Chuyển đổi số trong quản trị địa phương

Sáng 28/11, tại Thanh Hóa, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo phát triển - Từ thực tiễn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Thanh Hóa”.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu chào mừng hội thảo.

Phát biểu chào mừng hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Thái cho biết, trước khi sắp xếp, Thanh Hóa có 27 đơn vị hành chính cấp huyện và 547 đơn vị hành chính cấp xã; hiện nay còn 166 xã, phường.

Sự khác biệt về quy mô, điều kiện và trình độ phát triển giữa các địa bàn đặt ra yêu cầu phải có phương thức quản trị phù hợp với từng địa phương, vừa bảo đảm tính thống nhất trong tổ chức, hoạt động của bộ máy, vừa phát huy tính chủ động của cơ sở.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái, vấn đề Thanh Hóa quan tâm không chỉ là bảo đảm các xã, phường sau sắp xếp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, mà còn phải phát huy tiềm năng, lợi thế, mở rộng cơ hội phát triển, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

PGS, TS Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu đề dẫn hội thảo.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp là bước đổi mới lớn về tổ chức bộ máy và phương thức thực thi quyền lực nhà nước ở địa phương. Khi bỏ cấp huyện, quan hệ giữa cấp tỉnh và cấp xã trở nên trực tiếp, đòi hỏi phải phân định lại nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm của mỗi cấp.

Việc sắp xếp tổ chức mới chỉ là tiền đề. Mục tiêu cao hơn là xây dựng bộ máy quản trị hiện đại, phục vụ Nhân dân, đồng hành cùng doanh nghiệp và kiến tạo phát triển.

Lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo

Từ thực tiễn Thanh Hóa là địa phương có địa bàn đa dạng, bao gồm miền núi, đồng bằng, ven biển và đô thị, PGS.TS Đoàn Minh Huấn cho rằng tỉnh cần phương thức quản trị phù hợp với đặc điểm từng vùng, đồng thời bảo đảm sự điều phối thống nhất.

Hội thảo tập trung vào bốn nhóm vấn đề: yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng quản trị hiện đại, kiến tạo phát triển; tổ chức không gian phát triển, kết nối nguồn lực và hình thành các cực tăng trưởng; khơi thông động lực từ doanh nghiệp, du lịch, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và các lĩnh vực mới; bảo đảm an ninh, an toàn làm nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Đáng chú ý, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tổ chức phải gắn với quản trị theo mục tiêu và kết quả, lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Cán bộ, công chức, nhất là ở cấp xã, cần được bố trí theo vị trí việc làm, khối lượng nhiệm vụ và đánh giá bằng kết quả công việc.

PGS, TS Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu đề dẫn hội thảo.

Cùng với đó, tăng trưởng phải dựa trên nền tảng xã hội, môi trường và nhân lực bền vững; bảo đảm người dân được tham gia, giám sát và thụ hưởng thành quả phát triển. Quản trị phát triển cũng cần sự phối hợp giữa chính quyền, doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu, đào tạo và người dân.

Đối với yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn, PGS.TS Đoàn Minh Huấn lưu ý các quyết định về quy hoạch, đầu tư, chuyển đổi số, khai thác dữ liệu, phát triển du lịch và công nghệ đều phải tính đến quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh kinh tế và an ninh dữ liệu. Công tác phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý rủi ro cần được thực hiện ngay từ cơ sở.

Để các ý kiến thảo luận đi vào thực chất, ông đề nghị các đại biểu tập trung trả lời ba câu hỏi: Vướng mắc ở đâu? Ai chịu trách nhiệm giải quyết? Cần làm gì và hoàn thành khi nào? Kết quả hội thảo cần được cụ thể hóa thành kiến nghị ở ba cấp Trung ương, tỉnh và xã, xác định rõ cơ quan đầu mối, nguồn lực, thời hạn, chỉ số đánh giá và sản phẩm cuối cùng.

Các đồng chí chủ trì hội thảo và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tại hội thảo, các đại biểu cũng tập trung phân tích yêu cầu đổi mới năng lực quản trị, phát huy vai trò kiến tạo phát triển của chính quyền địa phương 2 cấp; đề xuất hoàn thiện thể chế, tăng cường phân cấp, phân quyền, nâng cao tính chủ động của địa phương và tháo gỡ các rào cản đầu tư, kinh doanh.