Chuyển đổi số hỗ trợ hoạt động kinh doanh
Theo định hướng của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, chuyển đổi số cần được thúc đẩy bằng những kết quả thiết thực. Đối với hộ kinh doanh, kết quả ấy bắt đầu từ việc quản trị tốt hơn, vận hành hiệu quả hơn và có thêm cơ hội tham gia sâu hơn vào nền kinh tế số. Từ mỗi mã QR hôm nay, một nền tảng dữ liệu cho hoạt động kinh doanh minh bạch và bền vững hơn đang dần hình thành.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/chuyen-doi-so-ho-tro-hoat-dong-kinh-doanh/7580.html