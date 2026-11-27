Tại tọa đàm “Chuyển đổi số làng nghề Hà Nội: Từ bảo hộ thương hiệu đến phát triển bền vững” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội tổ chức sáng 27/11, Phó Giám đốc Sở Trần Quang Hưng cho biết, trong tổng số 3.524 sản phẩm OCOP của thành phố, có 28,5%, tương đương 1.006 sản phẩm, liên quan đến làng nghề. Đây là những sản phẩm có tiềm năng khai thác lợi thế kinh tế của Thủ đô.

BẢO HỘ SỞ HỮU TRÍ TUỆ GIỮA CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH CHƯA ĐỒNG ĐỀU

Thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã hướng dẫn, hỗ trợ các làng nghề, đặc biệt là hộ kinh doanh và hợp tác xã, đăng ký sở hữu trí tuệ, bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu để phục vụ hoạt động kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử và kênh phân phối. Bước đầu đã có những nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu riêng được xác lập.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội Trần Quang Hưng cho biết việc bảo hộ sở hữu trí tuệ giữa các cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa đồng đều. Ảnh: Khánh Huy

Tuy nhiên, theo ông Trần Quang Hưng, việc bảo hộ sở hữu trí tuệ giữa các cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa đồng đều. Một số doanh nghiệp chưa chú trọng đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, chưa nhận thức đầy đủ đây là công cụ bảo vệ các tài sản vô hình như thương hiệu, sáng chế, kiểu dáng, bí quyết công nghệ và nội dung sáng tạo.

Không chỉ dừng ở việc đăng ký, công tác quản lý và khai thác nhãn hiệu sau khi được cấp văn bằng bảo hộ cũng còn những hạn chế. Một số nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận chưa phát huy hết giá trị do thiếu cơ chế quản lý, kiểm soát chất lượng, giám sát việc sử dụng nhãn hiệu và quảng bá sản phẩm.

Nguy cơ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, cạnh tranh không lành mạnh vẫn hiện hữu khi có tình trạng sử dụng tên gọi, nhãn hiệu, hình ảnh, mẫu mã tương tự hoặc gây nhầm lẫn với sản phẩm đã được bảo hộ. Theo ông Trần Quang Hưng, việc kết hợp bảo hộ sở hữu trí tuệ, đăng ký nhãn hiệu và truy xuất nguồn gốc sẽ góp phần tạo dựng niềm tin cho người tiêu dùng, đồng thời thúc đẩy thương hiệu phát triển trên thị trường trong nước và quốc tế.

Ông cũng lưu ý, theo nguyên tắc nộp đơn đầu tiên quy định tại Điều 90 Luật Sở hữu trí tuệ, cơ sở sản xuất dù đã sử dụng một thương hiệu trong thời gian dài nhưng không chủ động đăng ký vẫn có thể gặp khó khăn khi chủ thể khác nộp đơn và được cấp văn bằng bảo hộ hợp pháp. Khi xảy ra tranh chấp, cơ sở sản xuất có thể phải thay đổi tên thương hiệu, logo, bao bì, nhãn mác, thu hồi hoặc xử lý hàng hóa vi phạm, đồng thời chịu chi phí pháp lý và bồi thường thiệt hại.

SỐ HÓA GIAO DỊCH NHƯNG CHƯA KẾT NỐI DỮ LIỆU

Theo bà Phùng Hạnh Nga, Trưởng phòng Phát triển kinh doanh địa bàn Hà Nội, Hội sở chính BIDV, đổi mới phương thức quản trị và ứng dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh cũng là yêu cầu đặt ra đối với các cơ sở làng nghề. Chuyển đổi số thanh toán là bước đầu trong quá trình chuyển đổi số doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tế tại nhiều làng nghề cho thấy quá trình này vẫn chủ yếu phát triển theo chiều rộng, trong khi chiều sâu còn hạn chế.

Các chuyên gia trao đổi tại Tọa đàm. Ảnh: Khánh Huy

Theo bà Nga, chuyển đổi số thanh toán có thể được nhìn nhận qua nhiều cấp độ. Ở cấp độ đầu tiên, hộ kinh doanh tiếp cận tài khoản ngân hàng và thanh toán bằng mã QR, thay thế dần các giao dịch tiền mặt. Tiếp đó là thu, chi hộ điện tử, giúp quản lý dòng tiền qua nhiều kênh, tự động hóa và thuận tiện hóa việc đối soát giao dịch.

Ở cấp độ cao hơn, các hệ thống ngân hàng, hóa đơn bán hàng và phần mềm kế toán được kết nối. Khi đó, doanh thu và các giao dịch được ghi nhận trực tiếp vào hệ thống kế toán, phục vụ lập báo cáo thuế và quản lý hoạt động kinh doanh.

Tiếp theo là quản trị dòng tiền thông minh. Khi dữ liệu giao dịch được số hóa và kết nối, doanh nghiệp có thêm cơ sở để đưa ra quyết định kinh doanh, đồng thời tiếp cận các nguồn vốn tín dụng linh hoạt hơn, với chi phí thấp hơn và giảm phụ thuộc vào tài sản bảo đảm.

Cấp độ cao nhất là doanh nghiệp tích hợp các giao dịch tài chính trực tiếp vào hệ thống của mình, thay vì phải thực hiện trên những ứng dụng ngân hàng riêng lẻ. Đối tác và khách hàng có thể giao dịch ngay trên nền tảng của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, theo đại diện BIDV, dù Hà Nội là địa phương có mức độ phát triển cao nhất cả nước, hoạt động chuyển đổi số tại nhiều làng nghề hiện vẫn chủ yếu dừng ở cấp độ số hóa giao dịch. Việc kết nối sâu hơn giữa hệ thống ngân hàng, hóa đơn điện tử và phần mềm kế toán, cũng như tự động hóa các nghiệp vụ ghi nợ, ghi có, chưa phổ biến. Bà Phùng Hạnh Nga chỉ ra bốn rào cản chính trong quá trình này.

Thứ nhất, thói quen kinh doanh. Nhiều hộ kinh doanh tại các làng nghề đã duy trì phương thức giao dịch, thanh toán truyền thống trong nhiều năm. Việc sử dụng sổ sách kế toán đơn giản và thanh toán tiền mặt vẫn phổ biến, khiến quá trình chuyển đổi sang mô hình quản trị số đồng bộ gặp khó khăn.

Thứ hai, chi phí đầu tư chưa tương xứng với lợi ích mà hộ kinh doanh nhìn nhận. Nhiều cơ sở cho rằng thanh toán không dùng tiền mặt đã đáp ứng nhu cầu cơ bản. Trong khi đó, để chuyển sang các cấp độ cao hơn, họ phải đầu tư phần mềm kế toán, kết nối hệ thống ngân hàng và nâng cao năng lực quản trị.

Thứ ba, hạn chế về năng lực số và tâm lý lo ngại rủi ro. Một bộ phận chủ hộ kinh doanh là người lớn tuổi, chưa thường xuyên cập nhật những thay đổi của công nghệ, do đó có xu hướng thận trọng và chỉ muốn số hóa từng phần để bảo đảm an toàn.

Thứ tư, tình trạng các hệ thống phần mềm còn rời rạc. Hộ kinh doanh phải sử dụng đồng thời nhiều ứng dụng ngân hàng điện tử, thương mại điện tử, quản lý bán hàng, kế toán và hóa đơn điện tử, trong khi những giải pháp tích hợp phù hợp với đặc thù hoạt động của làng nghề chưa phổ biến.

Theo bà Nga, những rào cản này khiến các hộ kinh doanh, doanh nghiệp làng nghề khó có thể tự mình triển khai chuyển đổi số toàn diện nếu thiếu sự đồng hành của Chính phủ, các sở, ban, ngành, cơ quan thuế, đơn vị phát triển phần mềm và hệ thống ngân hàng.

THIẾU DỮ LIỆU CŨNG LÀ RÀO CẢN TIẾP CẬN VỐN

Những hạn chế trong số hóa và quản trị không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động mà còn tác động đến khả năng huy động nguồn lực để mở rộng sản xuất, kinh doanh. Bà Trần Phượng, Phó Trưởng ban Phát triển nguồn nhân lực, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), dẫn chứng trường hợp kết nối đầu tư giữa một nhà đầu tư và hộ kinh doanh. Dù nhà đầu tư quan tâm đến sản phẩm, còn hộ kinh doanh có nhu cầu huy động vốn để mở rộng thị trường, quá trình kết nối vẫn gặp khó khăn do phương thức quản trị truyền thống.

Phó Trưởng ban Phát triển nguồn nhân lực, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam Trần Phượng trao đổi tại tọa đàm. Ảnh: Khánh Huy

Hoạt động kinh doanh chủ yếu dựa vào các thành viên trong gia đình, ghi chép theo thói quen, thiếu hệ thống thông tin rõ ràng về doanh thu, dòng tiền và thu chi. Điều này khiến nhà đầu tư khó đánh giá chính xác quy mô, hiệu quả cũng như tiềm năng phát triển của cơ sở sản xuất.

Theo bà Trần Phượng, khi thông tin tài chính chưa minh bạch và mô hình quản trị chưa được tối ưu, khả năng thu hút vốn và mở rộng hoạt động kinh doanh sẽ bị hạn chế.

Bà cho rằng những quy định mới về hóa đơn điện tử, kê khai thuế và chuyển đổi số không chỉ tạo ra áp lực ban đầu mà còn là cơ hội để hộ kinh doanh minh bạch hoạt động tài chính, nâng cao năng lực quản trị và mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn.

Để hỗ trợ quá trình này, cần có sự phối hợp của nhiều chủ thể. Cơ quan thuế hướng dẫn, hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện các quy định; tổ chức tài chính đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ và hỗ trợ tiếp cận vốn; doanh nghiệp công nghệ cung cấp giải pháp số hóa, tích hợp hệ thống và nâng cao năng lực số. Các cơ quan quản lý địa phương và hiệp hội cũng cần tăng cường kết nối, nắm bắt nhu cầu thực tế để xây dựng chương trình hỗ trợ phù hợp.

Hà Nội có hơn 1.300 làng nghề và làng có nghề, sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa, sản xuất thủ công phong phú cùng nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao.