đưa nông sản lên môi trường số vẫn đặt ra những phần việc phải làm. Trong đó, một số hộ dân, cơ sở sản xuất còn hạn chế về kỹ năng sử dụng nền tảng số, xây dựng nội dung, tổ chức livestream và quản lý đơn hàng. Trong khi đó, tính mùa vụ của nông sản, chi phí vận chuyển, yêu cầu bảo quản và áp lực cạnh tranh về giá cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh.

Vì vậy, để các phiên livestream thực sự trở thành động lực thúc đẩy tiêu thụ và nâng cao doanh thu, cần có sự phối hợp giữa người sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp, đơn vị phân phối và các cơ quan hỗ trợ xúc tiến thương mại. Các chương trình tập huấn kỹ năng bán hàng trực tuyến, xây dựng thương hiệu sản phẩm, sản xuất nội dung số và xử lý đơn hàng được thực hiện đồng bộ, đúng quy định của pháp luật sẽ giúp người sản xuất từng bước làm chủ phương thức kinh doanh mới.

Tại các phiên livestream ở xã Phú Xuyên, sản phẩm nông sản được giới thiệu một cách sinh động, gần gũi với người xem, tạo thuận lợi để mọi người lựa chọn chốt đơn hàng. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Xuyên Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết: Hằng tuần chúng tôi đã duy trì tổ chức các phiên livestream kết nối, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm làng nghề, sản phẩm nông sản chủ lực của địa phương. Qua các phiên livestream, sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng do người dân địa phương sản xuất được giới thiệu, quảng bá, lan toả sâu rộng đến với người tiêu dùng, từ đó nâng cao doanh số bán hàng.

“Đơn vị tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các kênh vay vốn ưu đãi, hỗ trợ nông dân đầu tư máy móc, tư liệu sản xuất. Đẩy mạnh chuyển giao KHKT; tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng số, hướng dẫn quy trình đóng gói, nhãn mác và kỹ thuật quảng bá sản phẩm, livestream bán hàng. Chủ động làm cầu nối, xây dựng chuỗi liên kết cung - cầu bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông sản địa phương”, chị Nguyễn Thị Phương Thảo thông tin.