Chuyển đổi số mang đến cơ hội thoát nghèo ở vùng biên Quảng Trị

Hội LHPN xã Kim Điền giới thiệu các sản phẩm nông sản đặc trưng của người dân.

Điện thoại trở thành công cụ hỗ trợ sinh kế

Ở những địa bàn vùng biên giới còn nhiều khó khăn, việc tiếp cận thông tin, dịch vụ và thị trường không phải lúc nào cũng thuận lợi. Với phụ nữ, những hạn chế về kỹ năng sử dụng công nghệ càng khiến cơ hội tiếp cận các tiện ích số và quảng bá sản phẩm gia đình bị thu hẹp.

Từ thực tế đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kim Điền phối hợp với Đồn Biên phòng Cà Xèng triển khai Câu lạc bộ “Phụ nữ chuyển đổi số”, gắn với mô hình “Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”.

Bộ đội Biên phòng hướng dẫn người dân quảng bá sản phẩm trên nền tảng số.

Mục tiêu của mô hình không chỉ là giúp hội viên biết sử dụng công nghệ, mà quan trọng hơn là đưa những kỹ năng số thiết yếu vào cuộc sống hằng ngày. Hội viên phụ nữ được hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, cài đặt và sử dụng VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt, thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến, tiếp cận những nguồn thông tin chính thống.

Theo bà Phan Thị Chỉ, Chủ tịch Hội LHPN xã Kim Điền, mô hình được triển khai theo hướng trực tiếp hướng dẫn, “cầm tay chỉ việc”, để chị em từng bước làm quen và sử dụng thành thạo điện thoại thông minh.

Bà Phan Thị Chỉ cho biết, chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở việc sử dụng các tiện ích trên điện thoại. Khi biết khai thác không gian mạng, hội viên có thể đưa nông sản, sản phẩm đặc trưng của gia đình lên các nền tảng trực tuyến để quảng bá và tìm kiếm người mua. Đây là hướng đi được Hội LHPN xã xác định gắn với hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững.

Những sản phẩm nông sản có thương hiệu, đạt chuẩn như mật ong OCOP và bưởi da xanh VietGAP.

Thực tế tại Kim Điền, bên cạnh việc hỗ trợ kỹ năng số, địa phương và Hội LHPN xã đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người dân phát triển sản xuất. Dù nguồn kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho các mô hình còn hạn hẹp, Hội chủ động tuyên truyền, phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên.

Nhiều mô hình kinh tế hộ gia đình đã phát huy hiệu quả như chăn nuôi chồn hương, lợn nái hay gia trại tổng hợp (VAC) tại thôn Hóa Sơn. Địa phương cũng đã xây dựng được những sản phẩm có thương hiệu, đạt chuẩn như mật ong OCOP và bưởi da xanh VietGAP.

Những sản phẩm này nếu được quảng bá tốt trên môi trường số sẽ có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng ngoài địa bàn. Với những hộ gia đình đang sản xuất quy mô nhỏ, đây là một hướng để tìm kiếm đầu ra, nâng giá trị sản phẩm và từng bước cải thiện thu nhập.

Ông Đinh Minh Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Điền cho biết, lực lượng Biên phòng vừa phối hợp với địa phương ra mắt Câu lạc bộ “Phụ nữ chuyển đổi số”.

Theo ông Nam, mô hình hướng tới hướng dẫn người dân thiết lập các gian hàng trực tuyến, phát trực tiếp (livestream) bán hàng trên không gian mạng để quảng bá nông sản bản địa và các sản phẩm OCOP của đồng bào đến với đông đảo người tiêu dùng.

Cùng với đó, địa phương đang tập trung hỗ trợ cây, con giống để người dân phát triển sản xuất. Ông Nam cho biết, dù là địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của xã trong năm qua đều có xu hướng giảm.

Xã cũng đang triển khai kế hoạch thành lập hợp tác xã nông sản nhằm tạo đầu ra ổn định, nâng cao giá trị nông sản và tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Với sự đồng hành của BĐBP, Hội LHPN xã Kim Điền nỗ lực đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.

Những việc này cho thấy chuyển đổi số tại Kim Điền đang được đặt trong mối liên hệ với sản xuất và đời sống. Người dân trước hết biết sử dụng công nghệ để tiếp cận thông tin, sau đó từng bước khai thác công nghệ phục vụ công việc, sản xuất và kinh doanh.

Đưa kỹ năng số đến gần với người dân vùng biên

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh BĐBP về “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026-2030, Hội LHPN tỉnh và BĐBP tỉnh triển khai Câu lạc bộ “Phụ nữ chuyển đổi số” gắn với mô hình “BĐBP đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”.

Đại tá Đinh Xuân Hùng cho rằng, đối với địa bàn biên giới, nơi điều kiện tiếp cận thông tin, dịch vụ và thị trường còn khó khăn, việc ứng dụng công nghệ mang nhiều ý nghĩa thiết thực.

Đại tá Đinh Xuân Hùng, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị cho biết, mục tiêu trong năm 2026 là mỗi xã biên giới đất liền thành lập ít nhất một câu lạc bộ. Đến năm 2030, phấn đấu 100% cán bộ Hội và tối thiểu 30% hội viên sử dụng được các nền tảng số phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Đồn Biên phòng Cà Xèng và Hội LHPN xã Kim Điền được lựa chọn làm điểm để triển khai, rút kinh nghiệm và nhân rộng.

Theo Đại tá Đinh Xuân Hùng, đối với địa bàn biên giới, nơi điều kiện tiếp cận thông tin, dịch vụ và thị trường còn khó khăn, ứng dụng công nghệ có ý nghĩa thiết thực. Người dân có thể tiếp cận thông tin chính thống, sử dụng dịch vụ công, thanh toán số, tiếp cận thương mại điện tử, đồng thời quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Thời gian qua, BĐBP tỉnh đã triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số”, mô hình “BĐBP đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”, thành lập tổ chuyển đổi số, hỗ trợ người dân sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các kỹ năng số thiết yếu.

Người dân sẽ tận dụng các thiết bị thông minh để quảng bá sản phẩm.

Từ những hoạt động này, việc triển khai Câu lạc bộ “Phụ nữ chuyển đổi số” tại Kim Điền được xác định theo hướng thiết thực, phù hợp với nhu cầu của người dân.

Đại tá Đinh Xuân Hùng, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị trao tặng tivi cho người dân địa phương.

Với người dân vùng biên, chuyển đổi số bắt đầu từ việc giúp người dân tìm kiếm thông tin chính thống trên mạng, sử dụng một dịch vụ công, thanh toán không dùng tiền mặt hay đưa sản phẩm của gia đình lên không gian mạng để nhiều người biết đến hơn.

Đi cùng với chiếc điện thoại, tivi mang đến các thông tin hữu ích để bà con ứng dụng vào thực tế đời sống.

Khi những kỹ năng đó được sử dụng thường xuyên, công nghệ có thể trở thành thêm một công cụ phục vụ cuộc sống và sản xuất. Đây là cách để tiếp cận thông tin, mở rộng cơ hội kinh doanh, tìm đầu ra cho sản phẩm và từng bước nâng cao thu nhập.

Từ những thay đổi nhỏ này, chuyển đổi số kỳ vọng góp phần hỗ trợ người dân Kim Điền nói riêng và các địa bàn biên giới nói chung từng bước cải thiện sinh kế, giảm nghèo và xây dựng cuộc sống ổn định hơn.