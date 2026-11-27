Hà Nội đã triển khai đề án tổng thể phát triển làng nghề trên địa bàn thành phố giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, giai đoạn từ nay đến năm 2030, thành phố đặt mục tiêu tối thiểu 80% người lao động tại làng nghề, làng nghề truyền thống được đào tạo kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin. Cùng với đó, các làng nghề cũng phải đối mặt với vấn đề ô nhiễm môi trường, bảo hộ sở hữu trí tuệ.

Đó là lý do, hôm nay (27/11), Sở Khoa học – Công nhệ Hà Nội phối hợp với Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội tổ chức toạ đàm "Chuyển đổi số làng nghề Hà Nội: Từ bảo hộ thương hiệu đến phát triển bền vững". Toạ đàm được phát trực tiếp trên các nền tảng số của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.