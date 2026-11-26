Chuyển đổi số cần hướng đến nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân. Ảnh: chinhphu.vn

Những chuyển động rõ nét trong chuyển đổi số

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết 57) không chỉ đặt ra yêu cầu thúc đẩy ứng dụng công nghệ, mà xác lập một định hướng phát triển mang tầm chiến lược: Lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, tạo nền tảng cho đất nước phát triển nhanh và bền vững. Đây cũng là một trong những điều kiện quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Báo cáo trước Quốc hội tại Kỳ họp thứ Hai vừa qua, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) Vũ Hải Quân cho biết, sau khi Nghị quyết 57 được ban hành, công tác hoàn thiện thể chế được đẩy mạnh. Riêng Bộ Khoa học và Công nghệ đã tham mưu, trình Quốc hội và Chính phủ ban hành theo thẩm quyền 195 văn bản quy phạm pháp luật; trong đó, Quốc hội thông qua 11 luật và một nghị quyết đặc thù là Nghị quyết số 193/2025/QH15.

Nguồn lực ngân sách dành cho lĩnh vực này cũng tăng nhanh, từ 75.000 tỷ đồng năm 2025 lên 95.000 tỷ đồng năm 2026 và dự kiến đạt 120.000 tỷ đồng năm 2027.

Kết quả triển khai bước đầu đã tạo sự chuyển biến, thể hiện qua nhiều chỉ số cụ thể. Năm 2026, Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) của Việt Nam xếp thứ 43/139 quốc gia, đứng thứ ba trong ASEAN. Việt Nam đã phê duyệt 11 nhiệm vụ công nghệ chiến lược với tổng kinh phí 6.600 tỷ đồng, trong đó, vốn xã hội hóa chiếm 71,8%; đồng thời phê duyệt đồng tài trợ 11 nhiệm vụ nghiên cứu chung Việt Nam - Nhật Bản về chip bán dẫn, với tổng kinh phí gần 500 tỷ đồng. Một số doanh nghiệp trong nước đã từng bước làm chủ công nghệ trong các lĩnh vực 5G, robot, camera AI, vaccine…

Hạ tầng số tiếp tục được mở rộng. Tốc độ Internet di động của Việt Nam tăng 50 bậc, lên vị trí thứ 8 thế giới; mạng 5G phủ sóng 93,4% dân số với 27,2 triệu thuê bao. Chỉ số AI toàn cầu của Việt Nam tăng 18 bậc. Báo cáo xếp hạng năng lực cạnh tranh số và trí tuệ nhân tạo thế giới năm 2026, Việt Nam đứng thứ 36 thế giới và thứ 3 ASEAN.

Ở phương diện quản trị nhà nước, kết quả từ việc xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng cho thấy giá trị kinh tế, xã hội của chuyển đổi số. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, cơ sở dữ liệu này đã phục vụ 2,77 tỷ lượt tra cứu, xác thực thông tin, ước tính tiết kiệm gần 8.500 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Hơn 86,4 triệu tài khoản định danh điện tử của công dân đã được tạo lập, với 85 tiện ích tích hợp trên ứng dụng VNeID. Cổng Dịch vụ công quốc gia đã kết nối với 16/16 Bộ, ngành và 34/34 địa phương, tiếp nhận gần 35 triệu hồ sơ…

Gỡ điểm nghẽn để người dân hưởng lợi thực chất

Những kết quả trên là cơ sở quan trọng để tiếp tục triển khai các mục tiêu của Nghị quyết 57; đặc biệt là chuyển những nguồn lực và thành quả đó thành năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hiệu quả quản trị nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân.

Đặt ra vấn đề này khi chất vấn tại nghị trường, đại biểu Tráng A Dương (Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai) phản ánh tình trạng người dân vẫn phải đi lại nhiều lần, cung cấp lại giấy tờ mà cơ quan nhà nước đã có hoặc có thể khai thác từ dữ liệu. Bất cập này càng tạo thêm khó khăn cho đồng bào dân tộc thiểu số, người dân vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện đi lại và tiếp cận dịch vụ công còn hạn chế.

Cùng mối quan tâm, đại biểu Nguyễn Văn Huy (Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên) chỉ ra, dù nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia đã ghi nhận gần 5 tỷ giao dịch, vẫn còn những cơ sở dữ liệu chưa được đồng bộ; một số cơ sở dữ liệu trọng yếu đã kết nối nhưng còn thực hiện đồng bộ ngoại tuyến. Đáng chú ý, người dân vẫn phải cung cấp lại thông tin mà cơ quan nhà nước đã có.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Việt (Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội) trăn trở với câu hỏi: Chuyển đổi số có thực sự giảm được giờ làm, giảm công việc cho cán bộ cấp xã?

Điểm nghẽn về kết nối, chia sẻ sử dụng dữ liệu là những bất cập cần sớm được tháo gỡ để chuyển đổi số mang lại hiệu quả thực chất cho người dân và doanh nghiệp. Ảnh: chinhphu.vn

Thực tế trên cho thấy khoảng cách giữa việc xây dựng hệ thống dữ liệu với khả năng khai thác, sử dụng dữ liệu. Thẳng thắn nhìn nhận thực trạng này, theo Bộ trưởng Vũ Hải Quân, có 5 nhóm khó khăn chủ yếu trong chuyển đổi số: thiết bị chưa đồng bộ; đường truyền, nhất là tình trạng lõm sóng; các nền tảng phần mềm còn chồng chéo; việc đồng bộ và chia sẻ dữ liệu; năng lực tiếp cận công nghệ số của người dân và cán bộ cấp xã còn hạn chế.

Từ những bất cập này, Bộ trưởng khẳng định quyết tâm cần kiên trì triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số. “Không phải vì khó khăn mà chúng ta không làm. Mục tiêu cao nhất của chuyển đổi số là phục vụ người dân và thước đo quan trọng nhất đó là sự hài lòng của người dân. Nếu chúng ta lấy mục tiêu đó, lấy sự hài lòng đó thì chắc chắn rằng, công cuộc chuyển đổi số của chúng ta sẽ đạt được kết quả”- Bộ trưởng nhấn mạnh.

Chính phủ, Bộ KHCN cần tập trung xử lý dứt điểm điểm nghẽn về kết nối, chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu; khắc phục tình trạng nền tảng, hệ thống phân tán, chồng chéo. Trước ngày 31/12/2026, các cơ quan chủ quản nền tảng số dùng chung công bố rõ phạm vi nghiệp vụ, chức năng, tiến độ cung cấp; trước ngày 29/01/2027, các Bộ, ngành, địa phương hoàn thành Khung kiến trúc số. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Ở góc độ quản lý dữ liệu, Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng khẳng định nguyên tắc xuyên suốt là “khai một lần, dùng nhiều lần; đã có dữ liệu thì không được yêu cầu cung cấp thêm; dữ liệu phải được chia sẻ, dùng chung”. Dữ liệu phải bảo đảm tính chính xác, toàn vẹn, an toàn, bảo mật. Với vai trò cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57, Bộ Công an đang tiếp tục đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương làm sạch dữ liệu theo yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống”, đồng thời phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn đối với các hệ thống kết nối về Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Dự kiến trong quý II/2027, toàn bộ hệ thống dữ liệu sẽ được hoàn thiện để đưa vào thực hiện.

Như vậy, yêu cầu thực hiện Nghị quyết 57 không chỉ nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong từng cơ quan, lĩnh vực, mà phải bảo đảm dữ liệu được kết nối, chia sẻ và tái sử dụng trong thực tế. Những bất cập khiến người dân vẫn phải kê khai lại thông tin, đi lại nhiều lần hay doanh nghiệp chưa khai thác được dữ liệu dùng chung cần được nhìn nhận và giải quyết trong quá trình đổi mới phương thức quản trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Chuyển đổi số cần được nhìn nhận bằng những thay đổi cụ thể mà người dân và doanh nghiệp có thể thụ hưởng. Đây cũng là yêu cầu cốt lõi để nguồn lực đầu tư cho KHCN và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực phát triển./.