Chuyển đổi số lấy người dân làm trung tâm, tạo giá trị từ thực tiễn

Công nghệ số hiện diện trong đời sống

Tại Trạm Y tế xã Kim Anh, việc đăng ký khám chữa bệnh đang trở nên thuận tiện hơn nhờ ứng dụng công nghệ. Thay vì xuất trình nhiều loại giấy tờ như trước, người dân có thể sử dụng căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc tài khoản VNeID để tra cứu, xác thực thông tin bảo hiểm y tế (BHYT).

Tại Trạm Y tế Kim Anh, hồ sơ khám chữa bệnh và thông tin thanh toán được cập nhật trên nền tảng số, giúp giảm thời gian tra cứu, hạn chế sai sót, tăng tính minh bạch trong giải quyết quyền lợi người bệnh. Ảnh: Sỹ Hào

Giám đốc Trạm Y tế xã Kim Anh Nguyễn Văn Hoàng cho biết, thực hiện đợt cao điểm 100 ngày triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số (theo kế hoạch số 277/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 304/KH-UBND của UBND xã Kim Anh, đơn vị tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh, quản lý dữ liệu y tế và các chương trình y tế dự phòng.

“Đến nay, 100% lượt khám chữa bệnh tại Trạm được thực hiện thông qua phần mềm quản lý. Người dân có thể sử dụng CCCD hoặc tài khoản VNeID để tra cứu thông tin BHYT. Đặc biệt, 100% hồ sơ khám chữa bệnh được liên thông dữ liệu XML với Cổng Giám định BHYT, góp phần bảo đảm thông tin chính xác, minh bạch trong quá trình giải quyết các thủ tục liên quan”, ông Nguyễn Văn Hoàng nói.

Trạm cũng áp dụng chữ ký số đối với bảng kê chi phí khám chữa bệnh BHYT và các chứng từ phát sinh. Chuyển đổi số đã đem lại những lợi ích thiết thực, khi người cao tuổi chỉ cần mang CCCD, người trẻ có thể sử dụng điện thoại truy cập VNeID để đăng ký khám chữa bệnh, lấy kết quả thuận tiện. Những công việc trước đây phải thực hiện thủ công, mất nhiều thời gian, nay được xử lý nhanh chóng hơn.

Mở rộng không gian kinh doanh trên nền tảng số

Trong lĩnh vực kinh tế, xã Kim Anh đặt mục tiêu hỗ trợ tối thiểu 30% hộ kinh doanh, doanh nghiệp và hợp tác xã thực hiện chuyển đổi số, ưu tiên các cơ sở tại chợ dân sinh, tuyến phố kinh doanh, cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP, nông sản, làng nghề và hàng hóa đặc trưng.

Hiện tại, mô hình “Chợ số - chợ văn minh không dùng tiền mặt” được triển khai tại nhiều khu chợ dân sinh. Riêng thôn Thanh Trí đã hỗ trợ 200 bảng mã QR cho tiểu thương, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân thanh toán điện tử. Tại các khu vực kinh doanh tập trung như Thanh Vân, Thắng Trí, Lập Trí, Thái Lai và Đường 14, đa số hộ kinh doanh đã mở tài khoản thanh toán, tạo mã QR và niêm yết tại vị trí thuận tiện.

Mô hình chợ dân sinh hiện đại - thanh toán không dùng tiền mặt tại xã Kim Anh. Ảnh: Sỹ Hào

Ghi nhận tại các mô hình “Chợ số - chợ văn minh không dùng tiền mặt” trên địa bàn, thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến. Người mua chỉ cần quét mã QR hoặc chuyển khoản để hoàn tất giao dịch. Sự thay đổi này cho thấy công nghệ đang từng bước trở thành công cụ quen thuộc trong đời sống kinh tế cộng đồng.

Đáng chú ý, xã đã xây dựng trang thương mại điện tử KimAnh.shop, để các hộ kinh doanh tham gia đăng tải rao bán các sản phẩm. Đồng thời, trong tháng 9 và đầu tháng 10-2026, Kim Anh tổ chức các phiên livestream quảng bá sản phẩm địa phương.

Xã Kim Anh đang tiếp tục hướng dẫn các chủ thể hoàn thiện thông tin, hình ảnh, giá bán, nội dung giới thiệu sản phẩm; vận động thêm người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia các nền tảng số để thuận lợi hơn trong hoạt động mua bán, giao dịch sản phẩm.

Đưa dịch vụ công đến gần người dân

Một điểm nhấn khác trong chuyển đổi số tại Kim Anh là mô hình Dịch vụ công lưu động. Thay vì chờ người dân đến trụ sở UBND xã, các tổ công tác phối hợp với Đoàn Thanh niên và Điểm hỗ trợ Dịch vụ công số chủ động về nhà văn hóa thôn, trực tiếp hướng dẫn, giải đáp và hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính (TTHC).

Mô hình ưu tiên người có công với cách mạng, người cao tuổi, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn và người dân ở khu vực xa trung tâm. Không chỉ hướng dẫn kê khai, hoàn thiện hồ sơ, các tổ công tác còn hỗ trợ cài đặt, sử dụng ứng dụng số, giúp người dân từng bước tiếp cận phương thức giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

Ông Nguyễn Thế Long, Chuyên viên van phòng UBND xã Kim Anh cho biết, mô hình dịch vụ công lưu động được triển khai từ cuối năm 2025, lấy nhu cầu thực tế của người dân làm cơ sở tổ chức hoạt động, hướng dẫn cụ thể những nội dung khó hiểu và hỗ trợ kịp thời các vướng mắc phát sinh.

Các tổ công tác về tận thôn, thậm chí đi tận ngõ, gõ tận nhà để hỗ trợ người dân, đặc biệt là người cao tuổi hạn chế khả năng tiếp cận công nghệ. Hoạt động thiết thực này thể hiện tinh thần tận tụy, trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với người dân.

Thành viên tổ công tác hành chính công lưu động xã Kim Anh đến hỗ trợ các gia đình trong giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: Lương Giang

Trao đổi với phóng viên, Trưởng phòng Văn hóa Xã hội xã Kim Anh Hà Thúy Thiện cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2026 xã đã ghi nhận những đổi mới trong giải quyết TTHC, tiêu biểu là mô hình hộ tịch lưu động và hỗ trợ giải quyết thủ tục tại nhà cho người yếu thế.

Tính đến hết tháng 10 - 2026, 100% hồ sơ được tiếp nhận qua Điểm hỗ trợ dịch vụ công số Kim Anh; 100% hồ sơ được ký số và trả kết quả điện tử. Từ ngày 1-1 đến 14-10, xã tiếp nhận và giải quyết 13.479 hồ sơ hành chính. Trong đó, đã giải quyết 13.139 hồ sơ, đạt 97,47%; 12.752 hồ sơ trả trước và đúng hạn, 387 hồ sơ quá hạn. Còn 315 hồ sơ đang giải quyết, gồm 152 hồ sơ chưa đến hạn và 163 hồ sơ quá hạn, trong đó 91 hồ sơ trên tài khoản chuyên viên, 72 hồ sơ tại Đội Thuế Sóc Sơn và Văn phòng Đăng ký đất đai - Chi nhánh Sóc Sơn.

Những kết quả trên cho thấy chuyển đổi số tại Kim Anh đang từng bước đi vào thực chất, nhưng cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn trong giải quyết hồ sơ, nâng cao kỹ năng số và bảo đảm khả năng tiếp cận bình đẳng.