Ngày 16/11, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Chuỗi sự kiện khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng năm 2026. Bên cạnh việc giới thiệu những thành tựu nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, sự kiện cũng đặt ra một vấn đề có ý nghĩa lớn đối với quá trình phát triển đô thị là làm thế nào để chuyển đổi số thực sự tạo ra giá trị kinh tế, thay vì chỉ dừng ở việc đầu tư hệ thống và xây dựng các nền tảng công nghệ.

Thực tế, những năm qua, nhiều địa phương đã đầu tư trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC), cơ sở dữ liệu chuyên ngành và các ứng dụng phục vụ giao thông, chiếu sáng, cấp nước, quan trắc môi trường, cảnh báo thiên tai. Tuy nhiên, theo đánh giá của Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng), mức độ liên thông và hiệu quả khai thác các hệ thống này chưa đồng đều.

Đáng chú ý, nhiều IOC vẫn thiên về tổng hợp thông tin, hiển thị dữ liệu và giám sát tình hình, chưa thực sự gắn với quy trình xử lý công việc, phân công trách nhiệm và điều phối liên ngành. Việc đầu tư hệ thống nhưng thiếu dữ liệu được cập nhật thường xuyên hoặc thiếu nhân lực vận hành có thể khiến chi phí duy trì tăng lên, trong khi hiệu quả quản trị không tương xứng.

Từ quy hoạch, thiết kế đến thi công và vận hành hạ tầng, dữ liệu và công nghệ đang mở ra phương thức phát triển mới cho ngành Xây dựng.

Điều này cho thấy điểm nghẽn của đô thị thông minh không đơn thuần nằm ở khả năng tiếp cận công nghệ, mà ở cách tổ chức và khai thác công nghệ trong thực tiễn. Một trung tâm điều hành hiện đại không thể được coi là thành công nếu không giúp cơ quan quản lý xử lý nhanh hơn tình trạng ùn tắc, ngập úng, ô nhiễm hay những bất cập trong cung cấp dịch vụ công.

Chuyển từ đầu tư công nghệ sang quản trị bằng dữ liệu

Theo Cục Phát triển đô thị, xu thế quốc tế đang chuyển từ số hóa từng lĩnh vực sang quản trị đô thị dựa trên dữ liệu. Các công nghệ như GIS, BIM, mô hình thông tin đô thị (CIM), Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI) và bản sao số đô thị đang được ứng dụng để kết nối dữ liệu, giám sát hạ tầng, mô phỏng phương án quy hoạch và dự báo rủi ro.

Trong đó, GIS tạo nền tảng quản lý dữ liệu theo không gian; BIM và CIM hỗ trợ quản lý công trình, không gian xây dựng; cảm biến và IoT phục vụ giám sát hạ tầng; AI hỗ trợ phân tích, dự báo và phát hiện bất thường. Khi được tích hợp, các công nghệ này có thể giúp cơ quan quản lý nhìn nhận đô thị như một hệ thống thống nhất, thay vì những lĩnh vực vận hành riêng rẽ.

Tuy nhiên, công nghệ chỉ phát huy giá trị khi đi cùng dữ liệu đáng tin cậy, quy trình nghiệp vụ rõ ràng và trách nhiệm vận hành cụ thể. Chẳng hạn, để giải quyết bài toán ngập úng, địa phương không chỉ cần hệ thống cảm biến hay bản đồ số mà còn phải kết nối dữ liệu thoát nước, địa hình, lượng mưa, quy hoạch và hiện trạng hạ tầng. Trên cơ sở đó, cơ quan quản lý mới có thể dự báo, xác định điểm nghẽn và lựa chọn phương án đầu tư phù hợp.

Cách tiếp cận này cũng giúp thay đổi tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư công. Thay vì căn cứ vào số lượng thiết bị, phần mềm hay trung tâm điều hành được xây dựng, hiệu quả phải được thể hiện bằng những kết quả cụ thể như giảm thời gian đi lại, tiết kiệm năng lượng, giảm thất thoát nước, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục và nâng cao chất lượng dịch vụ đô thị.

Đây cũng là yêu cầu đáng chú ý trong Định hướng phát triển đô thị thông minh quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035. Định hướng này nhấn mạnh việc lấy dữ liệu làm nền tảng, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, đồng thời yêu cầu tổ chức triển khai theo kết quả có thể kiểm chứng.

Theo đó, đến năm 2030, 100% thành phố phải tổ chức xây dựng và thực hiện đề án phát triển đô thị thông minh; có kế hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu đô thị dùng chung, từng bước hình thành dữ liệu quy hoạch, hạ tầng và không gian đô thị trên nền GIS. Mỗi thành phố phải xác định tối thiểu ba lĩnh vực ưu tiên và có ít nhất một bài toán đô thị được kiểm chứng hiệu quả so với số liệu nền.

Đáng chú ý, định hướng không áp dụng một mô hình công nghệ đồng nhất cho tất cả địa phương. Đô thị công nghiệp, logistics, cảng biển, du lịch hay đô thị ven biển có thể lựa chọn những bài toán ưu tiên khác nhau, phù hợp với đặc điểm không gian, chức năng và năng lực nguồn lực.

Chuyển đổi số mở dư địa tăng trưởng mới cho ngành Xây dựng.

Dữ liệu trở thành nền tảng cho thị trường công nghệ xây dựng

Để hiện thực hóa định hướng này, Bộ Xây dựng xác định cần tập trung chuẩn hóa dữ liệu quy hoạch, đất đai, dân cư, công trình và hạ tầng; xây dựng cơ sở dữ liệu đô thị dùng chung, tăng khả năng kết nối giữa các hệ thống chuyên ngành. Cùng với đó là yêu cầu tích hợp dữ liệu GIS, BIM/CIM, mô hình 3D và từng bước ứng dụng bản sao số tại những địa phương đủ điều kiện.

Đây không chỉ là nhiệm vụ quản lý nhà nước mà còn mở ra dư địa phát triển cho cộng đồng doanh nghiệp công nghệ, tư vấn thiết kế, xây dựng và vận hành hạ tầng. Khi dữ liệu được chuẩn hóa và kết nối, nhu cầu về giải pháp số trong quy hoạch, thiết kế, thi công, quản lý tài sản và vận hành công trình sẽ gia tăng. Doanh nghiệp có cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị xây dựng, thay vì chỉ cung cấp những sản phẩm công nghệ riêng lẻ.

Tại Chuỗi sự kiện khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng năm 2026, Bộ Xây dựng đã lựa chọn 138 sản phẩm, giải pháp tiêu biểu từ 761 đề xuất của 53 cơ quan, đơn vị để giới thiệu trên Cổng thông tin khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Bộ. Sáu sản phẩm được giới thiệu tham luận trực tiếp tại sự kiện thuộc các lĩnh vực quản lý công trình xây dựng, hàng không, hàng hải, đường sắt và giao thông công cộng.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng cho biết đã hoàn thành đưa vào vận hành 10/10 cơ sở dữ liệu, đồng bộ hơn 11 triệu bản ghi với Trung tâm Dữ liệu quốc gia; tỷ lệ thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt 96,8%. Đây là những nền tảng quan trọng để tiếp tục đổi mới phương thức quản lý và thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong toàn ngành.

Dù vậy, thách thức trong giai đoạn tới không chỉ là mở rộng số lượng cơ sở dữ liệu hay nền tảng công nghệ. Vấn đề quan trọng hơn là bảo đảm dữ liệu được cập nhật thường xuyên, có khả năng liên thông, xác định rõ trách nhiệm quản lý và được khai thác hiệu quả trong quá trình ra quyết định.

Theo lộ trình của Bộ Xây dựng, giai đoạn 2026-2027 sẽ tập trung hoàn thiện hướng dẫn, kiến trúc tham chiếu, bộ chỉ số và rà soát dữ liệu tại các địa phương. Giai đoạn 2028-2029 đẩy mạnh chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu và nhân rộng những mô hình đã được kiểm chứng.

Đô thị thông minh, vì vậy, không phải cuộc đua xây dựng những trung tâm điều hành quy mô lớn hay sở hữu nhiều công nghệ hiện đại. Giá trị thực chất phải nằm ở khả năng giải quyết những vấn đề tồn tại của đô thị, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và tạo thêm không gian phát triển cho doanh nghiệp. Khi dữ liệu trở thành nền tảng của các quyết định quy hoạch, đầu tư và vận hành, khoa học công nghệ và chuyển đổi số mới thực sự trở thành động lực tăng trưởng của ngành Xây dựng.