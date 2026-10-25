Chuyển đổi số: Lời giải cho bài toán xanh hóa bệnh viện

Tăng trưởng xanh từ hạ tầng đến vận hành y tế

Theo Kế hoạch tăng trưởng xanh giai đoạn 2025-2030, ngành Y tế hướng tới giảm tác động môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe bền vững.

Trong đó, chuyển đổi số, quản trị y tế thông minh và mua sắm công xanh là những giải pháp góp phần tối ưu nguồn lực, giảm lãng phí trong hoạt động khám, chữa bệnh.

Tăng trưởng xanh trong ngành Y tế không chỉ là sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm nước, quản lý an toàn chất thải y tế và giảm phát thải carbon, mà còn bao gồm đổi mới phương thức quản lý, vận hành tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

Hình minh họa. Nguồn: vclinic

Theo định hướng của Kế hoạch, các cơ sở y tế cần sử dụng hiệu quả tài nguyên, ưu tiên vật liệu có thể tái chế hoặc thân thiện với môi trường, đồng thời đẩy mạnh số hóa để giảm tiêu thụ giấy và các vật liệu khác. Việc thiết kế, xây dựng bệnh viện xanh, cải thiện hệ thống thông gió, tận dụng ánh sáng tự nhiên cũng góp phần giảm tiêu thụ năng lượng.

Bên cạnh đầu tư hạ tầng, ngành Y tế cần chú trọng y tế dự phòng, phát triển dịch vụ khám, chữa bệnh từ xa nhằm hạn chế những chuyến đi không cần thiết, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại vùng sâu, vùng xa. Công tác đào tạo nhân viên y tế về thực hành bền vững, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường cũng là những yếu tố quan trọng.

Y tế thông minh giúp tối ưu nguồn lực

Y tế thông minh là việc ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối dữ liệu và các thiết bị y tế để hỗ trợ hoạt động phòng bệnh, chẩn đoán, điều trị và theo dõi sức khỏe. Trong đó, phòng bệnh thông minh ứng dụng công nghệ để theo dõi, dự báo và ngăn ngừa bệnh tật; khám, chữa bệnh thông minh sử dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng dịch vụ.

Quản trị y tế thông minh giúp các cơ sở y tế nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và sử dụng nguồn lực. Việc số hóa quy trình, điều phối lịch khám, giường bệnh, kho và máy móc có thể giúp khai thác tốt công suất hiện có, hạn chế lãng phí do quy trình thủ công, giảm áp lực tăng ca hoặc mở rộng diện tích không cần thiết.

Cùng với đó, mua sắm công xanh khuyến khích sử dụng sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường theo quy định. Hệ thống quản lý thông tin dữ liệu môi trường y tế (MEDMS) hỗ trợ cập nhật, kết nối dữ liệu phục vụ công tác quản lý môi trường tại các cơ sở y tế.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Bùi Duy Hùng, Giám đốc Công nghệ (CTO) Công ty TNHH Công nghệ ODH cho rằng, “xanh hóa” tại các cơ sở khám, chữa bệnh không chỉ liên quan đến hạ tầng như năng lượng, nước, chất thải, phát thải carbon mà còn gắn với phương thức vận hành. Việc số hóa hỗ trợ điều phối lịch khám, giường bệnh, kho và máy móc, giúp khai thác tốt công suất hiện có thay vì phải tăng ca hoặc mở rộng diện tích để bù đắp những hạn chế của quy trình thủ công.

Kết hợp chuyển đổi số với các giải pháp tiết kiệm tài nguyên, quản lý chất thải và giảm phát thải carbon sẽ góp phần xây dựng hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững.