Ngày 19/11/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh Quảng Trị ký kết kế hoạch phối hợp triển khai thí điểm hỗ trợ cửa hàng, hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, quá trình chuyển đổi số tại địa phương vẫn gặp nhiều khó khăn về nguồn nhân lực, trang thiết bị, nền tảng và cơ sở dữ liệu.

Tuy nhiên, qua thực tế làm việc tại các xã, phường, nhu cầu về nhân lực chuyển đổi số chủ yếu tập trung vào ba công việc: sửa chữa máy móc, trang thiết bị; hướng dẫn sử dụng nền tảng số và tư vấn giải pháp công nghệ để giải quyết các vấn đề tại địa phương.

Theo ông Phương, điều quan trọng không phải là sử dụng công nghệ gì mà là công nghệ giải quyết được vấn đề gì. Chẳng hạn, khi triển khai mô hình chợ thông minh, cần đo lường được hiệu quả quản lý và khả năng tăng nguồn thu cho địa phương.

Ký kết kế hoạch phối hợp giữa UBND tỉnh Quảng Trị với Bộ Khoa học và Công nghệ

Hay như tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, trong 1.000 ngày, cán bộ của vườn đã phải đi tuần tra, giám sát tới 16.000 km. Đây là bài toán có thể ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV), ảnh vệ tinh để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Riêng đối với hoạt động kinh doanh, Quảng Trị phấn đấu đến hết quý II/2027 hỗ trợ chuyển đổi số cho khoảng 1.500 cửa hàng, hộ kinh doanh, trong đó tối thiểu 50% được cài đặt nền tảng, phần mềm số phù hợp. Các giải pháp được ưu tiên gồm quản lý bán hàng, kế toán, hóa đơn điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long cho biết, qua khảo sát thực tế, Bộ đã xác định 29 bài toán chuyển đổi số cấp xã và phối hợp với các doanh nghiệp phát triển nền tảng để giải quyết.

Điểm khác biệt trong cách tiếp cận lần này là thay vì giới thiệu từng sản phẩm, công nghệ, các giải pháp sẽ được triển khai xuất phát từ nhu cầu thực tế của địa phương. Các xã có thể chủ động lựa chọn bài toán cần giải quyết, sử dụng giải pháp mới hoặc kết nối với hệ thống hiện có để tối ưu hóa nguồn lực đã đầu tư. Mỗi bài toán đều có kịch bản triển khai và tiêu chí đo lường hiệu quả cụ thể.

Để tháo gỡ điểm nghẽn về nhân lực chuyển đổi số cấp xã, Bộ cũng chú trọng đổi mới phương thức đào tạo, tập trung vào kỹ năng xử lý công việc hằng ngày của cán bộ thay vì giảng dạy lý thuyết. Chương trình hiện đã được triển khai thí điểm cho 22 cán bộ tại 10 xã.

Đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng bộ 12 giải pháp chuyển đổi số. Đáng chú ý, kết quả triển khai sẽ được đo lường và công bố công khai, qua đó giúp các địa phương lựa chọn doanh nghiệp cung cấp giải pháp có hiệu quả.

“Quan điểm của Bộ là làm ít việc nhưng cụ thể, thực chất, tạo ra giá trị và hiệu quả”, Thứ trưởng Phạm Đức Long nhấn mạnh.